Şêx Îsa Qasim: Îmam Xamene'î, umetê vegerand ser rêya Îslamê

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x)—ABNA —Bi hevdemî bi heftê û pêncemîn roja şehîdbûna Rêberê Şehîd ê Şoreşa Îslamî re, merasima eşkerekirina pirtûka «Hikayetu’s-Seyîd» bi amadebûna kesayetî û mêvanên îranî, erebî û navneteweyî li Rewaqa (Holîka) Welatdost hate lidarxistin. Ayetullah Îsa Qasim bi peyamekê televîzyonî ji vê merasimê re, bi pêşkêşkirina aliyên kesayetiya Îmamê Şehîd ê Şoreşa Îslamî, şerê îro wekî şerê navbera herdu ordiyên cahiliyetê (nezaniya berevajî Îslamê) û baweriyê (îmanê) bi nav kir.
Beşa 2 (Taybetmendiyên Îmam Xamene’î)
Wî di vê peyamê de, Îmamê Şehîd, Hezretê Ayetullah El-uzma Seyid Elî Xamene’î (qedese llahu nefsehu’z-zekiyye) wekî rûyekî berbiçav ji rûyên şoreşger, xwedan hişyarî û biryardariyeke req, û jêhatî di plankirinê de, û ji wê celeb kesayetiyan bi nav kir ku canê xwe di rêya şoreşê û Rêberê wê yê mezin Îmam Xumeynî (rehmetullahi eleyh) de feda dikirin.
Ayetullah Qasim di vê peyamê de bîra xwe anî: Tevahiya hebûna Îmam Xamene’î (rehmetullahi eleyh) ji wan rênimayên wê şoreşa mezin, bi rûmet û xwedayî dagirtî bû. Ew di şoreşê de heliyabû (bûbû yek) û xwedan ramanekî saxlem û nêrîneke aqilmend bû û hertim bi hewldan û himmeteke bilind di rêya şoreşê de cihada (têkoşîna pîroz) dikir.
Wî zêde kir: Piştî wefata Îmam Xumeynî (rehmetullahi eleyh), Îmam Xamene’î (rehmetullahi eleyh) şûnwarê (cîgirê) layiq bû ji bo îmametê û rêberiya hukûmeta serketî ya îslamî, û bi rastî jî temamkerê serfiraziya birûskî ya wê şoreşê bûn.
Beşa 3 (Vegera umetê bo Îslamê û yekîtî)
Rêberê giyanî yê şîeyên Bahreyînê tekez kir: Îmam Xamene’î (rehmetullahi eleyh) zilamekî kardan (pispor), bişiyan (jêhatî) û têkoşer (aktîv) bû di vegerandina rastîn û dirist a umetê (neteweya misilmanan) de bo Îslamê. Wî karî yekîtiya umeta îslamî li ser rêza rast a wê, li gorî rêbaz û rêça Îslamê, û perwerdehiya layiq, armancên avaker û siyaseta serketî ya vê dînê ron biparêze.
Ayetullah Qasim, armanc û meqseda vegerandina umetê bo Îslamê û parastina yekîtiya îslamî û yekgirtina reqefên (rêzên) umetê ji bo herî girîng û watedar di nava herikîna domdar a şoreşê û hukûmeta îslamî de bi nav kir, û di peyama xwe de tekez kir: Ev armanc e ku berpirsiyariya mezin û herheyî ya rêberiyê ronîtir û eşkertir dike, û divê hemû baskên cihêreng ên hêzê ji berpirsên siyasî bigire heta yên din yên zarokên vî gelê bawermend, bi şanazî û şoreşger, hemû û hemû divê yarmetîdar û yekbûyî li ser wê armancê û wê nêrînê bin.
Beşa 4 (Reftara şoreşa îslamî û rizgarî)
Ew şoreşa mezin a îslamî di vê serdema de, avakerê hukûmeteke rêberîker û rêberîbûyî û mezin di demekê de bi nav kir ku umet ji aliyê zanîn û kiryarê ve ji Îslamê dûr ketibû.
Wî bi bîranîna ku Îslam tenê riya jiyana bi şeref e û bê Îslam tu jiyana mirovî ya bi şeref, pêşketî, aram û bextiyar ne mumkin e, got: Tu dûmahiyeke baş, bi şahî, ewle, domdar, paqij û bilind bêyî Îslam nîne. Ev şoreş û hukûmeta îslamî hatine da ku umeta îslamî û hemû mirovahiyê ji bextreşiya îro û pêşeroja xwe li dinyayê û axretê rizgar bikin.
Ayetullah Qasim ji bo rizgarbûn û bextiyariyê şertekî bîra xwe anî û eşkere kir: Bêguman, bi qasî ku umet di tevgerîna bo Îslamê de, cidî û bibandor be û hemû jiyana xwe li ser rênimaya wê ava bike û bi rê û rêçeya wê ve girêdayî be û bi rêberiya wê ve dilsoz be û li dora gotina wê ya ku tu carî peyrewên xwe ji rastiyê ber bi derewê, ji dadmendiyê ber bi neheqiyê, û ji qencî û çakiyê ber bi xerabiyê ji rê dernexe, civakî be, wê demê rizgarî û bextiyarî peyda dibe.
Beşa 5 (Têkoşîna Îmam Xumeynî û damezrandina hukûmetê)
Ew li ser hewldana Îmam Xumeynî (qudise sirruh) û feqîhe û zanayên dînî li dora rêberiya wî de ji bo serkevtina şoreşê û sazkirina hukûmeta îslamî destnîşan kir û canfîşaniyên di rêya damezrandina dewletê û parastina sinorê wê de ji aliyê dijwar û herî mezin mêrên di rêya Xwedê de, wekî bingeh û esasê serkevtinên xwedayî bi nav kir.
