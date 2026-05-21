Hêrsbûna Wezîrê Derve yê Trump li hember helwesta NATOyê ya li hemberî Îranê

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Marko Rubio, Wezîrê Derve yê Amerîkayê, di axaftinekê de bi eşkerekirina qehr û bêhêvîbûna xwe ji ber helwesta NATOyê li hember Îranê, performansa vê hevbendiyê di vê dosyeyê de têra xwe nedît.
Rubio, yê ji ber hewildanên neserkeftî yên artêşa terorîst a Amerîkayê ji bo destwerdanê li Tengava Hurmuzê bêzar bûye, îdia kir ku israra Îranê li ser dayîna bacê li Tengava Hurmuzê, bidestxistina her lihevkirinekê dîplomatîk bi astengiyeke giran re rû bi rû dike.
Wezîrê Derve yê Amerîkayê herwiha îdia kir ku di demeke nêzîk de heyeteke ji rayedarên Pakistanî dê bêne Tehranê.
Îdiaya Marko Rubio di wextê de tê kirin ku zêdeyîxwaziyên Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê heta niha astengî li ber lihevkirina agirbestê di şerê li dijî Îranê de kirine.
Zêdetir bixwînin:
Rapora CNNê ji pêşbaziya veşartî ya Rubio û Vens ji bo cîgiriya Trumpê
Rubio di anketan de namzedê cidîtir ê cîgiriya Trumpê
Îdiaya nû ya Rubio li ser Tengava Hurmuzê
Rubio: Trump û Şî li ser şerê Îranê û Tengava Hirmizê axivîn
Dawiya peyamê
Your Comment