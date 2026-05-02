Li gor nûçeya Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —El Cezîre bi devjêgirtina ji vê rojnameyê nivîsiye ku balafirên bêmirov yên Îranê di rûbirûbûna bi pergala "THAAD" re karbidestiya xwe nîşan dane, mijara ku tê dîtin bala Moskowê jî kişandiye ser xwe.
Ev rapor zêde dike ku di encama êrişên balafirên bêmirov yên Îranê li Urdun û Emiratiyan de, hin ji radara pergala "THAAD"ê xebatê rawestandine (ji kar ketine).
Wall Street Journal ragihand: Balafirên bêmirov yên Îranê li hember pergala "THAAD" a Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê, bandora xwe destnîşan kirin
2 May 2026 - 10:22
Source: Shafaqna
Rojnameya Wall Street Journal ragihand ku balafirên bêmirov yên Îranê li hember pergala "THAAD" ya Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê, bandor û karbidestiya xwe destnîşan kirine.
