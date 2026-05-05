Çawa Îmam Riza (s.x) bingehên Şiîtiyê li Îranê xurt kir?

Îran berî hatina Îmamê Heştemîn, Şiîtî li hin deverên wek Qum û Xorasanê ezmûn kiribû, lê ev hebûna kurt lê kûr a Hezretê bû ku bû xala dawîn di dîroka Îran û Îslamê de. Koçberiya mecbûrî ya wan ji Medîneyê bo Mervê di destpêka sedsala sêyemîn a hicrî de, nexşeyek bû ji bo belavkirin û kûrkirina mekteba Ehlê Beytê ku heta îro jî berdewamiya xwe heye.
Tasbît kirina merciîyeta zanistî di danûstandinên çarenûsî de:
Me'mûnê Ebasi ku xwe li hemberî navdariya zanistî ya Îmam bêhêz didît, civînên danûstandinê bi amadebûna serokên ol û mezhebên cuda birêxistin kir. Lêbelê ev pêşbazî encameke berevajî da û bû medyayekî cîhanî ji bo rastiya Şiîtiyê. Hezretê Riza (s.x) li hemberî zanyarên wek Câthilîq (Xiristiyan), Re'sul Câlût (Cihû), Herbiz (Zerdeştî) û Îmranê Sabî (Sabîî), bi ewqas exlaq û delîlên hişyarî amade bûn ku gelek ji wan hişt ku heyrana wan bibin û hinan jî anîn ser riya rast. Vê serfiraziyên ramanî, îsbat kir ku "zanayê malbata Mihemed (s.x.a)" li ser wehîyê û aqilî hakim e û merciyeteke cîhanî heye. Bi vî awayî, Şiîtî wekî mezhebeke ku ji kûrahiya zanîn û mantiqê derketiye, hate zexmkirin.
"Zencîreya Zêrîn"; Garantiya Xwedayî li rêya Nîşabûrê:
Diyarîtirîn sembola xurtkirina bingehên Şiîtiyê, hedîsa navdar a "Zencîreya Zêrîn" (Silsiletü'z-Zeheb) e. Dema karwanê Îmamî gihîşt Nîşabûrê, birçîyên zanînê yên gelek ji Hezretê daxwaz kirin ku peyveke bêje. Îmam di rewşekê de ku siwarê hêstir bûn, serê xwe ji nav hewara derxist û vê hedîsa qudsî ji Pêxember (s.x.a) ve veguhast: «Kelimeya "La ilahe illallah" (bê Xwedê ji Xwedêyê bi rastî din tune) keleha min e, her kesê ku bêje dikeve keleha min û her kesê ku dikeve keleha min, ji ezabê min ewle ye.» Lê di kêlîka ku raviyan mijûlî nivîsandinê bûn, Îmam fermana rawestanê da û got: «Bi şertên wê, û ez jî ji wan şertan im.» Erê, ev ewlehiya Xwedayî şert hene ku ez (Ehlê Beyt) ji wan şertan im. Vê ravekirinê, rastiya Îmametê û pêwîstiya peyrewiya malbata wehîyê bi ciwanîtirîn awayî di hişê Îraniyan de qeyd kir.
Qebûlkirina welatê text (welîahdiyê); gefek ku bû fersend:
Qebûlkirina welatê text ji aliyê Me'mûn ve bi nexwazî û di tengasiyê de pêk hat, lê Hezretê ji wê gefê, bikêrtirîn sûd werdagirt. Wan li ser neketin nav karên veqetandin û destnîşankirinê şert dan, û bi vî awayî, nasnameyeke serbixwe ji desthilatiya zordar parast. Ev amadebûna wan di nav heyama dewranê de bû tribûnek ji bo parastina sînorê welatê (Welayetê) û bersiva şûbheyan, bi awayekî ku "ji cîh guherîna sinorê erdnîgariya Şiîtiyê" pêk hat.
Mîrateya mayînde û derketina Îranê ya Şiî:
Hebûna Îmam Riza (s.x) li Tûsê, pêlek ji koçberiya seyîd û îmamzadegan bo Îranê li pey anî; bi qasî ku çanda olî ya gelê vî welatî li dora mereqedên pîroz pêk hat. Bi sedsalan şûnda, heman van navendên nasnameyî û çandî bûn ku bingehên dewleteke bihêz a Şiî li serdema Sefewiyan û di dawiyê de Şoreşa Îslamî danîn. Ji ber vê yekê, koçberiya dilxwazî (û bi rivayetekî mecbûrî) ya Îmam Riza (a.s.) bo Îranê, ne tenê bû sedema belavbûna zahirî ya Şiîtiyê, lê bû sedema kûrkirina ruha welatêweriyê (Welayetmedarî) û çêbûna şaristaniyeke mezin a Şiî li vî welatî, û "Îran kir Îmam Rizaî".
Ji danînê heta domandina şaristaniya Şiî:
Berê jî hate gotin ku koçberiya Îmam Riza (s.x) bo Îranê hebûna kurt lê kûr a wan li Xorasanê, nexşeyeke nû di belavbûna Şiîtiyê da vekir. Lê ev nexşe çawa bû sedema şikildana şaristaniyekê? Ji bo bersivê, pêwîst e li sê pêkhateyên bingehîn binêrin: ravekirina aqilî ya Îmametê, perwerdekirina şagirtan, û zemînamadekirina ji bo nasnameyeke serbixwe ya Şiî.
