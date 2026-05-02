Îtalyayê li Qudsê ya dagirkirî, şîdeta li dijî rahîbeyeke xiristiyan şermezar kir

Li gor nûçeya Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —"Antonio Tajani", Wezîrê Derve yê Îtalyayê, di peyamekê li ser X (Twittera berê) de nivîsiye: "Niha diyar e ku wêneyek ji dijminatiya zêde li dijî civaka xiristiyan li Filistîna dagirkirî, Xezzeyê, Rojavayê Çem û başûrê Libnanê derdikeve holê."
Wî bi îşareta vîdyoya ku bûye sedema êrîşa li ser rahîbeyekê, nivîsî: "Şîdeta ku vê carê ji êrîşa li ser rahîbeyeke fransî li ber Katedrala li Çiyayê Siyon a Qudsê (Orşelîmê) jî xelas nebûye; êrîşên ku sembol û cihên îbadetê yên xiristiyanan jî dihewîne."
Wî di berdewamiyê de nivîsî: "Em hê jî ji Îsraîlê dixwazin ku azadiya olî û hebûna xiristiyanan, yên ku her tim li Rojhilata Navîn pêşvexerê aştiyê bûne, garantî bike."
Di medyaya civakî de wêne û vîdyoyên hatine weşandin ku nîşan didin siyonîstekî bi tundî direve ber bi rahîbeyekê, wê dide ber û dike axê, û vedigere û wê dike hedefa pênûşên xwe. Kesê êrîşkar, tewra bi rêwiyên peya yên ku protesto li hemberê dikin, dikeve nav şerê devkî. Ev vîdyo bi pêla şermezarkirinê re rûbi rû bûye.
Wezîrê Derve yê Îtalyayê di peyamekê de, kiryara tundûtîjî ya siyonîstekî li dijî rahîbeyeke xiristiyan li Qudsê (Orşelîmê) şermezar kir û ji xuyabûna şîdeta zêde li erdên dagirkirî yên Filistînê da zanîn (ragihand).
