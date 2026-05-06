Endamê Desteya Bilind a Şoreşa Çandî: Bikaranîna Hişa çêkirî (hîşmendiya sûnî) di şeran de felaket e.

Li gor rapora Ajansa Nûçeyan a Ehlê Beytê (s.x) – ABNA – Hocetulîslam wel-Muslimîn Seyîd Riza Amilî di civîna pisporî ya bi mijara «Exlaqê Şer û Zîrekiya Çêkirî (AI)» de, bi pêşkêşkirina vê pirsê ku teknolojiyên nûjen kîjan «exlaqê şerî» ji mirovahiyê re pêşniyar dikin, wiha got: «Jîriya çêkirî wekî kapasîteyeke otomatîk, bi pratîkî têkiliya mirovî ji pêvajoyan radike; bi awayekî ku hem "têkilîker" û hem jî "têkiliyagir" di nav şêweyek algorîtmîk de têne cîhgirtin û biryarsazî di çarçoveyeke nemirovî de pêk tê.»
Wî tevlî kir: «Dema ku jîriya çêkirî dikeve qada şer, em rûbirûyê diyardeyeke ku bê ruhê mirovî, têgihîştina exlaqî û rûbirûbûna rastîn a bi encamên şer ve ye, dibin; mijareke ku dikare metirsîyên şer bi giranî tevlihevtir û xeyrîrtir bike. Ji ber vê yekê, “şaşiya algorîtmê” di rewşên wiha de dikare bibe sedema felaketên mezin.»
Amilî bi destnîşankirina mînakên êrîşên kujer, bi taybetî bûyera êrîşa li dibistana «Şecereya Tayîbe» û kuştina 168 zarokan, wiha got: «Bi vî rengî bûyer ne tenê mînakên şaşiyên mezin, lê di nav şerên nûjen de wekî kiryarên bi mebest jî tên dîtin.» Wî herwiha zelal kir: «Pesinandina wiha felaketan ji şaşiya jîriya çêkirî re nayê qebûlkirin û ev kiryar di çarçoveya afirandina “tirs û xofê organîzekirî” de tên kirin.»
Endamê Desteya Bilind a Şoreşa Çandî bi ravekirina pêvajoya dîrokî ya guherînên şer, bal kişand ser çar serdêmên sereke:
1. Şerên pîşesaziyê yên pêşîn – bi bisînorîyên biyolojîk,
2. Serdema pîşesaziyê – bi derketina çekên wekî maxîma ku kuştina berbelav gengaz kir,
3. Serdema nukleerî û elektronîk – bi lûtkeya wêrankirinê, wek bombebarana atomî ya Hîroşîma û Nagazakî,
4. Serdema dîjîtal û torê – ku şer kiriye diyardeyeke «ji dûr ve» û bê rûbirûbûna mirovî ya rasterast.
Wî got: «Niha me dest pê kirîye serdema pêncem, ango “Serdema algorîtm û otomatîkkirina şer”; cihê ku pergalên Hişa çêkirî bi pêvajokirina hezaran gûherandinan, bê têgihîştina mirovî û exlaqî, dikarin li ser mirin û jiyanê biryaran bidin.»
Amilî bi rexnekirina polîtîkayên leşkerî yên Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê (DYA) got: «Hin karbidestên Amerîkî bi eşkereyî li ser pêşxistina “hêza herî kujer a şer” disekinin û heta garantî dikin ku dê bikevin şerê dadmend.»
Wî bi bîranîna şerên dirêj ên Amerîkayê li welatên wek Viyetnam û Kambocya, ev nêzîkatî wekî «mantiqa kuştina berbelav» şirove kir.
Amilî herwiha bal kişand ser gefên domdar li dijî Îranê û got: «Her çend bernameya nukleerî ya Îranê di warên wek enerjî û bijîşkî de xwediyê xwezayeke aştiyane ye, em şahidiya êrîş û kiryarên dijminane li ser binesazî û bajarên welêt dikin.»
Wî bi bîranîna bikaranîna berbelav a çekên kîmyayî di şerê ferzkirî (1980-1988) li dijî Îranê de, tekez kir: «Tevî rabûna peymanên navneteweyî yên wek Peymana Cenevreyê jî, di şerê heşt salî de van çekan li dijî gelê Îranê hatin bikaranîn û bandorên wan hê jî di nav birîndaran de têne dîtin.»
