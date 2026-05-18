"Enqere û hêza kurdî 'rêneweyeke' (nexşeyeke rê) nû amade dikin"

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Rapora Kurdpressê: Tevgerên nû yên di pêvajoya aşitiyê ya di navbera hikûmeta Tirkiyeyê û tevgera kurdî de, careke din hêviyên têketina vê dosyeyê qonaxeke bi rêkxistî zêde kiriye. Pejirandina fermî ya berdewamiya têkiliyên di navbera saziyên dewleta Tirk û rêberên berê yên PKK'yê de, weşandina raporên li ser amadekirina "nexşeyeke rê ya nû" û her weha pêşniyarên nû yên hikûmeta Bahçelî, rêberê Partiya Tevgera Neteweperest (MHP), destnîşan dikin ku pêvajoya ku bi mehan rastî rawestanê bû, niha ketiye qonaxeke hesas.
Ev pêşhat piştî wê yekê pêk tên ku di hefteyên borî de geşeyên siyasî yên kurd hişyarî dabûn ku pêvajoya aşitiyê ji ber nebûna gavên hevber ên ji aliyê Enqereyê ve, rastî rawestan û zeriandina hatiye.
Tulay Hatîmoğullarî, seroka hevbeş a Partiya Wekhevî û Demokrasiya Gelan (DEM Partiyê), di 15'ê Gulanê de di axaftineke xwe ya bi kanala "Îlke TV'yê" re bi eşkere pejirand ku têkiliyên di navbera rayedarên dewleta Tirk û avahiyên berê yên PKK'yê de qet nehatine birîn.
Wê got: "Danûstandin nehatine rawestandin. Me ji destpêkê ve vê yekê gotibû. Ev hevdîtîn û têkilî didomin. Lê gelo ev danûstandin dikarin rawestana niha derbas bikin an na, di pratîkê de dê diyar bibe."
Hatîmoğullarî di berdewamiya axaftina xwe de, behsa rapora rojnameya nêzîkî hikûmetê ya bi navê "Tirkiye" kir ku di wê rojnameyê de hatibû gotin ku dezgeha îstixbaratê ya Tirkiyeyê (MİT) bi rêberên berê yên PKK'yê li Qendîlê re têkilî daye û ji wan xwestiye ku di nav deh rojan de, nexşeyeke rê ya zelal ji bo qonaxa piştî hilweşîna vê komê pêşkêş bikin.
Wê tekez kir ku pêşdebirina pêvajoya aşitiyê hewceyê çarçoveyeke dadî û qanûnî ya berfireh e û vê pêvajoyê tenê wek pirsgirekeke ewlekarî nedît, lê wek beşek ji pêvajoya demokratîkbûna Tirkiyeyê binav kir. Li gorî wê, "Divê Amed (Diyarbekir) bi aşitiyê bigihêje û Stenbol û Enqere jî divê bigihêjin demokrasiyê."
Di heman demê de, Recep Tayyîp Erdogan, serokkomarê Tirkiyeyê, di 16'ê Gulanê de di vegera xwe ji Qazaxistanê de, berfirehtirîn daxuyaniyên xwe yên hefteyên dawî li ser pêvajoya aşitiyê pêşkêş kir. Wî ragihand ku dezgeha îstixbaratê ya Tirkiyeyê hewl dide ku pêvajoya danîna çekan bilezîne û ji amadekirina nexşeyeke rê ya li ser bingeha lihevkirina li parlamentoyê nû da.
Erdogan got: "Dezgeha me ya îstixbaratê ji bo bilezkirina pêvajoya danîna çekan, kar dike. Divê ev nexşeya rê bi nêzîkatiyeke avaker û çareserî-based bê bicîhanîn."
Medyayên nêzîkî hikûmeta Tirkiyeyê jî di rojên dawî de ragihandine ku pêvajoya aşitiyê ketiye qonaxeke diyarker. Li gorî van raporan, danûstandinên ji bo hevahengiya pêşniyarên ku ji aliyê tevgera kurdî ve hatine pêşkêş kirin, bi planên saziyên ewlekariyê û dewleta Tirkiyeyê ve têne kirin da ku demeke nû ya ji bo danîna çekan û hilweşîna tevahî ya avahiyên PKK'yê were destpêkirin.
