"Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê di siya şerê li dijî Îranê de hevalbendên xwe winda dike / Erdheja jeopolîtîk ji Kendava Farsî heta Asyaya Rojhilat"

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Şerê Amerîka û Îsraîlê li dijî Îranê û encamên girtina Tengava Hirmuzê tenê bi herêma Kendava Farsî ve sinordar nemaye û niha bûye erdhejek jeopolîtîk û aborî ku ji Berlînê heta Manîlayê dirêj bûye; qeyraneke ku baweriya bi çetora ewlehiyê ya Amerîkayê dike bin pirsê û di heman demê de derfet dide Çînê ku xwe wekî alternatîfek stratejîk û pêşkêşkerê çareseriyên enerjiya paqij nas bike.
Li gorî rapora TV-ya El Cezîre، ser sê rojnameyên mezin yên Amerîkayê، ango «Christian Science Monitor»، «Foreign Policy» û «New York Times»، di raporên cuda cuda de، alozên şerê Îranê lêkolîn kirine؛ eyên ku derbasî qadên şerê rasterast bûne û naha gihîştine dilê hevsengiyên aborî û siyasî yên Ewropa û Asyayê.
Encamên şerê Îranê
Di gotara ku di rojnameya Christian Science Monitor de hatiye weşandin، «Ned Temko» şîrovekarê vê rojnameyê nivîsiye ku hevalbendên kevneşopî yên Amerîkayê ji her demê zêdetir li ser domandina hevpeymaniya xwe bi Waşingtonê dilgiran bûne؛ vi taybetmend ligel zêdebûna Ew rabû dema ku Hikûmeta Donald Trump wan wek barê zêde dibîne، cem hevalbendek stratejîk.
Li gorî nivîsa vê rojnameyê، biryara ji nişka ve ya Waşingtonê ji bo derxistina پێنج هەزار leşkerên Amerîkî ji Almanyayê، ne ji ber xweya wê biryarê، belkî ji ber dembendî û xweya cezakarî ya wê، şokeke mezin li Ewropayê afirand؛ Ji ber ku welatên Ewropayê zedatir li hêviya kêmkirinek berbiçav a hebûna leşkerî ya Amerîkayê bûn."
Li gorî vê daxuyaniyê, di nav derdorên dîplomatîk de hat wergirtin ku ev çalakî ji bo rexnekirina giştî ya Şansolyerê Alman Friedrich Mertz ji bo şerê li dijî Îranê hatiye kirin; Di şûna wê de, wî di axaftina xwe de got ku Îranê heqaret li Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê kiriye.
Ev tevgera neçaverêkirî ya Amerîkayê bû sedema hatina Hevpeymanan di Rêxistina Peymana Atlantîka Bakur (NATO) de; Berdevkê hevpeymaniyê got ku rêberên Ewropî jî hewl didin ku têgeh û zimanê biryarê fam bikin.
Li gorî vê analîzê, welatên Ewropî, wek Almanya, Fransa û Brîtanya, berê budçeyên xwe yên parastinê zêde kiribûn da ku berpirsiyariya gefên Rûsyayê zêdetir bigirin ser xwe, lê ew hîn jî birayên Hafz bûn ku ewlehiya leşkerî bi ewlehiya Amerîkayê ve girêdidin.
Nîgeraniyên Asyayî ha
Timko daxuyaniya xwe bi gotina ku alozî gihîştiye herêma Asya-Pasîfîkê, ku Trump wekî pêşîniya xwe ya sereke ya siyaseta derve ragihandiye, domand.
Li Asyayê, rewş dişibihe Ewropayê. Welatên wek Japonya, Koreya Başûr û Fîlîpîn neçar mane ku parastinên xwe xurt bikin, lê ew hîn jî li dijî Çîn û Koreya Bakur piştgiriya Amerîkayê hewce dikin.
Di vê navberê de, ev welat, ku bi giranî xwe dispêrin enerjiya transîtê ya ji Tengava Hormuzê, niha bi serokê Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê re rû bi rû ne, ku eşkere kiriye ku ji bo paqijkirina Tengava Hormuzê ne hewceyî operasyonên leşkerî ne. Rexne biryar hatiye dayîn.
Çember di budçeyan de
Di vê navberê de, Alexander Rees, lêkolînerê payebilind ê Navenda Lêkolînên Hemdem a Çînê li Zanîngeha Hong Kongê, di kovara Foreign Policy de gotarek li ser bandora şerê Îranê li ser Başûrê Rojhilatê Asyayê weşandiye.
Ew bawer dike ku di van krîzan de, welatên herêmê di navenda hevsengiya têkiliyên di navbera Washington û Pekînê de ne, ne ji ber meyla îdeolojîk a ber bi Çînê ve, lê ji ber hewcedariya parastina berjewendiyên aborî û jîngehê. Ev ji bo polîtîkayên Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê zirardar e.
IMF berê hişyarî dabû ku Asya ji her herêmek din bêtir ji şokên demdirêj ên ji têkçûna enerjiyê ya Rojhilata Navîn re xeternak e.
Bi gotineke din, pirsgirêk ne tenê kêmbûna petrola xav e, lê di heman demê de kêmbûna petrokimyewî û xwarinê ji bo armancên pîşesazî û çandiniyê ye; Pirsgirêka ku amûrên siyasî yên dewletê sînordar dike.
