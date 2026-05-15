Îraqçî:Pêdivî ye ku zordestiya Amerîkayê bi çopxaneya dîrokê re were avêtin

Li gorî rapora ajansa nûçeyan a Ehlul Beyt (s.x) – ABNA – Seyîd Ebas Eraqçî, Wezîrê Karên Derve, di peyamekê de nivîsî: Di civîna wezîrên derve yên Brîksê de min got: «Berxwedana Îranê li hemberî zordestiyên Amerîkayê, şerekî nenas nîne. Gelek ji me bi şêweyên cuda yên heman zordestî û fişara nefretbax re rû bi rû ne. Niha dem hatiye ku bi hev re bikevin nav çalakiyê û nîşan bidin ku ev cure tevgerên wisa divê li çopxaneya dîrokê werin avêtin.»
.............
Dawiya peyam /
Etîket:
Seyîd Ebas Îraqçî
Amerîka
Your Comment