SBS: Tengava Hormuzê hîn jî girtî ye

6 May 2026 - 18:03
Source: Tasnim News
Medyayeke rojavayî, tevî ku qebûl kir ku Îran kontrola tevahî ya Tengava Hurmuzê digire, tekez kir ku Tengava Hurmuz hîn jî girtî ye.

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Kanala CBS News di redkirina îdiayên Trump de diyar kir ku Tenga Hormuzê hîn jî girtî ye.
Ev kanalê bi vegotina daneyên Navenda Operasyonên Bazirganiya Deryayî ya Brîtanyayê (UKMTO) û analîzên Lloyd's London ragihand ku tevî derbasbûna 48 saetan ji destpêkirina wê ya bi navê "Projeya Azadiyê" ji aliyê Trump ve (ku ew li dûv serokê hikûmeta terorîst a Amerîkayê, bi ragihandina rawestandina wê projeyê, têkçûna wê ya bi rûreşiyê ragihand), hê jî tu derbasbûnek ji Tenga Hormuzê pêk nehatiye.