Ragihandina krîza enerjiyê ji aliyê Serokê Fîlîpînê Ferdinand Marcos Jr. ve di meha Adarê de nîşana deryaya kûr bû; Erdheja ku piştî erdhejeke giran hat, welat wêran kir.
serwerê sînorkirî
Ev analîst tekez dikin ku Başûrê Rojhilatê Asyayê îro yek ji mînakên herî geş ên serweriya sînorkirî li cîhanê ye; Ew tevlîheviyek ji hevalbendên fermî yên Dewletên Yekbûyî, navendên hilberîna pîşesaziyê, rêyên deryayî û aboriyên girêdayî bazirganiyê ye.
Ew hişyar dike ku xetera rastîn ne tenê kêmbûna enerjiyê ye, lê di heman demê de normalîzekirina danûstandinên mecbûrî yên li ser Tengava Hormuzê ye; Ger gengaz be, divê ew nêzîkî Malacca, Sunda û Lumbuk were veguheztin; Deriyên ku beşek mezin ji bazirganiya cîhanê ji wan derbas dibe.
Di vê navberê de, Viyetnam wekî tevgerek gerdûnî hatiye nasîn ku dixwaze têkiliyên bi Çînê re berfireh bike bêyî ku serxwebûna xwe ya siyasî winda bike.
Berevajî vê, Endonezya ji ber aboriya xwe û nermbûna xwe ya dîplomatîk xwedî manevrayek bêtir e; Lêbelê, ew neçar ma ku îsal nêzîkî 5.9 mîlyar dolar subvansiyonên zêde ji bo sektora enerjiyê peyda bike.
Paşketina Amerîkayê û îstîxbarata Çînê
Di rewşekê de ku baweriya bi Dewletên Yekbûyî kêm bûye, Çînê bi aqilmendiya rêbertiyê tevgeriyaye; The New York Times li ser Hong Kongê raporek weşand.
Li gorî rojnameyê, Pekînê krîza enerjiyê bikar aniye da ku bandora xwe di nav welatên ku ew dixwaze de kûrtir bike û hewl dide ku xwe wekî hêzek aram û berpirsiyar nîşan bide.
Her çend Çîn mezintirîn îtxalkarê petrola xav a cîhanê be jî, wê rezervên enerjiyê yên mezin xilas kiriye û bi sedan mîlyar dolar veberhênan li teknolojiyên enerjiya paqij kiriye; Mijara ku rêvebirina krîzê ji aliyê hêzê ve gengaz kir.
Piştî girtina Tengava Hormuzê, Çînê îxracata petrolê sînordar kir da ku hewcedariyên xwe yên navxweyî bicîh bîne; Vê gavê gelek welatên Asyayî xistin bin zextê û ew neçar kirin ku ji Pekînê alîkariyê bixwazin.
The New York Times ragihand ku Vîetnamê ji Çînê alîkarî xwestiye da ku sotemeniya Huapima kêm bike, Fîlîpînan ji bo îxracata sînorkirî ya gubreya kîmyewî daxwaz kiriye, û Avusturalya nêzîkî garantîkirina îxracata sotemeniyê ya berdewam bi rêya peymanên bi helwestên Çînî re bû.
Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê di bin siya şerê li dijî Îranê de hevalbendên xwe winda dike/ Erdheja jeopolîtîk ji Kendava Farisê heta Rojhilatê Asyayê
Tevgerên Çînê
Li gorî raporê, Çînê carekê Behreyn bikar aniye da ku xwe wekî hevkarek aram li Asyayê bide nasîn û di heman demê de enerjiya nûjenkirî wekî alternatîfek ewledar ji bo girêdayîbûna bi petrola Rojhilata Navîn pêş dixe.
Rojnameyê her wiha nivîsand ku Pekîn têkiliyên xwe yên dîplomatîk bi Fîlîpîn, Avusturalya, Vîetnam, Tayland, Kamboçya, Laos, Myanmar û Bangladeşê re bi zimanê şer pêş dixe; Ev tevger beşek ji berfirehkirina bandora aborî û siyasî ya Çînê ye.
New York Times bawer dike ku şerê li dijî Îranê dê derfetek bêhempa bide Çînê ku elektrîk, panelên rojê û teknolojiya tora jîr a xwe bi mezadê bide bazarên herêmî; Ew her wiha di çarçoveya rexneyên gerdûnî yên berê de ye ji ber firotina van berheman bi erzanî.
Di dawiyê de, hejmarek gotarên rojnameyên Amerîkî wêneyek cîhanek aştiyane nîşan didin ku di bin bandora şer, krîza enerjiyê û pêşbaziya hêzên mezin de bi lez diguhere.
Her çiqas baweriya Hevalbendan bi şiyana Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê ya birêvebirina krîzê kêm dibe jî, Çîn amade ye ku her valahiyek siyasî û aborî bikar bîne da ku bandora xwe ne bi rêya hêza leşkerî ya rasterast, lê bi rêya çalakiyê berfireh bike. Wê veguherîne enerjî, teknolojî û dîplomasiya aborî.
..............................
Peyama Dawî/
Etiket:
Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê
Îran
Şerê Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê li dijî Îranê
Kendava Farisî
Qitêma Asyayê
Your Comment