Civîna mezin a "Mamostayên Hezkiriyên Welêt" tê lidarxistin

Li gor nûçeya Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Şûraya Hevahengiya Propagandayên Îslamî di daxuyaniyekê de, digel pîrozkirina bîranîn û yadê Mamoşteyê Şehîd Murteza Mutahherî û pîrozbahiya Roja Mamosteyan, ji hemû gelê hêja yê Îranê, bi taybetî ji perwerdekarên rewşenbîr û mamosteyên birêz re, ji bo amadebûna xwe ya birêkûpêk û agahdar di «Civîna Mezin a Bey'ata Mamosteyan» de, vexwendinek kir.
Nivîsa daxuyaniya Şûraya Hevahengiya Propagandayên Îslamî wiha ye:
"Di 12ê Ordibeheştê de, ku bi salvegera şehîdbûna Rêberê hişmend û jîr û vejînerê ramana dînî, Mamoşteyê Şehîd Murteda Mutahherî (rehmetullahê eleyh) re têkildar e, fersendeke bi qîmet e ji bo ji nû ve xwendina cihê dîrokî, felsefî û şaristanî yê mamoste wekî parêzvanê nasnameyê û mîmarê avahiya şaristaniya nû ya îslamî."
"Di gotûgoya bilindker a Şoreşa Îslamî de, mamoste ne tenê veguhêzkerê zanînê, lê di heman demê de rêberê aqilê dînî û damezrînerê pêkanîna gotûgoya dadmendiyê tê hesibandin. Ew e ku nifşan bi sêgoşeya herheyî ya 'rastî, exlaq, wate' ve girê dide û erka xwe wekî balyozê nedestgirtî yê zanînê bi cih tîne."
"Di qada giran a şerê nasînî û berhevkirî yê dijmin de, ev pasdarên sifaya hişyariyê, bê deng û bi baweriyekî zexm, erkê xwe yê îlahî di parastina sermiyanê mirovî yê welêt û parastina bingehê nasnameya neteweyê de didomînin. Ew mîmarên sibê û nimûneya 'şînvedana di reh de' ne; qehremanên bêdeng ên ku bê daxwaz, di sengera perwerde û hînkirinê de bi avakirina giyan û ramana nifşên pêşerojê ve mijûl dibin û bi rastî şaristanî ji ber deriyê pola wan dest pê dike."
"Şûraya Hevahengiya Propagandayên Îslamî, digel pîrozkirina bîranîn û yadê Mamoşteyê Şehîd Murteda Mutahherî û pîrozbahiya Roja Mamosteyan, ji hemû gelê hêja yê Îranê, bi taybetî ji perwerdekarên rewşenbîr û mamosteyên birêz re vexwendinê dike ku bi amadebûna xwe ya birêkûpêk û agahdar di 'Civîna Mezin a Bey'ata Mamosteyan' de, careke din bi armancên bilind yên Îmamê Welatî (rehmetullahê eleyh) û Rêberê hişmend û jîr ê Şoreşa Îslamî, Hazretê Ayetullah Xamene'î (dirêjî serweriya wî be), peymanê nû bikin."
"Bê guman ev amadebûna bi şeref, dê bibe nimûneya jêhatîbûna ramanî ya 'nifşê Mutahherî' û berdewamkerê riya vegêranên rastî û zanînê be."
"Roja Şemî, 12ê Ordîbeheştê, saet 20:00 (êvarê saet 8ê) li meydanên seranserê welêt û li Tehranê, li Kolana Hezkiriyên Welêt, hemberî Muqelgeha Îmamê Şehîd."
Şûraya Hevahengiya Propagandayên Îslamî, digel pîrozkirina bîranîn û yadê Mamoşteyê Şehîd Murteda Mutahherî û pîrozbahiya Roja Mamosteyan, ji hemû gelê hêja yê Îranê, bi taybetî ji perwerdekarên rewşenbîr û mamosteyên birêz, vexwend ku bi amadebûna xwe ya birêkûpêk û bihayebij ( bi agahdarî ) di «Civîna Mezin a Bey'ata Mamosteyan» de, careke din bi armancên bilind yên Îmamê Welatî (rehmetullah lê) û Rêberê hişmend û jîr ê Şoreşa Îslamî re, peymanê nû bikin (tazekirin).
