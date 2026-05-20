Hewldanên Tirkiyeyê ji bo bidawîanîna şerê Îran û Amerîkayê

20 May 2026 - 23:30
News ID: 1817026
Source: Mehr News
Wî got, "Enqere pêşketinên li Rojhilata Navîn û herêmê bi baldarî dişopîne û ji bo bidawîanîna şer û pevçûnan hemû hewlên xwe dide."

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Hakan Fîdan, Wezîrê Derve yê Tirkiyeyê, digel ku reaksiyon nîşanî gavên ji bo tamponkirina (tockmekirina) baskê cudaxwaz û dijberiya Enqereyê li hember her cûre tevliheviyeke etnîkî an mezhebî dide, wiha got: «Tirkiye ji nêz ve guherînên Rojhilata Navîn û herêmê di bin çavderiyê de dihêle û hemû hewldana xwe xistiye gerê ji bo bidawîanîna şer û nakokiyan.»

