Îraqçî:Pêdivî ye ku zordestiya Amerîkayê bi çopxaneya dîrokê re were avêtin

15 May 2026 - 19:23
News ID: 1814588
Source: kmr.abna24.com
Wezîrê Karên Derve di peyamekê de nivîsî; di civîna Brîksê de min got: Zordestiya Amerîka divê li çopxaneya dîrokê were avêtin.

Li gorî rapora ajansa nûçeyan a Ehlul Beyt (s.x) – ABNA – Seyîd Ebas Eraqçî, Wezîrê Karên Derve, di peyamekê de nivîsî: Di civîna wezîrên derve yên Brîksê de min got: «Berxwedana Îranê li hemberî zordestiyên Amerîkayê, şerekî nenas nîne. Gelek ji me bi şêweyên cuda yên heman zordestî û fişara nefretbax re rû bi rû ne. Niha dem hatiye ku bi hev re bikevin nav çalakiyê û nîşan bidin ku ev cure tevgerên wisa divê li çopxaneya dîrokê werin avêtin.»

Seyîd Ebas Îraqçî

Amerîka

