Bexdayê îdiayên êrîşa bi dronê ji ser axa Iraqê li ser Erebistana Siûdî red dike

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) — ABNA —Li gorî KurdPressê, piştî weşandina raporên li ser hedefgirtina hin tesîsên li Erebistana Siûdî, xizmeta dîplomatîk a Iraqê her têkiliyek di navbera van êrîşan û axa wê ya erdnîgarî de red kir û ragihand ku daneyên parastina hewayî û alavên çavdêriyê yên pêşkeftî yên welêt pirbûna firîna dronan ber bi sînorên başûr ve piştrast nakin. Xizmeta dîplomatîk a Iraqê fikarên xwe li ser van spekulasyonan nîşan da û pabendbûna xwe ya bi ewlehiya cîranên xwe re tekez kir.
Di daxuyaniyekê de, wezaretê fikarên xwe li ser gotegotên ku hejmarek tesîsên Erebistana Siûdî bi firîna sê dronan hatine êrîşkirin nîşan da û ragihand: Ji hêla pergala parastina hewayî û alavên pêşkeftî ya Iraqê ve ti agahî nehatiye tomar kirin ku îspat bike ku ev dron ji axa Iraqê ber bi Erebistana Siûdî ve hatine rêve kirin.
Li gorî malpera Payam TV ya Kurdî, Wezareta Karên Derve ya Iraqê [di vê daxuyaniyê de] tekezî li ser xurtkirin û xurtkirina têkiliyên xwe bi Erebistana Siûdî re di warên cûda de kir.
Daxuyaniyê bang li saziyên têkildar ên li Iraq û Erebistana Siûdî kir ku hevkariyê bikin û agahiyên ewlehî û dij-îstîxbaratê biguherînin, da ku ev hevkarî ji bo xurtkirina ewlehî û aramiya her du welatan xizmet bike.
Herwiha di daxuyaniyê de tekez hat kirin ku Iraq rêzê li ewlehî, tenduristî û serweriya neteweyî ya welatan digire û her cûre kiryarek ku aramiya herêmî têk dide red dike.
