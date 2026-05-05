"Dijminên duh, hevkarên îro"– Nivîskar: Muhemmed Hadîfer

Li gor nûçeya Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Peyama spasiyê ya «Rexed Sedam Huseyn» ji Mesûd Barzanî re, divê wek «înfaza sembolîk a bîra civakî ya Kurdistanê» were xwendin. Gava mîrê partiyeke ku pişikên miletekî bi gazê xerdel qelaptiye, ji Hewlêrê wek sitargeh û bingeha xwe spas dike, em rûbirûyî «paradokseke ontolojîk» tên ku ji hundir ve cewhera Herêmê tehdît dike.
Partiya Demokrat a Kurdistanê bi veguhertina «Enfal»ê bo maleke bazirganiya siyasî, xwe dike kediya çandî. Meriv çawa dikare trawmaya kolektîf ya miletekî ku rehên wê li berwarên Barzan û deştên Kurdistanê dirêj bûne, bi mêvandariya «Taher Hebûş» û «Îzet Ibrahîm» û bi cihkirina mîrên rejîma Besê re danûstandinê bike? Bi cihkirîna bermayiyên Besê li herêmên «Akreyê» û «Hewlêrê», hewldaneke sistematîk e ji bo «normalîzekirina tawanê» û di çarçoveya bazirganiya bi trawmaya kolektîf û zevala nasnameyê de ye. Gava celad û qurbanî li erdnîgariyekê digihîjin hevjiyanê, «wateya kurd bûnê» diherike. Divê ev neyê toleranskirin, lê ev «bêhestiya exlaqî» ya elîtên hikumdar e ku bîra dîrokî ya gelî bi bahaya mayîna eşîrî ferûş kirine.
Peyama spasiyê ya Rexedê, keça Sedam ku dizane xwe wek mîra Partiya Bes a Erebî ya Iraqê dibîne û gelek tevgerên li Iraqê piştî hilweşîna Besê berpirsiyar e, tiştekî nû yê ecêbmayî nehişt, ji ber ku ji destpêka hilweşîna Sedam ve gotegotên li ser veşartina gelek serokên Partiya Besê li Hewlêrê li ser ziman bûn. Partiya Demokrat jî ev hebûn wek beşek ji veberhenên Erebên li Hewlêrê dida nasîn. Bêguman divê mirov zêde li ser rehên hevbeş ên di navbera Partiya Demokrat û Partiya Besê negere, ji ber ku 31ê Tebaxa 1996an, ku di dîroka têkiliyên Partiya Demokrat bi Bexdayê re cih girtiye, belgeyeke eşkere ye ji girêdana rehane ya van her du partiyan re. Roja ku tankên Parastina Serokkomariyê yên Sedam, bi vexwendina Partiya Demokrat, axa Hewlêrê di bin şenên xwe de pelixand da ku dijberê navxweyî ji holê rakin. Wê rojê, «xeynatiya» bi kirasê «pêdiviyê» hat kirin, îro jî cihkirina caniyên mîna «Tahir Hebûş» û «Îzet Îbrahîm» di bin tabloya «veberhena Erebî» de, berdewamiya heman mantiqê şikestî ye.
Ew gelek bi jan e ku em zanibin «Tahir Hebûş», serokê istixbarata Sedam ku destên wê heta enîşkê bi xwîna vî gelî reng bûne, bi emniyeta tam li Hewlêrê pîr bû û mir. Lê malbatên şehîdan hêj li çolên «Nogere Selman» digerin li pişt perçeyek ji kirasê yarên xwe. Serokên Besê li wîlayên luks ên «Akreyê» û «Hewlêrê» civînên ji nûve avakirina organîzasyona xwe lidar dixin. Piştî hilweşîna Sedam di sala 2003an de, herêma Hewlêrê cihê herî ewle bû ji bo komkirinên partiya hilweşiyayî ya Besê – ev yek hem ji aliyê Amerîkîyan ve û hem jî ji aliyê gelê Herêmê ve dihat zanîn. Civînên rêxistineya Partiya Besê bi amadebûna efserên bilind ên vê partiyê û navendên veşartî yên çalak û nîv-çalak li herêmên Akreyê, Hewlêrê û Tîkrîtê, ji kiryarên Partiya Demokrat bûn ku ji çavan veşartî nemane. Ragihandina mirina Taher Hebûş, serokê istixbarata Sedam, li Hewlêrê di 3ê Nîsanê 2026an de – kesê ku di kuştina Kurdan de navdarê am û xas bû –, belgeyeke eşkere ye ji cihbûn û veşartina bermayiyên Partiya Besê li herêma Hewlêrê.