Di heman wextê de, têkiliyên bi Abdullah Öcalan, rêberê girtî yê PKK'yê yê li Girava Îmraliyê, jî berdewam kirine.
Lê girîngtirîn pêşhat di 18'ê Gulanê de, ji aliyê hikûmeta Bahçelî ve qewimî; ew siyasetmedarê ku di mehên dawî de di vejandina pêvajoya aşitiyê de roleke navendî lîstiye. Bahçelî di axaftineke berfireh de, pêşniyara xwe ya berê ya bi navê "avakirina ofîsa hevahengiya pêvajoya aşitiyê û siyasîkirinê" berfireh kir û ji avakirina mekanîzmayeke saziyî ya berfirehtir axivî.
Wî ragihand ku pêvajoya bi navê "Tirkiyeya bê teror" niha gihîştiye qonaxeke hesas û hewceyê nexşeyeke rê û nûjeniyeke nû ye. Li gorî Bahçelî, her çiqas hilweşîna PKK'yê û agirbest gavên dîrokî bin, jî valahiya ragihandinê ya di navbera dewlet û vê komê de naha astengî li pêşketina pêvajoyê dikişîne.
Rêberê Partiya Tevgera Neteweperest pêşniyar kir ku Abdullah Öcalan ji Girava Îmraliyê rola "hevahenger" ya pêvajoya hilweşîn û danîna çekan a PKK'yê bi cih bîne. Wî tekez kir ku ev rol nayê wateya dayîna pileya fermî an dadî ya Öcalan û dê ti guhertin di cezayê hepsa wî yê hetayî de çêneke.
Bahçelî got ku armanca vê mekanîzmayê, pêşîlêgirtina avakirina partiyên nû û komên çekdar ên nû piştî hilweşîna PKK'yê ye; ew pirsgireka ku wî bi ezmûna "Artêşa Komarî ya Îrlandayê" (IRA) û derketina koma "IRA ya Rast" piştî pêvajoya aşitiyê ya Bakurê Îrlandayê re berawird kir.
Wî diyar kir: "Hevahengerê vê pêvajoyê dê bibe Abdullah Öcalan, damezrînerê PKK'yê ya hilweşiyayî. Ev rol tenê ji bo garantîkirina hilweşîna tevahî ya rêxistinê û hemû şaxên wê hatiye diyarkirin."
Li gorî plana pêşniyarkirî ya Bahçelî, ji bilî ofîsa hevahengiyê, dê komisyona çavdêriyê ya parlamentoyê bi amadebûna nûnerên hemû partiyan, Desteya Bilind a Rêveberiya Pêvajoya Hilweşînê û Yekîtiya Neteweyî bi serokatiya cîgirê serokkomar û her weha Navenda Hevahengiya Têkoşîna Li Dijî Terorê ji bo birêvebirina agahdariyê û têkoşîna li dijî propagandayê jî dê bên avakirin.
Wî di dawiyê de tekez kir ku ev mekanîzma ne wateya danûstandin an jî destkefta dayîna PKK'yê ye û ne jî Öcalan dike nûnerê fermî yê kurdên Tirkiyeyê, lê tenê bi armanca bicihanîna "îradeya ragihandî" ya vê komê ji bo hilweşîna tevahî hatiye sêwirandin.
Çavkanî: AmaRCî (Kurdpress)
Servîsa Cîhanê – Daxuyaniyên nû yên rayedarên Tirkiyeyê û serokên partiya kurdparêz a DEM Partiyê destnîşan dikin ku danûstandinên bi pêvajoya aşitiyê ve girêdayî berdewam in û her du alî li ser mekanîzmayeke nû ya ji bo birêvebirina qonaxa piştî hilweşîna PKK'yê digerin. Ev pêvajo dikare bibe girîngtirîn guherîna siyasî ya Tirkiyeyê di salên dawî de.