Endamê Desteya Bilind a Şoreşa Çandî bi destnîşankirina sê prensîbên mafê navneteweyî yên mirovperwerî (cudakirin, lihevhatin û tedbîrgirtin) got: «Êrîşa li ser sivîlan, wêrankirina binesaziyên sivîl û afirandina tirs û xofê di nav gel de, binpêkirineke eşkere ya van prensîban e.»
Wî bi bîranîna êrîşên dawî û kuştina zêdetirî 220 zarok û hezaran sivîlan, got: «Van kiryaran nimûneyeke guhnedana prensîbên mirovî ne. Hin êrîş bi îdîaya hedefgirtina navendên leşkerî tên kirin, lê di pratîkê de malbat û zarok dibin qurban.»
Amilî herwiha bal kişand ser kuştina gelek fermandarên Îranî, di nav de Şehîd Qasim Suleymanî, û got: «Ev kiryar li dijî kesayetiyên ku ji dilê gel derketine û di ewlekariya herêmê de roleke girîng lîstine, hatin kirin.»
Wî bi gotina ku jîriya çêkirî ji têgihîştina çarçoveya mirovî bêpar e, got: «Ev teknolojî daneyan tenê wekî pîksel, sînyal an koordînat dibîne û şiyana têgihîştina wateya mirovî ya wan tune. Ji ber vê yekê, nikare bi rastî li ser jiyana mirovan biryaran bide.»
Amilî got: «Dema ku fermandareke mirovî dibe ku li gorî mercan dev ji êrîşekî berde, pergalên jîriya çêkirî wisa têgihiştinekê nînin û li ser bingeha hesabên hişk tevdigerin.»
Wî di berdewamiyê de pêşniyar kir: «Ji bo pêşîlêgirtina felaketan, divê standardên sîxur werin diyarkirin; wekî ku heke pergalek jîriya çêkirî nikaribe bi piştrastiyeke pir bilind (mînak %99.9) xwezaya leşkerî ya hedefekê nas bike, divê êrîş bi temamî were rawestandin.»
Amilî bi tekezkirina nêrînên exlaqî yên kevneşopiya îslamî got: «Di vê nêrînê de, tevî di şer de jî, prensîbên wek dûrketina kuştina jin, zarok û sivîlan, ne wêrankirina xwezayê û pabendbûna bi peymanê têne tekezkirin.»
Wî di dawiyê de destnîşan kir
Wî destnîşan kir: Tiştê ku îro di hin şerên nûjen de tê dîtin ji van prensîban pir dûr e, û pêdivî ye ku bi xurtkirina exlaqê îlahî û mirovî pêşî li teknolojiya ku bibe amûrek ji bo kuştina bêserûber were girtin.
.....................
Dawiya peyamê/
Etîket
Seyîd Saîd Riza Amilî
Zîrekiya Sûnî
Endamê Desteya Bilind a Şoreşa Çandî: Bikaranîna Hişa çêkirî (hîşmendiya sûnî) di şeran de felaket e.
Endamê Desteya Bilind a Şoreşa Çandî, di heman demê de hişyarî da li ser encamên bikaranîna Hişa çêkirî (hîşmendiya sûnî) di şeran de û bi tekezkirina ku jêbirina hêmana mirovî ji biryarsaziya leşkerî dikare bibe sedema felaketên mezin, êrişên li ser Îranê û kuştina sivîlan wekî binpêkirineke eşkere ya rêbazên exlaqî û mafê navneteweyî bi nav kir.
Li gor rapora Ajansa Nûçeyan a Ehlê Beytê (s.x) – ABNA – Hocetulîslam wel-Muslimîn Seyîd Riza Amilî di civîna pisporî ya bi mijara «Exlaqê Şer û Zîrekiya Çêkirî (AI)» de, bi pêşkêşkirina vê pirsê ku teknolojiyên nûjen kîjan «exlaqê şerî» ji mirovahiyê re pêşniyar dikin, wiha got: «Jîriya çêkirî wekî kapasîteyeke otomatîk, bi pratîkî têkiliya mirovî ji pêvajoyan radike; bi awayekî ku hem "têkilîker" û hem jî "têkiliyagir" di nav şêweyek algorîtmîk de têne cîhgirtin û biryarsazî di çarçoveyeke nemirovî de pêk tê.»
Your Comment