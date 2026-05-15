Têgiha «rahatina gel» di axaftinên Rêberê Şehîd û Rêberê Nû de

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x)— ABNA —Di axaftinên Rêberê Şehîd û Rêberê Nû de «rahatina gel» bi wateya çi ye û çi pêwîstî û hewcedariyên wê hene?
Di pergala ramanî ya Rêberê Şehîd, Ayetullah Seyîd Elî Huseynî Xamene'î (Xaweda rehma Xwevle bike) û Rêberê Nû, Ayetullah Seyîd Mûcteba Huseynî Xamene'î (Xweda wî hifz bikê) de, têgiha «rahatina gel» xwedî cihekî sereke û çarenûsaz e. Ev bihîstin (têbinî) ku di hînbûnên kûr ên îslamî û şoreşgerî de reh vedide, nîşandana rola neteweyê di demên dîrokî yên hesas û rûbirûbûna pirsgirêkên bingehîn de ye. Di berdewamiyê de, bi vekolînek rast a axaftinên van her du serokan, em hewl didin ku aliyên cihêreng ên vê diyardeyê ronî bikin.
Xalên têkildarî têgiha «rahatina gel»
Xala yekem: Erka xwedayî ya gelan
Di axaftinên Rêberê Şehîd de, «rahatina gel» bi eşkereyî wekî çareseriyek biryardar û dawî ji bo rûbirûbûna krîz û komployên dijminan, bi taybetî «fîtnên Amerîkî - Sîonîst» tê pêşkêşkirin. Ew (Rehberê Şehîd) piştî nîşandana rola gel di vemirandina agirê fîtneyê de, wekî qaîdeyek giştî û kevneşopiyeke xwedayî dibêjin: «Piştî vê jî heke bûyerek ji bo welêt çêbibe, Xwedayê bilind vê gelî ji bo rûbirûbûna wê derê dixe û gel karê xwe temam dike.»
Bikaranîna peyva «rahatin» (wêrankirin/şandin) li vir, hebûna gelê ji siyasetekî xwerû bilind dike û dike erkeke pîroz. Her çawa pêxember ji bo rêberî û rizgarkirina ummeta xwe hatine şandin, di vê nêrînê de jî, «netewe» di demên dîrokî yê hesas de, ji bo rizgarkirina şoreş û welatê xwe ji aliyê Xwedê ve tê «şandin / rakirin».
Pêwîstiya vê yekê hebûna «basîret» (têgihiştin) e ji bo nasîna bîra hewcedariyê û têgihîştina kûrahiya komploya dijmin. Pêdivî ye gel karibe sînorê di navbera gilîyê mafdar - wekî gilîyê bazarvanan - û fîtnaya rêxistî ya dijmin de nas bike û bi hebûna xwe ya bi agahdarî, delîlê li ser her kesî temam bike û plana dijmin bêbandor bike. Ev hebûn bertekeke hestyarî û coşdarî nine, lê kiryarek e li ser erka û agahdariyê ye ku çarenûsa welêt diyar dike. Gel di vê rolê de, ne peyadeyên herikînek siyasî ne, lê bi xwe kargêrên rasterast ên îradeya xwedayî ne ji bo parastina pergala îslamî.
Xala duyem: Gel, xwediyên sereke yên welêt û şoreşê
Têgiha «rahatin» di vê bingehê bingehîn de reh vedide ku şoreşa îslamî welêt vegerand xwediyên wê yên rastîn ango «neteweyê». Rêberê Şehîd bi nîşandana vê destkefta Îmam Xumeynî (rh) ku desthilatdariyê ji «takekesî û zordestî» veguherand «desthilatdariya ku gel tê de her tişt e», zemîna têgihîştina vê erkê ya gelêrî amade dike.
Dema gel xwediyê sereke yê welêt be, parastina wê li hember xetereyan jî erkê sereke yê wan bi xwe ye; ji ber vê yekê, «rahatin» bi rastî bi pêkhatin û diyarkirina rastîn a vê berpirsyariyê ye. Ev yek bi giyanê «em dikarin» ku Îmam Xumeynî (rh) di gel de hiland, bi girêyekê venabe ye. Neteweya ku xwebaweriyê bi dest xistiye û xwe biçûk û paşmayî nabîne, karibe vê erka mezin hilgire.
Pêwîstiya vê nêrînê ew e ku gel her tim xwe parêzvan û bergirên sereke yên şoreşê bihesibîne û li bendê nemîne ku tenê saziyên hikûmî an leşkerî erkê xwe bi cih bînin. Her çawa di axaftinên Rêberê Şehîd de hatiye, tevî ku saziyên ewlehiyê, Besîc û Sepah erkê xwe bi cih anîn, lê tiştê ku karûr temam kir, «têketina gelê meydanê bû.» Ev tê wateya ku gel rolê kêlekî nine, lê rolê diyarker û temamker di parastina ewlehiyê û bingehê pergalê de dilîze.
Xala sêyem: Bilindkirina mafê û rûbirûbûna Samarî yê demê
Di axaftinên Rêberê Nû, Ayetullah Seyîd Mûçteba Xamene'î (Dama zilluhûl 'alî) de jî, rahatina gel hatiye dubarekirin. Ew bi behsa çîroka Hz. Mûsa (a.s.) û 40 rojî nebûna wî ku bi çêkirina golika gelê Benî Israîl re pêk hat, ummeta îslamî di rewşeke cuda de şirove dike. Ummeta îslamî piştî windakirina rêber, ketiye xwêderê û nelihevîyê nine, berevajî wê, gel «ji bo bilindkirina mafê û rûbirûbûna pûçiyê rabû / hat şandin».
