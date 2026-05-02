"Endamekî Kongreyê daxwaza istîzaha Wezîrê Parastinê yê Amerîkayê kir"

Li gor nûçeya Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) —ABNA—Yasemîn Ensarî, endama Kongreyê ya Amerîkayê ya bi eslê xwe îranî, ragihand ku 'Pete Hegseth', Wezîrê Parastinê yê vî welatî, di rojên dawî de destnîşan kiriye ku ew ji bo domandina hebûna xwe di wê postê de layîqî nîne."
Wê bi îşareta pêşkêşkirina plana raserlêkirinê (istîzah) a Hegseth, got ku ev çalakî ji bo Kongreyê pêşkêş kiriye û ji endamên din xwestiye ku tevlî vê hewildanê bibin.
2 May 2026 - 09:41
"Endamekî Kongreyê yê Amerîkayê, li gor performansa Wezîrê Cengê yê Amerîkayê, daxwaza istîzaha wî kir."
