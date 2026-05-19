Hemasê: Plana rakirina çekan hewlek gumanbar e ji bo guherandina peymana agirbestê. Îsraîl jî astengî li alavên avakirinê dike

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x)— ABNA —Tevgera Berxwedana Îslamî ya Hamasê di daxuyaniyekê de li hemberî rapora Meclisa Aştiyê ya Xezzeyê ya ji Encumena Ewlekariyê ya Neteweyên Yekbûyî re bertek nîşan da û wê wekî komeke argumanên nerast şirove kir ku berpirsiyariya binpêkirinên rojane yên peymana agirbestê li Xezeyê ji ser milê rejîma Sîonîst radike.
Rapora Meclisa Aştiyê, çarpêkirina rastiyê ye
Hamasê di vê daxuyaniyê de tekez kir ku rejîma dagirker bi xwe ragirtina ji bicihanîna sozên xwe û israra xwe li ser derbaskirina (pêşveçûna) xalên peymanê, pêvajoya bicihanîna peymana agirbestê tevlihev kiriye û di heman demê de pirsgirêka rakirina çekan kiriye xala sereke.
Ev tevger her wiha îdîaya ku di raporê de hatî pêşkêşkirin ku Hemasê astengî li destpêkirina pêvajoya ji nû ve avakirina Xezeyê dike, wek «nerast û çarpêkirina rastiyê» şirove kir û zêde kir: «Ev vegêran (rîwayet), girêdayî nebûna rejîma Sîyonîst a bi piraniya sozên xwe û berdewamiya sînordarkirinên li ser deriyên sînorî (çargeh) paşguh dike.»
Pêşîlêgirtina rejîma Sîyonîst ya li hemberî têketina alavên ji nû ve avakirinê
Di vê daxuyaniyê de hatiye ku rejîma Sîonîst hêj jî astengî li têketina alavên demdemî yên penagehê û amûrên pêwîst ji bo ji nû ve avakirina binesaziyên sereke yên Xezzeyê dike; kiryarek ku bi armanca pêşîlêgirtina pêvajoya başbûna şert û mercên vê herêmê tê kirin.
Amadehiya Hamasê ji bo devjêberdana birêvebirina Xezzeyê
Hemasê her wiha di bersiva îdîaya dijberiya vê tevgerê ya li hemberî devjêberdana birêvebirina Xezzeyê de ragihand ku çend caran amadehiya xwe ji bo spartina birêvebirina Xezzeyê Komîteya Neteweyî (Komîteya Niştimanî) ragihandiye û xwestiye ku ev komîte têkeve û dest bi çalakiyê bike, lê rejîma Sîonîst astengî li têketina wê ya Xezzeyê kiriye.
Ev tevger di berdewamiyê de, derxistina pirsgirêka rakirina çekan di raporê de wekî kiryarek «gumanbar» ji bo guherandina riya peymana agirbestê danasîn û ragihand ku ev pirsgirêk bi pêvajo û qonaxên diyarkirî yên peymanê re lihev nake.
Hemasê di dawiyê de ji Meclisa Aştiyê û nûnerê wê, «Nikolay Mladenov», xwest ku dev ji alîgiriya ji vegêrana rejîma Sîonîst berde û vî rejîmê mecbûr bike ku sozên qonaxa yekem a peymanê, bi taybetî rawestandina êrîşên rojane li dijî gelê Filistînê li Xezeyê, bicîh bîne.
Ev daxuyanî piştî wê yekê hat weşandin ku Meclisa bi navê «Aştiya Xezeyê» di raporekê de ji Encumena Ewlekariyê ya Neteweyên Yekbûyî re ragihand ku astenga sereke li ber bicihanîna plana berfireh a Xezeyê, dijberiya Hemasê ye li hemberî rakirina çekan û danîna desthilatê. Di vê raporê de îdîa kiribû ku ji nû ve avakirina vê herêmê pêwîstî bi 30 milyar dolaran heye û veberhênanê bi rakirina çekan ve girêdayî ye.
Meclisa Aştiyê ya Xezeyê ji Encumena Ewlekariyê xwest ku zextê li Hemasê û komên Filistînî bike da ku plana rê (nexşerê) qebûl bikin.
Ev meclis bi îşareta vê îdîayê ku berî rakirina çekan bi tevahî û bin çavdêriya navneteweyî, destpêkirina ji nû ve avakirinê ne mumkin e, zêde kir: «Me sozên xwe yên ji bo peydakirina 17 milyar dolaran ji bo avakirina Xezeyê wergirtin.» Di vê raporê de her wiha hatiye ku hêza aramîker a navneteweyî amade ye ku bi rêveberiya yekbûyî ya Amerîkayê ve were bicîhkirin.
Ev li hemberî wê yekê ye ku di demek nêzîk de, Hezîm Qasim, axaftvanê Tevgera Hemasê, di bersiva axaftinên dawî yên Nikolay Mladenov, nûnerê bilind ê Meclisa Aştiyê ya Xezeyê, de tekez kir ku Hemasê amade ye ku ji birêvebirina Xezeyê vekişe û berpirsiyariya birêvebirina vê herêmê bide «Komîteya Neteweyî ya Birêvebirina Xezeyê».
Wî tîp kir ku berî têketina her diyalogekê di qonaxa duyem de, pêdivî ye rejîma Sîonîst mecbûr bibe ku binpêkirina peymanê rawestîne û hemû bendên qonaxa yekem a peymanê bêne bicihanîn.
...........
Dawiya peyam
Etîket:
• Hamasê
• Rejîma Sîonîst
• Filistîn
• Amerîka
• Xezze
• Encumena Ewlekariyê
Hemasê: Plana rakirina çekan hewlek gumanbar e ji bo guherandina peymana agirbestê. Îsraîl jî astengî li alavên avakirinê dike
Tevgera Hemasê bi redkirina naveroka rapora ku ji aliyê Meclisa Aştiyê ya Xezeyê ve ji Encumena Ewlekariyê re hatibû pêşkêşkirin, wê wekî xwedî argumanên nerast û li gorî vegêrana (vegotina) rejîma Sîonîst şirove kir û tekez kir ku astenga sereke ya bicihanîna peymana agirbestê û destpêkirina avakirina (ji nû ve avakirina) Xezeyê, girêdayî ne bûna rejîma dagirker li sozên xwe ye.
Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x)— ABNA —Tevgera Berxwedana Îslamî ya Hamasê di daxuyaniyekê de li hemberî rapora Meclisa Aştiyê ya Xezzeyê ya ji Encumena Ewlekariyê ya Neteweyên Yekbûyî re bertek nîşan da û wê wekî komeke argumanên nerast şirove kir ku berpirsiyariya binpêkirinên rojane yên peymana agirbestê li Xezeyê ji ser milê rejîma Sîonîst radike.
Your Comment