Ev «rahatin» ezmûnek mezin a dilsozî û sebrê ye piştî ziyaneke mezin. Gel hatiye erk kirin ku di nebûna Rêberê Şehîd de, mîna çiyayên sabit li ber «Samarî û golika wî» yê ku sembola fîtnegerên navxwe û xwêderên ramanî ye, bisekine û mîna şoravên agirîn li ser «destdirêjkeran û Fîrewnan» ên ku sembola dijminên derve û zordestên cîhanê ne, daketin.
Pêwîstiya vê rahatinê, berdewamiya li ser bingeh û nelivîna li ber wasweseyên xwêderê ye. Ev erk tenê siyasî an leşkerî nine, lê peyamek bawerî û giyanî ye ji bo parastina «mafê» û şerê «pûçiyê» li hemû şêweyên wê. Ev nêrîn pêwistî bi wê yekê dike ku gel ji bilî hebûna fîzîkî, di warê ramanî û bawerî de jî bi çekdar be da ku karibe mafê ji pûçiyê nas bike û ji xwêderên û destdirêjiyan li ser riya şoreşê biparêze.
Xala çarem: Veguherîna hêza dawî û temamker a di hevsengiyan de
Her du gotinên Rêberê Şehîd û Rêberê Nû, li ser vê xalê diyar dibin ku «rahatina gel» tê wateya têketina meydanê hêzeke bêhempa û dawî ye ku karî li ser aliyê mafê bi dawî dike. Rêberê Şehîd bi eşkereyî dibêjin «gel karê xwe temam bike». Rêberê Nû jî gel dişibînin «şoravên agirîn» ên ku li serê dijmin dakevin. Ev nîşan dide ku di pergala ramanî ya van her du serokan de, hêza gel hêzeke merasîmî an tenê meşrûiyetê nine, lê hêzeke operasyonel û diyarker e.
Dijminê ku bi hemû amûrên xwe yên agahdarî û sîxuriyê fîtnê (tevlîhevî) şêwe dike, di dawiyê de li ber vê hêza rahatî ya gelî têk diçe. Pêwîstiya vê cihê wê ye ku gefên dijmin mîna «hemû vebijark li ser masê ne» an «livîna keştiyan», divê di îradeya vê neteweyê de qelsîyek çê neke; ji ber ku neteweya ku digihîje xala «rahatinê», ji neteweyekî asayî vediguhere «ummetekî erk-dar» ku bi xwe dispêre hêza xwedayî, her hêzekê dijwarî dike.
Her çawa Rêberê Şehîd tekez dike, ev rabûn (sekinîn) heta radeyê didome ku «neteweya Îranê bi qaydebûn û bi serweriya tam li ser karûbaran, bibe sedema bêhêvîbûna dijmin.» Ev bêhêvîbûna dijmin, tenê gava pêk tê ku bêhêvî (dijmin) bizane ku dijberê wî ne hikûmetek be an jî artêşek be, lê neteweyek rabûyî (hatî şandin) û herdem di meydanê de ye.
Encam:
Analîzkirina nêrînên Rêberê Şehîd û Rêberê Nû nîşan dide ku «rahatina gel» ji derveyî dirûşmeyekê, doktrînek stratejîk e di berdewamiya şoreşa îslamî de. Ev têgiha, berhevoka girêdana di navbera «îradeya xwedayî» û «rola agahdar a neteweyê» de ye ku tê de gel ji ciwanê hemwelatiyên pasîf bilind dibin û dibin «kargêrên rasterast ên xwedayî».
Di daxuyaniyekê giştî de, rahatina gel tê wateya derketina ji kotan (sinor) ya dudaliyê û têketina meydana «temamkirina delîlan». Pêwîstiya vê rahatinê, bi çeka «basîretê» ve girêdayî ye ji bo derbasbûna fîtnên tozî, xwebawerî û hestê berpirsyariyê li ber welêt û sebr li ber xwêderên navxweyî - Samarîyên demê - û êrişên derve - Fîrewnan - ye.
Ev hebûna erk-dar, hêzeke dawî û temamker diafirîne ku ne tenê hesabên maddî yên dijmin têk dibe, lê bi veguherîna «neteweyê» bo «ummetekî erk-dar», aramiyeke wiha pêk tîne ku berhemê wê yê dawî bêhêvîbûna temamî ya dijmin û garantîkirina saxlemiya rêya şoreşê di demên dijwar ên piştî windakirina rêberan de ye; ji ber vê yekê, rahatina gel, garantorê mayîn û pêşketina pergalê li hemberî krîzên herî tevlihev ên li pêş e.
Notên jêrê:
Ji bo xwendina zêdetir, binêre: Axaftina Îmam Şehîd Seyîd Elî Huseynî Xamene'î (Xaweda rehma Xwevle bike) di hevdîtina gelê ji bo sala 47emîn a serkeftina şoreşa îslamî de, 12/10/1404 (1ê Çileya 2026), lînk: www.leader.ir/fa/content/28522; Peyama Ayetullah Seyîd Mûçteba Huseynî Xamene'î Rêberê Mezin ê Şoreşa Îslamî di çile 40emîn ya şehadeta Qaîdê mezin ê şoreşê (Xaweda rehma Xwevle bike) û pirsgirêkên girêdayî Şerê mecbûrî yê Sêyem de, 20/01/1405 (10ê Nîsanê 2026).
