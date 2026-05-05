Pêşangeha Navneteweyî ya Pîşesaziyên Parastinê "SAHA 2026" li bajarê Stembolê dest pê kir

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) – ABNA – Pêşangeha Navneteweyî ya Pîşesaziyên Parastinê, Asmanvanî û Hewayî «SAHA 2026» li bajarê Stenbolê yê Tirkiyeyê dest bi kar kir. Ev bûyer ku bi amadebûna berfireh ya pargîdaniyên navxweyî û biyanî tê lidarxistin, di çarçoveya hewldanên Tirkiyeyê ji bo zêdekirina hinardekirina parastinê û gihandina nirxa van peymanan li dor 8 mîlyar dolaran di vê qonaxê de, bi taybetî girîngiyekê bi dest xistiye.
Li gorî rapora torê ya El Cezîre, ev pêşangeh heta 9'ê Gulanê berdewam dike û li qadeke nêzîkî 400 hezar metre çargoşe tê lidarxistin. Zêdetirî 1700 pargîdanî ku 263 pargîdaniyên biyanî jî di nav de ne, tê de cih digirin û heyetên ji zêdetirî 120 welatan, ligel zêdetirî 200 hezar ziyaretvan û 30 hezar pisporên warê parastinê, beşdarî vê bûyerê bûne.
Di vê pêşangehê de, dawîn destkevtiyên pîşesaziyên parastinê û teknolojiyê, wek balafir, helîkopter, îha (drone), wesayîtên leşkerî, pergalên mûşekan, radar û keştiyên şerî, hatine pêşandan.
Li gorî raporeke ji warê cihê bûyerê, di vê qonaxa pêşangehê de, teknolojiyên nû yên ku cara yekem tên eşkerekirin, hatine pêşandan; ev yek jî nîşan dide pêvajoya pêşveçûyî ya entegrasyona pergalên parastinê û pêşxistina çareyên tevlihev ên ji bo operasyonên erdî û hewayî.
Balafirên helîkopter ên bêmirov (Balafirên helîkopter ên bêpîlot)
Li beşeke din a pêşangehê, pargîdaniya "Pasîfîk Teknolojî" nimûneyên balafirên helîkopter ên bêmirov ên wekî "AB1" û "AB2" pêşkêş kir. Rêveberê giştî yê vê pargîdaniyê ragihand ku ev pergal bi kombînasyona teknolojiyên cihêreng hatine sêwirandin û xwediyê şiyana hemberî armancên hewayî, di nav de rawestandina îhayên êrîşkar (droneyên bombebar/întiharî), ne.
Her wiha, wesayîtên erdî yên bêmirov bi pergalên şerî yên pêşkeftî û platformên êrîşkar ên ku karibin operasyonên rast û bi hevahengî pêk bînin, hatin pêşandan.
Pisporên vê qadê bawer dikin ku ev teknolojî nifşekî nû yê pergalên parastinê temsîl dikin ku bi berçavgirtina guherînên herêmî, leza pêşkeftina wan zêde bûye.
Amadebûna navneteweyî ya berfireh
Ev pêşangeh şahidê amadebûna xurt a heyetên fermî û bazirganî yên ji çar aliyê cîhanê, bi taybetî jî welatên Afrîqayê, başûrê rojhilatê Asyayê, welatên Ereb, Ewropayê û her wiha Ukraynayê ye.
Pêdivî ye ku sedan civînên dualî (bilateral) di navbera pargîdanî û welatan de bêne lidarxistin da ku zemînê hevkariyên nû di warê pîşesaziyên parastinê û teknolojiyê de were amadekirin.
Her wiha, di vê bûyerê de, ji 203 berhemên nû yên li qadên cihêreng ên wekî asmanvanî, pergalên erdî û deryayî, teknolojiyên radarê û sistemên hişyariya zû (erken ikaz) tê eşkerekirin.
Zêdekirina hinardekirina parastinê ya Tirkiyeyê
Tirkiye ji lidarxistina vê pêşangehê ku her du salan carekê tê lidarxistin, wekî amûrek ji bo zêdekirina hinardekirina xwe ya parastinê bi kar tîne. Armanca Enqereyê ew e ku hinardekirina xwe ya parastinê ji 6.2 mîlyar dolarên sala 2024'an bi kêmî ve bigihîne 8 mîlyar dolaran di vê qonaxê de.
Ev tevdîr li gorî stratejiya giştî ya Tirkiyeyê ji bo xurtkirina xwe-besbûnê (otarkî) di pîşesaziyên parastinê de pêk tê; mijareke ku «Recep Tayyip Erdogan», serokkomarê Tirkiyeyê, car bi car pê ve girêdaye û kêmkirina pêewlehiya bi derve ve di vê qadê de pêwist bi nav kiriye.
Pêşbînî tê kirin ku li dorvê vê pêşangehê, gelek peymanên di navbera Tirkiyeyê û welatên Ewropayê, Ereb û Afrîkayê de, di warê hevkariyên leşkerî û pîşesaziyê de, bêne îmzekirin.
Di heman demê de, ev pêşangeh wekî platformek girîng ji bo nasandina berhemên parastinê yên Tirkiyeyê li bazarên cîhanî, bi taybetî di warê îha (drone), keştiyên şerî û wesayîtên leşkerî de, tê naskirin.
