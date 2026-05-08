"300 rêberên Mesîhî ji Kongreya Amerîkayê xwestin ku piştgiriya Îsraîlê rawestînin"

"Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) - ABNA - Zêdetirî 300 rêberên Mesîhî, berînerên bi dehan sazî û damezrayên olî ji eyaletên cuda yên Amerîkayê wek Kalîforniya, New York, New Jersey, Vîrjînya û Maryland, ji endamên Kongreya Amerîkayê xwestin ku piştgiriya darayî û leşkerî ji Îsraîlê re rawestînin, budçeya pêwîst ji bo tora nexweşxaneyên Qudsê Rojhilat peyda bikin û destpêgihîştina niştecîhên Xezeyê ji van navendên dermankirinê re amade bikin. Herwiha ev kom daxwaza ji nû ve destpêkirina fînansekirina Ajansa Rêberî û Karê Neteweyên Yekbûyî ji Penaberên Filistînî "UNRWA" jî kirin.
Li gorî rapora ajansa El Cezîre, beşdarên civîna bi ofîsên endamên Kongreya Amerîkayê re li ser xirabbûna rewşa mirovî li Xezeyê, Kenara Rojava û Qudsê Rojhilat rave kirin û bal kişandin ser bêparbûna zarok û sivîlan ji karûbarên dermankirinê. Wan herwiha behsa şerabariya misilman û mesîhiyên Filistînî kir.
"Elli McCarthy" endama Tora Çalakiyê ya Fransiskan, di civîna çapemenî ya li derveyî vê bernameyê de got: Daxwazên me yên siyasî li ser pêwîstiya peydakirina budçeya tora nexweşxaneyên Qudsê Rojhilat, amadekirina destpêgihîştina nexweşên Xezeyê ji van navendan, vegerandina alîkariyên darayî ji UNRWA û pêşîlêgirtina şandina çek û bombeyan ji Îsraîlê ve disekine. Ev çek, ji bo kuştina xelkê li Xezeyê û Libnanê têne bikaranîn.
"Mira Solani" keşîşa Dêra Riverside a New Yorkê ku berîneriya nêzîkî 1200 endamên vê dêrê dike, bi destnîşankirina mirina zarokên Xezeyê ji ber nexweşî û vegirtinên hêsan got: Ev şerm e. Nêzîkî 80 ji sedî zarok ji hewcedariyên bingehîn û karûbarên dermankirinê bêpar in û nêzîkî nîvê malbatan destpêgihîştina navendên dermankirinê nînin; di encamê de zarok bi rêjeyeke nedîtî jiyana xwe ji dest didin."
"Di heman demê de, "Agabia Stefanopoulus" ku salên dirêj li Qudsê Rojhilat jiyaye, rewşa misilman û mesîhiyên vê herêmê wekî komkujiyeke hêdî-hêdî şirove kir. Wê got: Di navbera salên 1996 û 2006an de li Axa Pîroz û li Cebelê Zeytûnê, rahîbeyek bûm û dibistanek ji bo zarokên Filistînî yên misilman û mesîhî birêve dibirim. Ji nêz ve şahidê tepeserkirina Filistîniyan ji aliyê dagirkerên Îsraîlî ve bûm. Nêzîkî 25 sal berê hişyarî da ku ev pêvajoyek komkujiyeke aram e û îro şahidê koçkirina mesîhiyan ji Axa Pîroz dibim ji ber rewşa jiyanê ya dijwar.
Çend kes ji axaftvanan jî ezmûna rêwîtiya xwe ya ber bi Kenara Rojava ve vegotin. Yek ji keşîşên Dêra Lûterî ya Mizgînî ya Amerîkayê got: Di rêwîtiya xwe ya ber bi Kenara Rojava ve di meha Çileya de, ji nêz ve şahidê tepeserkirina domdar, komkujî, apartheid û pakijkirina etnîk li dijî Filistîniyan bûm.
"Alison Tanner" ji Komîteya Xizmetên Amerîkî ya Hevalan, ragihand: Em li vir in ku em siyasetên nemirovane li dijî Filistîniyan şermezar bikin û daxwaza rawestandina firotina çekên ku di komkujiyê de têne bikaranîn bikin. Li gorî qanûnên navneteweyî, Îsraîl dikeve kiryarên şer, tawanên li dijî mirovahiyê û aparteidê.
Di beşeke din a vê bernameyê de, "Adi" ji Dêra Presbîteriyê got ku zarokê wî yê biçûk bi awayekî perwerde dike ku xema azadiya hemû netewan bike. Her şev ji keça xwe re dixwînin ku Filistîn dê azad bibe.
Herwiha "Lydia al-Sayegh" ku malbata wê li Xezeyê dijîn, daxwaza rawestandina şandina bombeyan û çekan ji Îsraîlê kir li ser pêwîstiya vekirina tora nexweşxaneyên Qudsê Rojhilat û çêkirina rêya veguhastina birîndaran ji Xezeyê bo Qudsê jî tekez kir.
