Îsraîl ji bo îhtîmala ji nû ve destpêkirina şerê li dijî Îranê amade dibe / Tel Avîv li benda çiraya kesk a Waşingtonê ye

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) – ABNA – Artêşa Rejîma Siyonîst ragihand ku li pey zêdebûna tengasiyan li Kendava Farsê, rewşa herêmê di bin çavdêriya xwe de digire û kete rewşa amadebûna tam.
Ev mijar di daxuyaniyeke ku berdevkekî artêşa Îsraîl (navê wî nehate aşkerekirin) bi navê çavkaniyeke leşkerî ya vî rejîmê ji bo medyayên îbranî belav kir, de cih digire.
Îsraîl di rewşa amadebûnê de
Artêşa Îsraîl ragihand: «Em rewşê di bin çavdêriyê de digirin û li pey zêdebûna tengasiyan li Kendava Farsê di rewşa amadebûna tam de ne.»
Her wiha zêde kir: «Em tekez dikin ku tu guhertin di rêbernameyên fermandariya eniya navxweyî ya Îsraêlê de pêk nehatiye.»
Li dewamê de hatiye: «Pergalên parastina hewayî û şiyanên êrîşkar ên me di rewşa amadebûna tam de ne û ji dema ragihandina agirbestê ve neguherîne.»
Artêşa Îsraîl di dawiyê de ragihand: «Em ê her guhertinek di rêbernameyan de ragihînin.»
Di heman çarçoveyê de, Rêxistina Radyo û Televîzyona Îsraîlê ragihand ku «Binyamîn Netanyahu» serokwezîrê vî rejîmê di roja Duşemê de rêzek şêwirmendiyên ewlehiyê lidarxistiye.
Ev medya bi navê çavkaniyên ewlehiyê yên Îsraîlê nivîsiye: «Em ji hilweşîna agirbestê re amade dibin û amadehiya tavilê ji bo bersivdana her êrîşeke îranî heye. Operasyona Amerîkayê ji bo vekirina Tengava Hirmizê ku ji piştî nîvroya Duşemê destpê kiriye, bi temamî bi Îsraîlê re hatiye hevahengkirin.»
Kanala 12 ya Îsraîlê jî ragihand ku ji ber guherinên herêmê, rûniştina şahidiya Netanyahu li dadgeha dosyeyên gendeliyê ku dihat planê ku Sêşemê were lidarxistin, hatiye betalkirin.
Her wiha hatiye ragihandin ku civîna kabîneya ewlehî-siyasî ya Îsraîlê (Kabînetê) êvara Çarşemê wê bê lidarxistin.
Îsraîl li benda çiraya kesk a Amerîkayê ye
Rojnama Ma'ariv bi navê çavkaniyên ewlehiyê yên Îsraêlê ragihand: «Artêşa Îsraîlê texmîn dike ku tengasiya leşkerî di vê gavê de bisînor û herêmî ye û Îran di vê qonaxê de naxwaze li dijî Îsraîlê tevdîra rasterast bike.»
Lê belê, vê çavkaniyê zêde kir: «Artêşa Îsraîlê xwe naxîne rîskê û beşa îstixbarata leşkerî (Aman) guherinên dawî bi baldarî di bin çavdêriyê de dişopîne.»
Wî berdewam kir: «Artêşa Îsraîlê bi hevahengîya tam bi artêşa Amerîkayê re ji bo şopandina guherinan tevdigere.»
Ev rojname her wiha bi navê rayedarên bilind ên Îsraîlê nivîsiye: «Em ji her senaryoyekê re amade ne. Heke Îran êrîşî Îsraêlê bike, ew ê buhayeke giran bide. Di vê gavê de, Îsraîl bawer dike ku Îran hewl dide krîzê bi herêma Kendava Farsê ve bisînor bike.»
Di heman demê de, rayedarekî Îsraîlê ji Kanala 14 ya vî rejîmê re got: «Em ji vegerîna tavilê ya şerê bi Îranê re amade ne û li benda çiraya kesk a Amerîkîyan in.»
Bi têketina şêst û şeşemîn roja şerê Amerîkayê û Îsraîlê li dijî Îranê, «Donald Trump» Serokkomarê Amerîkayê ji destpêkirina operasyonekê ji bo azadkirina tevgera keştiyan li Tengava Hurmuzê nûçe da. Li hemberî vê, Hêzên Çekdar ên Îranê hişyarî da ku her hêza biyanî ku nêzîkî vê tengavê bibe, wê bûna hedefa êrîşê.
