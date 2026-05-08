Raporto / Vegêran: Rîwayeta Hollywoodî ya Trumpê li ser nakokiya Îran û Amerîkayê li Tengava Hormuzê

Donald Trump di hevpeyivînekê de bi kanala ABC News ve îdia kir: "Sê keştiyên şerî yên cûre (destroyer) yên Amerîkayê bi serkeftineke tam ji Tengava Hirmuzê derbas bûne; her çend di bin agir de bûn."
Trump di derewek din de her wiha îdia kir ku van sê keştiyên şerî zirar nedîtine, lê hêzên Îranê bi zirarên giran re rû bi rû mane.
Ev di demekê de ye ye ku gelek medyayên Amerîkî yên cuda cuda di hefteyên dawî de nivîsandine ku Pentagon zirarên êrîşên Îranê ji ya ku di rastiyê de hene، zeda kêmtir nîşan dide.
Her wiha kanala CBS di postekê de behsa zirarên giran ên keştiyên Amerîkî li dû êrîşên hevgirtî yên Hêza Deryayî ya Pasdaranê kiriye.
Trump bi van axaftinên xwe êrîşên Hêza Deryayî ya Îranê li dijî 3 keştiyên şerî yên Amerîkî piştrast kir.
Serokê hikûmeta terorîst a Amerîkayê، ku Hêza Deryayî ya Îranê bi hemû cûre çekên şerî ve êrîşî 3 keştiyên şerî yên Amerîkî yên dagirker kiriye.
Trump， Rakirin keştiyên şerî yên Amerîkî wek "derketina wan ji bin agirê Îranê" terîf kir!
