Xetîbê Herema Hezretê Zeyneb (s) li Şamê bi şehîdî gihîşte + Wêne

Li gor rapora ajansa nûçeyan a navneteweyî ya Ehlê Beyt (S.X) – ABNA–, Saetek berê ji ber teqîna bombeyê li Kolana Fatimiyê ya herêma Zeynebiyê ya Şamê, xetîbê Hezara Pîroz a Hezretê Zeyneb (S) Hocetulîslam "Seyîd Ferhan Hesen El-Mensûr" bi şehîdî gihîşt.
Berê vê, hin raporan ji birîndarbûna "Seyîd Ferhan Hesen El-Mensûr" ragihandibûn, lê nûçeyên temamker radigihînin ku ev alimê Şîe bi şehîdî gihîşt.
Seyîd Ferhan Hesen El-Mensûr, endamê heyeta zanayên Şîeyê Sûriyê û xetîbê Hezara Seyyîde Zeyneb (S) bû, ku ji ber birînên xwe bi şehîdî gihîşt.
