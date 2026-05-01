Xetîbê Herema Hezretê Zeyneb (s) li Şamê bi şehîdî gihîşte + Wêne

1 May 2026 - 17:18
Hocetulîslam "Seyîd Ferhan Hesen El-Mensûr", endamê heyeta zanayên Şîeyê Sûriyê, piştî nîvro ya îro ji ber kiryareke terorî li herêma Seyîde Zeyneb (S) a Şamê bi şehîdî gihîşt.

Li gor rapora ajansa nûçeyan a navneteweyî ya Ehlê Beyt (S.X) – ABNA–, Saetek berê ji ber teqîna bombeyê li Kolana Fatimiyê ya herêma Zeynebiyê ya Şamê, xetîbê Hezara Pîroz a Hezretê Zeyneb (S) Hocetulîslam "Seyîd Ferhan Hesen El-Mensûr" bi şehîdî gihîşt.

Berê vê, hin raporan ji birîndarbûna "Seyîd Ferhan Hesen El-Mensûr" ragihandibûn, lê nûçeyên temamker radigihînin ku ev alimê Şîe bi şehîdî gihîşt.