Ravekirina aqilî ya Îmametê; avahiyek li ser wehîyê û felsefeyê:
Yek ji mezintirîn destkeftiyên Îmam Riza (s.x) li Îranê, ravekirina felsefeya Îmametê bi zimanekî ku ji bo taybet û gel fêmbar be, bû. Hezretê di nameyeke xwe ya bi navê "Nameya Zêrîn" (Risaletu'z-Zeheb) ku di bijîşkiya Îmaman de navdar e, û herwiha di danûstandinên xwe de, îsbat kir ku Îmamet ne helwêsteke siyasî, lê domandina pêxemberiyê di parastina dîn û rêberiya mirovahiyê de ye. Îmam di bersiva pirsa "Çima Xwedê îmamê diyar dike?" de got: «Ji bo ku erd bi hucceta Xwedê rabise.» Ev nêrîn, Şiîtiyê ji meyleke hestyarî veguherand sîstemeke ramanî ya temam, ku li Îrana serdema Me'mûn bi pêşwaziyeke nedîtî re rû bi rû ma.
Perwerdekirina şagirtên ku Îranê Şiî kirin:
Çalakiya zanistî ya Îmam li Medîneyê û dûvre li Mervê, bû sedema perwerdekirina şagirtên ku paşê çûn bajarên Îranê. Navên wan yên wek Yûnis bin Ebdirrehman, Fazl bin Şazanê Nîşabûrî, û Mihemed bin Sinan di dîroka Şiîtiya Îranê de wek stêrk dibiriqin. Ev muhedis û mutekelimûn, bi nivîsandina pirtûkan û lidarxistina civînên danûstandinê, fêrên rewzewî birin her deverên vî welatî. Veguhastî ye ku Fadl bin Şazan dibêje: «Min ji Îmam Riza (s.x) pirsî: Ma gelo pêdiviya wan bi îmamekî heye? Hezretê got: Erê, heta eger dînê wan hat guherandin, îmam wê rast bike, û eger tiştek bi derew ji Xwedê ve girê dan, ew wê derewa wan hilweşîne.» Ev nêrîna rêbazî, Îraniyan gihand vê baweriyê ku tenê bi vegirtina Îmamê Masûm dikarin ji rêwîtiyê xelas bibin.
Hedîsa zehf a Seqelayn; palpişteke bawerî li Îranê:
Îmam Riza (s.x) Mutewatir bi hedîsa navdar a Pêxember (s.x.a) ve girê dida: «Ez di nav we de du tiştên hêja dihêlim: Pirtûka Xwedê û Ehlê Beytê min. Hejî hûn bi wan ve girê bidin, qet piştî min wê nebin rêwî.» Hezretê di axaftinên xwe yên li Nîşabûr û Mervê de, vê hedîsê wekî navenda yekîtiya Şiî û Sunnî nasand; lê di heman demê de, tekiya li ser wê yekê kir ku vegirtina Ehlê Beytê bê nasandina Îmamê demê, ne mumkin e. Ev gotinên wan, zemîn ji bo pejirandina têgîna "Îmametê xef" û "li bendê ji bo derketinê" di çanda Îranî de amade kir.
Şehîdbûn; xwîna dilekî ku dara Şiîtiyê av da:
Şehîdbûna Îmam Riza (s.x) li destê Me'mûn di rêwîtiya Tûsê de, her çend dawiya hebûna laşî ya wan bû, jî destpêka veguherînekî mezin bû. Merqeda pîroz li Senabadê (Meşheda îro) bû navendeke ziyaretê û çandî ku bi sedsalan şûnda, padîşahên Şiî û Sunnî neçar kir ku hurmet û tevesulê bikin. Ziyareta «Allahummê innî etewellâ...» ku ji Îmam Riza (s.x) hatiye veguhastin, di rastiyê de peymanek ji baweriyên Şiîtiyê ye ku ziyaretkerên Îranî, her car bi dubarekirina wê, bi wê ve tên peymanbestin. Şehîdbûna wan nîşan da ku heq û nahaq li hev nayên û ev peyam, di canê Îraniyan de rûnişt ku her tim li hemberî zordarî û stemê rabin.
Ji Mereqeda Rezawî heta Şoreşa Îslamî; xeta girêdanê:
Mîrateya Îmam Riza (s.x) li Îranê bi serdemekê re sinor nemaye. Di her qeyranê de, ev mereqed bû ku Îraniyan li dora xwe kom dikir. Ji Tevgera Tûtûnê heta Şoreşa Destûrî (Meşrûte), û ji derbeya 28ê Tebaxê heta serfiraziya Şoreşa Îslamî, car bi car dengê dirûşma «Allahummê el'ani evvele zalimin zaleme heqqê Muhemedin û ali Muhemed» ji mingvanên merqeda rezawî hat bihîstin. Dikare were gotin ku koçberiya Îmam Riza (a.s.) bo Îranê, bûyereke dîrokî nebû, bû "xaleke veguhêz a şaristaniyî" ku Îran kir baregehek ji bo Şiîtiyê û Şiîtiyê kir dînkî dînamîk û bilind.
Îro, dema ku sed hezaran ziyaretvan ji seranserê Îranê û cîhanê diçin ziyareta "Elî bin Museyê Riza", mîna ku ew bûyera dîrokî ya Nîşabûrê ji nû ve afirandine, ku Îmam got: «Şertê ewlehiyê ji dojehê, bawerî bi welatê me ye.» Û Îran, vê soza Xwedayî di nav dîroka xwe de qeyd kiriye.
Nivîskar: Fîrûze Dildarî (Lêkolîner, şêwirmenda malbatê, çalakvana medya û cîhaza virtual)
