Rayedarê berê yê Amerîkayê: Waşingtonê teknolojiya berhemberî mûşekên hîpersonîk nîne

Li gor nûçeya Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —"Randy Manner", generalê teqawitbûyî yê Amerîkayê, di hevpeyivînekê de bi "Mario Noufal", çalakvana medyayî re ragihand ku Dewletên Yekbûyî di dema niha de xwedî teknolojiya pêwîst ji bo rawestandina tu mûşekên hîpersonîk nîne.
Berê jî "Mark Berkowitz", cîgirê Wezîrê Parastinê yê Amerîkayê li karûbarên siyaseta fezayê, di rûniştekê de ji Komîteya Hêzên Çekdar a Senaya Amerîkayê pejirand ku artêşa Amerîkayê di dema niha de tu stratejîyek ji bo parastina li hember çekên hîpersonîk an mûşekên gerrê yên pêşkeftî nîne.
Wî got: "Em li hember her êrîşeke din a bi mûşekên balîstîk re şiyaneke pir sinordar heye û îro tu parastinek li hember çekên hîpersonîk an mûşekên gerrê yên pêşkeftî tuneye."
.............
Dawiya peyam /
Generalekî teqawîtbûyî yê Amerîkî got ku welatê wî teknolojiya pêwîst ji bo rûbirûbûna mûşekên hîpersonîk nîne.
Li gor nûçeya Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —"Randy Manner", generalê teqawitbûyî yê Amerîkayê, di hevpeyivînekê de bi "Mario Noufal", çalakvana medyayî re ragihand ku Dewletên Yekbûyî di dema niha de xwedî teknolojiya pêwîst ji bo rawestandina tu mûşekên hîpersonîk nîne.
Your Comment