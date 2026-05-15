Balyoze Îranê: Pêşeroja Filistînê divê bi destê xwe yên Filistîniyan ve bê diyarkirin

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Emîrsaîd Îrawanî, Balyozê Komara Îslamî ya Îranê li Rêxistina Neteweyên Yekbûyî, îro roja Îne li gorî demjimêra herêmî, di merasîma bîranîna 78emîn salvegera Roja Nekbetê de got:
Ev roj bîranîna koçkirina berfireh a gelê Fîlîstînê ye û her weha sembola trajediyeke mezin a herêmî ye. Em careke din koçkirina komî ya Fîlîstîniyan û înkarkirina dirêjdem a mafên wan ên bingehîn – di nav de mafê diyarkirina çarenûsê – tîne bîra xwe.
Îrawanî diyar kir ku, tevî deh salan tundûtûjî, sûcên şer û encamên berdewam ên dagirkirinê, gelê Fîlîstînê nasname, şeref û armancên xwe yên rewa parastine.
Nûnerê Komara Îslamî ya Îranê li Neteweyên Yekbûyî got ku têkoşîna wan li ser pêdiviya bilez a hereketeke navneteweyî ji bo rûbirûbûna bi sedemên bingehîn ên vê rewşê radiweste; di nav wan de siyaseta dagirker û berfirehkirinê ya Siyonîstî ku zordariya ne-insanî li ser Fîlîstîniyan zêde dike, birçîkirina sivîlan û zarokan, û her weha sepandina terorîzma dewletî bi armanca paqijkirina etnîkî û koçkirina Fîlîstîniyan ji welatê wan ê dayik.
Wî her wiha diyar kir ku Komara Îslamî ya Îranê, ligel dubarekirina piştgirî û hevbeşiya xwe bi gelê Fîlîstînê re, balê dikişîne ku piştgirî ji armanca wan re divê tenê li astê daxwazkirina dilsozî ne bimîne. Ev piştgirî hewceyê kiryarek çalak e ji bo rûbirûbûna bi van sedemên bingehîn; sedemên ku bi modelên berfireh ên militarîzma ji aliyê rejîma dagirker ve di herêmê de têne xurtkirin û piştgiriya aktorên derveyî herêmê jî distînin.
Balyozê Komara Îslamî ya Îranê li Neteweyên Yekbûyî her weha bal kişand ku berdewamîya vê rewşê hewceyê nirxandinek rexneyî li ser rêbazên ku di peydakirina aştiyê an dadperweriyê de neserkeftî bûne. Teslîm bûyîn ne vebijark e. Dîrok dê bi başî bîra wan bike ku li dijî zordestiyê rawestiyan û ji azadî û mafê diyarkirina çarenûsê parastin kirin; û dê wan kesan ku bi bêdengî an bêalîbûnê şertên neheqiyê amade kirin, bide darizandin.
Îrawanî zêde kir: Em hîn jî bawer dikin ku pêşeroja Fîlîstînê divê ji aliyê xwe Fîlîstîniyan ve were diyarkirin. Civaka navneteweyî divê rêbazeke kiryarmendtir bigire, standardên du-çavî red bike û kiryarên xwe bi nirxên gerdûnî yên ku îdîa dike pê ve girêdayî ye, hevaheng bike.
Balyozê Komara Îslamî ya Îranê di dawiyê de got: Em bawer dikin ku ji bo peydakirina dadperweriyê rêyek ji bilî berxwedana bi azmê xurt nayê mayîn. Ev îrade, ku li ser yekîtî, hevkariyê û hesta armanca hevbeş di nav herêmê de radiweste, hîn jî ji bo peydakirina dadperwerî û misoger kirina aştiyeke domdar pêdivî ye.