Ayetullah Qasim di beşeke din a peyama xwe de, li ser hilweşîna xewn û armancên xerab yên tagût (diktator) û stemkarî (emperyalîzm) bi serkevtina şoreşa îslamî û belavbûna berjewendiyên wan, û bi destnîşankirina tirsê ku piştî damezrandina dewleta îslamî wan girtibû, got: Tu tirsî nagihîje wê tirsê, ji ber ku ev sîstem sîstemeke îslamî ye û diyar û hakim li erdê ye, wekî şahidiyeke zindî û mînakeke bêhempa ji hukûmeta rast, dadmend, hişmend, dewlemend, ewle û bilindkerê jiyana giyan û laş e; hukûmeta ku birayetiya mirovî zindî dike û sistî, xerabî, kêmasî û neheqiya hukûmetên din yên tagûtî û cahiliyetî yên ku li cîhanê têne bicîhanîn, rûxar dike.
Beşa 6 (Şerê îro: ordiya cahiliyetê û ordiya îmanê)
Wî bi gotina ku şerê îro, di navbera ordiya cahiliyetê û ordiya îmanê de agir pê ketiye, tekez kir: Rêberiya ordiya cahiliyetê tagûtê amerîkî, siyonîzma rêwenda, û cihûtiya serkêş ji dîna rastîn a Mûsa (aleyhîselam) girtiye ser xwe.
Wî zêde kir: Di serê rêberiya amerîkî de, «Fir’ewn Trump» e, û di serê rêberiya siyonîzmê de jî «Fir’ewn Netanyahû» ye. Ev her du, îro ji xerabtirîn xerabkar û dijminên herî dijmin in bi nirx û pîrozîyan re, û herî zêde di xwînê de fetisandî, û herî wêrek in li hemberî Xwedê û qedexekiriyên wî.
Ayetullah Qasim derbareyê ordiya îmanê de got: Li hemberî, ordiya îmanê heye, ku di eniya berfireh ya berxwedanê de, zarokên umeta misilman û di serê wan de Komara Îslamî û rêberiya wê yê wêrek, bawermend, qehreman û hişmend e ku ji bo nirxan, xwînan, namûsan, rûmeta mirovî û hemû pîroziyan, ewledartir û ji her kesî zêdetir di parastina wan de req e.
Beşa 7 (Faqiyetên mezin ên stemkariyê û rola berxwedanê)
Şêx Îsa Qasim di berdewamiyê de bal kişand ser wê yekê ku stemkariya cîhanî (emperyalîzm) mirovahiyê ber bi du faqiyetên (katastrofên) mezin ve dibe, yek faqiyeta maddî û ya din jî faqiyeta giyanî (manewî).
Ev alimê berbiçav ê cîhana îslamê bîra xwe anî ku li hemberî van faqiyetên stemkarî, eksê (milê) berxwedana îslamî, ferîzeya cihada di rêya Xwedê de û parastina maf û pîroziyan zindî kir, û bi vê yekê re rêyeke pêçûyî (guncan) ji bo rizgarkirina mirovahiyê ji van herdu faqiyetan nîşan da.
Ayetullah Qasim derbareyê rola rêberiya îslamî de got: Rêberiya îslamî û layiq, fersend da zarokên berxwedanê ku bi rastgoyî û dilpakî di rêya xizmeta mirovahiyê de bi pêş ve biçin.
Wî eşkere kir: Ev şer, bi helwestên bi şeref, wêrekiya bêhempa, fîdakariyên mezin û girêdayîbûna bi xeta rastgoyiyê, dadmendiyê û exlaqê bilind ên zarokên berxwedanê re, hestekî bi hêz di nav gel û pisporên cîhanê yên bêalî de hişyar kir. Ev hest, mezinahiya Îslamê û şiyana wê di avakirina mirovekî saxlem û bi hêz de nîşan dide; û herwiha têgihîştineke kûr ji bedewî û rastiyê Îslamê di rêberiya cîhanê ber bi perava rizgarî, ewlehî, aştî, serfirazî, rûmet û hezkirin û dostaniyê de afirandiye.
Beşa 8 (Berpirsiyariya ereban li hemberî Îslamê)
Ayetullah Qasim bi gotina ku Îslam ji bo her mirovî ku piçekî rastiyê jî têbigihîje, delîlekî temam e, tekez kir: Delîla Îslamê li ser ereban pir ronîtir û mezintir e; ji ber ku bedewiya vê dînî li ser wan giringtir, mafê wê li ser wan bihêztir, û alîkarînekirin ji aliyê wan ve ji bo wê, neheqîtirîn, poşmanbarîtirîn, qebtirîn (naskirîtirîn) û ecêbtirîn reftar e.
Wî bîra xwe anî ku ereb beriya Îslamê demeke dirêj derbas kirin, lê tenê piştî ku beşdarî ronahiya Îslamê bûn, bûn şkeftî û pêşketî.
Şêx Îsa Qasim bîr xwest: Her zanîn, rênima û qenciyeke ku di nav ereban de belav bûye, ji hînkarî û fêrkarîyên Îslamê rabûye û bi rastî, beriya Îslamê an jî piştî terikandina dînê, tu destkevteke berbiçav ji bo wan nayê pêşbînîkirin.
