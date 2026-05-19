Gazî (banga) giştî ya pîrozkirina Seyîdul Şuhedayê Xizmetê li navçeyên cihêreng ên welêt

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Konseya Kordînasyona Propagandaya Îslamî di daxuyaniyekê de ragihand ku bîranîna salvegera duyemîn a serokê şehîd û hevalên wî dê îşev were lidarxistin, ku bi pêla 80-emîn a hebûna mirovan li kolan û meydanên bajar û gundên li seranserê welêt re hevdem e.
Mesata daxuyaniyê wiha ye:
Bi navê Xwedayê Herî Dilovan û Dilovîn
Di nav bawermendan de mêr hene ku soza Xwedê dane wan, û di nav wan de yên ku rehmet ferz kirine hene, û di nav wan de yên ku li bendê ne û yên ku guherîne hene.
Bila selametî û bereketa Xwedê li ser giyanê bilind ê serokê şehîd, mamosteyê şehîdan di xizmeta Ayetullah Dr. Seyîd Îbrahîm Reîsî de be; Xizmetkarê dilsoz ê milet, ku xizmeta wî ya dilsoz, hewldana wî ya fedakar, jiyana wî ya mîstîk, hikûmeta wî ya şervan û kiryarên wî yên pêşeng di sêwirandin û pêkanîna rêveberiya bingehîn û rast a welêt de ji her demê bêtir eşkere dibin, û valahiya hebûna wî ya pîroz di warê rêveberiya cîbicîkar û pêşkêşkirina xizmeta rast de ji her demê bêtir berbiçav e.
Di dema sê salên serokatiya xwe de û dehsalên berpirsiyariyên din ên dadwerî û cîbicîkar de, bi têgihîştinek rast û naskirinek kûr û têgihîştinek kûr a hewcedariyên rastîn ên welêt û pirsgirêkên rastîn ên pergalê û pêşîniyên bingehîn ên gel, wî hewl da ku balê bikişîne ser pergala cîbicîkar ji marjînalîzasyonên erozyonî, dualîzasyonên derewîn û retorîka dabeşker vegerîne ser yekîtîya herikîn û nivîsa pirsgirêkên sereke yên welêt, ango "xizmetkirin, pêşxistin û çareserkirina pirsgirêkên gel". Di vê rêyê de, bi nêzîkatiyek biryardar û berpirsiyar, wî wêjeya siyasî ya dûrketî, erozyonî û kêmbûyî ji qada rêveberiya cîbicîkar a welêt derxist.
Dirûşma wî ya navendî, baweriya wî ya bingehîn û fikra hikûmeta wî ya bikêrhatî "Îrana Bi Hêz" bû, ku wekî arasteyek stratejîk di hemî astên biryardanê de, bû bingeha çalakiyên rêveberiyê yên hikûmeta 13-an. Wî hewl da ku her cûre axaftin û tevgerên ku di raya giştî ya navxweyî an jî di hesabên derve de dibin sedema wêneyek neyînî û kêmker a Îranek bihêz, bi pratîkî marjînalîze bike û qada rêveberiya welêt ji "çêkirina qelsiyê, afirandina bêhêvîtiyê û afirandina neyînîtiyê" veguhezîne "çêkirina hêvî, karîgerî û kêfxweşiyê".
Bi ezmûna xwe ya serketî ya jiyanê di qatên cûda yên avahiya rêveberiyê de, Şehîd Reîsî hem ji hêla bingeha hişk a hikûmetê ve pir bawer bû û hem jî ji hêla girseyên gel ve populer bû. Ew baş dizanibû ka operasyonên psîkolojîk ên medyayê çawa dikarin ji bo dewletmedaran pêşîniyên derewîn biafirînin û raya giştî û heta rêvebiran ji pirsgirêkên rastîn ên welêt dûr bixin. Ji ber vê yekê, bi nêzîkatiyek li ser parastina aqilmendiya rêveber û serxwebûna biryardanê û bicîhanîna fermanên Rêberê Bilind di pratîkê de, wî nehişt ku pêvajoya birêvebirina welêt di nav çerxa qeraxan û vegotinên çewt de asê bimîne, û mantiqa birêvebirina welêt bi wêjeya bêçalakî, zordariya rêveber, an veguhestina berpirsiyariyê bo faktorên derveyî ve negirêda. Berevajî vê, wî xwe wekî beşek çalak a avakirina hêza neteweyî û di pêşengiya pêkanîna tedbîrên mezin û parêzvaniya pergalê de dihesiband, û ew bû modelek parêzvaniyê. Di warê siyaseta derve de, bi xwe dispêre têgihîştinek stratejîk a pêşkeftinên cîhanî, wî bi cidî li pey xwe hişt û hewl da ku têkiliyên navneteweyî cûrbecûr bike, hevkariya herêmî xurt bike, û bi awayekî çalak beşdarî rêziknameyên cîhanî yên derketî bibe. Wê kapasîteyên dîplomatîk ên welêt ji pasîfîteyê ber bi înîsiyatîfê, ji bendê ber bi çalakvaniyê, û ji girêdayîbûnê ber bi hevsengiyê ve bir.
Komên van nêzîkatiyan Şehîd Reîsî di dîroka hevdem a Komara Îslamî ya Îranê de veguherandiye sembola "rêveberiya xizmetguzar, hêvî-afirîner û avakirina desthilatdariyê"; kesayetiyek ku mentiqa "Îrana bihêz" wekî stratejiyek operasyonel hem di çarçoveya jiyana gelê xwe de û hem jî di asta rêveberiyê de dişopand. Ew kesayetiyek Quranî, ruhanî û ronakbîr bû, û reftara olî û exlaqa Îslamî di hemî kiryar û tevgerên wî de diyar bû.
Salvegera duyemîn a şehadeta wî û ya hevalê wî yê şehîd, îşev bi şeva heştêyan a kombûnên giştî yên seranserî welat û berdewam re hevdem e. Bi vê boneyê, Konseya Hevrêzkirina Propagandaya Îslamî, dema ku rêz û hurmetê ji bîranîn û navê şehîdê Komarê û şehîdên xizmetê yên pilebilind re digire, hemî gelê hêja yê Îrana Îslamî vedixwîne ku di van rojan de kombûnan li dar bixin, bi balkişandina ser bîranîn û rêya wî şehîdê delal û bi dirûşmeya navendî "Şehîdê Komarê, qurbaniya Îranê" û "Şehîdên xizmetê, qurbaniyên Îranê" da ku kûrahiya hevgirtina neteweyî, rûmeta hebûna gel û hevgirtina civakî û yekîtiya pîroz a gel zêde bikin, û careke din xuyangek zelal a girêdana gel bi rêya xizmet, pêşkeftin û otorîteya neteweyî nîşan bidin.