Hebûna Besîyan li Hewlêrê xeletiyeke stratejîk a efûnekirî ye. Hewlêr bi veguherîna «herêma gewr» ji bo ji nûve avakirina partiya hilweşiyayî ya Besê, bi rastî xwe wek «lîstikvanekî anarşîst» li herêmê dide nasîn. Ev reftar, Herêmê dike nav «destpînek ewlehiyê» di navbera Bexdayê û Tehranê de. Danûstandina bi «Rexed»ê re bi hêviya bidestxistina bandorekê li pêşeroja xeyalî ya Iraqê, qumar e li ser hebûna baweriyê ya ku Kurdistan bi dehsalan buhayê wê daye. Ev reftar ji cinsê dîplomasiyê nîne, lê «tenabûna bi xwestek» e di nav pişkebaşa Be`sîzmê de.
Peyama Rexed Sedam Huseyn «operasyoneke psîkolojîk a endezyarkirî» ye ku bi wê, marka "Hewlêr; qeleha azadiyê" veguherand "Hewlêr; hewşa taybet a dîktatoriyê". Ev peyama, «kodeke medyayî» bû da ku ji cîhanê re nîşan bide ku îdiayên jenosîd û mezlûmiyeta Kurdan, tenê amûreke ji bo destkeftiya siyasî ne. Gava medyayên Partiya Demokrat li ser mirina Tahir Hebûş (qesabê Kurdan) bi bêdengiyê re derbas dibin an jî bi mebest ji lidarxistina merasîma behîsê xwe vedigerînin, bi rastî «propagandaya Be`sê» li dilê axa Kurdistanê ji nû ve belav dikin. Ev têkçûna tam a dîplomasiya giştî û medyayî ye ku rastiyê li ber «pêdiviya partiyê» serjê kiriye.
Niha Hewlêr vediguhere «muzexaneyek zindî ya nakokiyan». Rêveberiya ku xwediyê doza Kurdî ye, nikare di heman demê de hem «berevana nirxên Kurdistanê» be û hem jî «mêvandarê mîrên kîmyayî» be. Peyama spasiyê ya Rexedê, «nameyek rûreşiyê» ye ku li ser eniya siyaseta «deriyên vekirî» yên Hewlêrê hatiye nivîsandin. Wêje yê 80 hezar Barzaniyên windabûyî û 182 hezar qurbaniyên Enfalê bi vê «hevparîya nû» re çi ye? Eger Hewlêr bûya sitargeha caniyên ku xewna vegera serdema tirsê di serê wan de ye, hingê ew qas xwîn çima hate rijandin? Meriv çawa dikare ji aliyekî ve muzeya «Enfalê» ava bike û bi navê 80 hezar Barzaniyên windabûyî û bi sedan hezar qurbaniyên jenosîdê ji civakên navneteweyî daxwaza meşrûiyetê bike, û ji aliyê din ve, quca Hewlêrê ji bo bermayiyên heman ramanê veke ku «Helebce» kir goristana komî? Ev nakokî, bi taktîka siyasî re têkildar nîne, lê «hilweşîneke stratejîk» e.
Heya niha hebûna bermayiyên Be`sê li Hewlêrê bi şûbheyan re bû, lê bi derketina Rexed Sedam li tenişta Mesûd Barzanî, qebeta vê têkiliyê ji nav hat û têkiliya berfireh di navbera wan de hate eşkerekirin. Piştî vê yekê, divê li bendê bin ku hevparîyên nûtir di navbera her du partiyan de bi dijminahiya kevin û hevparîyên nû re bêne eşkerekirin. Siyaseta bê exlaq, avahiyeke bê bingeh e ku di yekem rojê tariya dîrokî de dê hilweşe. Heger îro pêşî li vê «têkiliya rûreş» neyê girtin, sibê êdî ne ji «Herêmê» tiştekî dimîne û ne ji «şerefa têkoşînê».
