Serokwezîrê Libnanê: Danûstandinên bi Îsraîlê re nayê wateya normalîzekirina têkiliyan de ne

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Newaf Selam, Serokwezîrê Lubnanê, di daxuyaniyên xwe de ragihand: "Pêvajoya danûstandinên Lubnanê bi rejîma siyonîst re bi temamî ji dosyeyên din yên herêmî, di nav de pêvajoya têkildarî danûstandinên Îslamabadê, cuda nîne û têkiliya bi Hizbullahê re bi riya wezîrên vê partiyê di hikûmetê de tê kirin."
Wî her wiha tekez kir: "Hêj zû ye ku li ser ihtimala hevdîtina bi serokwezîrê rejîma siyonîst re biaxifin û her civînek di asta bilind de bi vê rejîmê re hewcedarî amadekarî û pêşgotinên berfireh e."
Selam her wiha diyar kir: "Lubnan li pey normalîzekirina têkiliyan bi rejîma siyonîst re nîne, lê armanc tenê gihîştina aştiyê ye û ev cara yekem nîne ku di navbera her du aliyan de danûstandinên rasterast an neyekser pêk tên."
Li gor gotina wî, "sabitkirina agirbestê, mercê bingehîn ê her doreke nû ya danûstandinan dê bibe û ev mijar di navenda danûstandinên pêşerojê yên li Washingtona dê de ye."
Di heman çarçoveyê de, çavkaniyên medyayî yên Libnanê ragihandine ku dora sêyem a danûstandinên Libnanê û rejîma siyonîst, tê plankirin ku hefteya bê li navenda Wezareta Derve ya Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê (DYA) were lidarxistin û ev civîn du rojên li pey hev, bi ihtimaleke mezin li ser rojên Çarşem û Pêncşem an jî Pêncşem û Înî, dê pêk were.
Li gor vê agahiyê, heyeta Libnanê dê ji Simon Karem, balyozê berê yê Libnanê li Amerîkayê, û Neda Hemade Meavd, balyoza Beyrûtê li Waşingtona, bi gelî Wîsam Petros, cîgirê serokê heyeta konsulerî û nûnerekî ji artêşa Libnanê pêk were.
Her wiha ragihandin hene ku balyozê Libnanê li Washingtona, di rojên borî de bi tîma wezîrê derve yê Amerîkayê re têkiliyeke domdar û hevrêziyeke berdewam kiriye û di civînên pêşgotinî de, mijara amadekariya civîna sêyem û vekolîna binpêkirinên rejîma siyonîst, hatiye gotûbêjkirin.
Di van civînan de, li ser pêdiviya sabitkirina agirbestê û rawestandina van binpêkirinan, hatiye tekezkirin.
Ev pêşveçûn di heyameke de tên ku tevî berdewamiya êrîş û dagirkirina herêmên Libnanê ji aliyê rejîma siyonîst ve bi armanca avakirina kemereke ewlekariyê ya wekî xeta zer a li Rojavaya Xezeyê, hikûmeta Libnanê biryara danûstandinên rasterast bi vê rejîmê re daye.
Ev biryar tevî nerazîbûnên navxweyî hatiye dayîn û tê plankirin ku danûstandin bi navbeynkariya Amerîkayê bêne kirin.
Amerîkaya û rejîma siyonîst hewl didin ku komploya çekbazîkirina Berxwedana Îslamî ya Lubnanê (Hizbullah) bi destê hikûmeta vî welatî pêş de bibin.
6 May 2026 - 18:54
Serokwezîrê Libnanê ji domandina danûstandinan bi rejîma siyonîst re nûçe da û destnîşan kir ku ev pêvajo bi tu awayî nayê wateya normalîzekirina têkiliyan bi Tel Avîvê re.
