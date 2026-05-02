Pentagon: Wezîrê Şer fermana vekişîna 5,000 leşkerên Amerîkî ji Almanya da

Li gor nûçeya Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Kanala nûçeyan a "RT Erebî" ya Rûsyayê di serê vê sibehê (şemiyê) de li ser malpera xwe ya înternetê nivîsiye ku li gor ragihandina "Şan Parnel", axaftvanê bilind ê Pentagonê, "Pete Hegseth", Wezîrê Parastinê yê Amerîkayê, ferman daye derxistina nêzîkî pênc hezar leşkerên vî welatî ji axa Almanyayê.
Axaftvanê Pentagonê di vê derbarê de herwiha diyar kiriye ku tê pêşbînîkirin ku pêvajoya derxistina hêzên behsê ji Almanyayê, wekî hevpeymanekî nêzîk di Rêxistina Peymana Bakurê Atlantîkê (NATO) de, di nav şeş meh û salekê de temam bibe.
Parnel di berdewamiyê de eşkere kir: "Ev biryar piştî lêkolîneke berfireh a rewşa bicihkirina hêzên wezaretê li Ewropayê û bi berçavgirtina pêdiviyên qada operasyonê û şertên meydanê hatiye girtin."
Ev di wê demê de ye ku berê hin medyayên amerîkî bi devjêgirtina ji rayedarên vî welatî ragihandibûn ku li gor fermana "Donald Trump", serokkomarê welatê wan, û ji ber ku hevpeymanên ewropî "wisa ne kirin ku wî hêvî dikir", pênc hezar leşker dê ji Almanyayê bêne derxistin.
Rayedarên behsê herwiha vê kiryarê wekî nîşanek li ser nerazîbûna serokkomarê Amerîkayê ji asta alîkariyên ku ji aliyê hevpeymanên ewropî ve di dema destdirêjiya leşkerî ya welatê wî û rejîma siyonîst li dijî Îranê de hatine pêşkêş kirin, wesf kirin.
Divê were bibîrxistin ku Trump çend roj berê û li dû gengeşiyeke devkî bi "Friedrich Merz", Şansolyeyê Almanyayê re, ku gotibû "Îranî di danûstandinên ji bo bidawîanîna şerê du mehî de, Amerîkayê tehdîr dikin", gef xwaribû ku hejmara hêzên amerîkî li vî welatî ewropî kêm bike.
Piştî zêdebûna aloziyên di navbera Waşington û Berlînê de derbarê şerê li dijî Îranê de, berdevkê Wezareta Şer a Amerîkayê (Pentagon) ragihand ku rêveberê wezaretê ferman daye ku nêzîkî 5,000 leşkerên Amerîkî ji axa Almanya vekişin.
