Berdevkê Wezareta Derve ya Îranê li Sine (Senendecê): Pêdivî ye ku em spasî kurdan bikin

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Berdevkê Wezareta Derve ya Komara Îslamî ya Îranê bi tekezkirina yekrêzî û yekgirtina neteweya Îranê got: «Gelê Kurdistanê bi berxwedan, têgihiştin û hişmendiya siyasî ya bilind, roleke pir bi qîmet di parastina sinorên welêt û pûçkirina dijminan de lîst.»
Îsmaîl Beqayî roja Înê di hevpeyivînekê taybet de bi peyamberê ÎRNAyê li Sine (Senendecê), di bersiva dûbarekirina axaftinên berpirsên Amerîkayê derbarê kurdan de got: «Em qet giringî nedaye helwesta biyaniyan derbarê hemwelatiyên xwe de. Em dizanin ku Îraniyan bi kurd, lor, tirk, belûç û farisan ve welatê xwe çawa hez dike.»
Wî zêde kir: «Ev gotinên ku têne bihîstin, nîşaneya bêhêvîbûn û netêgihiştinê ne li ser gelê Îranê, û dijmin ji bo gihîştina armanc û daxwazên xwe yên nerast, pana her planekê dibe.»
Berdevkê Wezareta Derve ya Komara Îslamî ya Îranê di berdewamiya axaftinên xwe de got: «Axaftina berpirsên Amerîkayê heqê me dide ku em bi têgihiştina gelê kurd serbilind bin û divê em spasî wan bikin ku careke din rûbirûyê dijmin bûne û dijmin ji bicîhanîna kiryarên xwe yên xirab bêhêvî kirine.»
