NBC: Amerîka di siya şikestina zêdebûyî ya bi hevalbendan re, daxwaza alîkariyê ji bo avakirina hevpeymanekê li Tengava Hurmuzê dike

Li gor rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beyt (s.x) – ABNA – Ji NBC'yê re, hikûmeta Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê di kiryareke nû de hewl daye ku bi avakirina hevpeymanekê navneteweyî ya nû, rêya derbasbûna keştiyan ji vî tengava jîndar veke; kiryareke ku di heman demê de bi zêdebûna nakokiyên Waşingtonê bi hevalbendên xwe re pêk tê.
Li gor gotareke navxweyî ya Wezareta Derve ya Amerîkayê ku kanala "NBC News" dest pê ketiye, vî welatî di hewla avakirina hevpeymanekê bi navê wisa "avahiya azadiya deryayî" de ye. Vê medyaya amerîkî nivîsiye ku hevpeymana behsê bi hevkariya Wezareta Parastinê ya Amerîkayê (Pentagon) hatiye sêwirandin û armanca wê danûstandina agahiyan di navbera welatên endam de, misogerkirina derbasbûna ewle ya keştiyan û hevrêzkirina kiryarên dîplomatîk û aborî li dijî Komara Îslamî ya Îranê hatiye destnîşankirin.
Li gor vê belgeyê, Wezareta Derve ya Amerîkayê ji nûnertiyên xwe yên dîplomatîk xwestiye ku welatan teşwîq bikin ku tevlî vê hevpeymanê bibin, lê hatîye tekiþandin ku welatên mîna "Rûsya", "Çîn", "Belarûs" û "Kuba" ji vê destpêşxeriyê dûr bên girtin.
Li gor rapora vê hevpeymanê, ew ê wekî avahiyeke serbixwe lê li hev bi destpêşxeriyên wekhev ên bi serokatiya "Brîtanya" û "Fransayê" re tevbigere. Di heman demê de, Fermandariya Navendî ya Amerîkayê dê berpirsyariya birêvebirina trafîka deryayî û têkiliya rasterast bi keştiyan re bike.
NBC tekiþand ku ev tevger di şert û mercên ku bihayê cîhanî yê enerjiyê gihîştiye asta herî bilind a çar salên dawî de peyda dibe û di heman demê de asta popûleriya navxweyî ya Tramp jî dadikeve; mijara ku li ser tevliheviya biryargirtinên pêşerojê yên Waşingtonê li hember vê krîzê zêde kiriye.
Berê Tramp dde‘a kiribû ku Amerîkayê hewceyê alîkariya hevalbendên xwe ji bo vekirina Tengava Hirmizê nîne. Lê belê, piştî girtina rêya keştiyaniyê ji aliyê Îranê ve li dû êrîşên leşkerî yên hevbeş ên Amerîkayê û rejîma siyonîst di 28ê Sibatê de, Waşingtonê neçar ma ku ji welatên din re daxwaza hevkariyê bike.
Şikestina di navbera Amerîka û hevalbendên rojavayî de
NBC News nivîsiye ku vê guherînê di heman demê de bi zêdebûna nakokiyên di navbera Amerîka û hevalbendên wê yên rojavayî de, bi taybetî endamên "NATO" (peymana leşkerî ya welatên rojavayî), pêk hatiye. Tramp bi eşkereyî ji ber nehevkariya van welatan rexne kiriye û di axaftina xwe ya li eyaleta "Florîda" (eyaletek li başûrê rojhilatê Amerîkayê) de dde‘a kiriye ku NATO tu alîkariyê ji Waşingtonê re nekiriye.
Vê medyayê zêde kir ku di heman çarçoveyê de, Wezareta Parastinê ya Amerîkayê ragihandiye ku nêzî 5 hezar leşkerên xwe yên li welatê "Almanyayê" derdixe; kiryareke ku li gor gotina berpirsên Pentagonê, di bersiva rexneyên "Friedrich Merz" Şansolyeyê Almanyayê yên li dijî şerê bi Îranê re hatiye girtin. Tramp herwiha gef xwariye ku ewê leşkerên amerîkî ji welatên "Îtalyayê" û "Spanyayê" jî derxe."
.............
Dawiya peyamê.
Etîket:
Tengava Hirmizê, Hevpeymana Tengava Hirmizê, NATO, Ablockirina Tengava Hurmuzê, Bihayê neftê, Tramp
Your Comment