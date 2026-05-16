Seyîd El-Hûsî:Armancgirtina Qurana Pîroz şerekî sîstematîk ê Siyonîst e, û ji milet tê xwestin ku berî ku cezayê îlahî bi ser wan de were,cîhadê bikin

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA — Ragihandiye – Seyîdê Rêber Ebdulmelik Bedredîn El-Hûsî di daxuyaniyekê de tekez kir ku tiştê ku Cihû bi rêya tevgera xwe ya siyonî û dûvikên wan ên bêqîmet, tawanbar, û pêşewayên kufrê Emerîka û Îsraîl, ji destdirêjiyên dubarekirî û birêkûpêk li dijî Qur'ana Kerîm dikin, ev di çarçoveya kampanyayeke dijminane ya eşkere de li dijî Îslam û misilmanan e.
Seyîdê Rêber di daxuyaniya xwe ya roja Îniya borî de diyar kir ku destdirêjiyên Cihûyên siyonî li dijî Qur'anê, di heman çarçoveya tiştê ku Cihû û alîgirên wan li Rojavayê kafir jê re digerin de tê, ji bo bicîhanîna plana xwe ya şeytanî ya siyonî, ku armanca wê di pêşî de netewa me ya îslamî ye, û ji bo hemû civaka mirovî xetereyeke pir mezin çêdike.
Wî got: «Wekî ku belgeyên tawanbarê Cihû yê siyonî [Jeffrey Epstein] eşkere kir, û tiştê ku li tiştê ku pê re dibêjin ›Girava Şeytan‹ qewimî, ji çalakî û ayînên tawanbar ên pir tirsnak û pir giran, ku ev bûn: xwina zarokan vexwarin, goştê hindirûkên wan xwarin, û canê wan bi awayekî hovane jêbirin, di ayînên şeytanî de, û kirina tawanên destdirêjiya herî pîs û kiryarên herî qirêj – ew siyonîzma tarî ye, bi her du destên wê yên Emerîkî û Îsraîlî.»
Wî diyar kir ku siyonîzma tarî bi her du destên xwe yên Emerîkî-Îsraîlî, dijminê Qur'ana Kerîm, Pirtûka Xwedê ya bilind, û Bîranîna Pîroz a Rast e, ku mirovan ji tariyan derdixe ber bi ronahiyê, û civaka mirovî radigihîne asta mirovayî, bi qîmet, exlaq û prensîbên xwedayî, û mirovan ji koletiya şeytan û koma şeytan a tawanbar, xerabker û rêwerger azad dike. Wî tekez kir ku ev e sirra dijminatiya wan li dijî Qur'ana Kerîm; ji ber ku ew bendê Xwedê yê xurt e, û bi rênîşanîgirtinê rizgariya civaka mirovî û azadbûna wê ji desthilatdariya tagûtê ya pozbilind pêk tê.
Wî tekez kir ku erkê misilmanan li hemû cîhanê, tevgera cidî û rast e ji bo cîhadê li riya Xwedê Teala, û pêşîlêgirtina plana şeytanî ya siyonî, û tevgera Cihû ya siyonî ya dijminê Îslam û misilmanan.
Wî bal kişand ser wê yekê ku dijminê siyonî yê Cihû bi kampanyayên xwe yên dijminane li dijî netewa me ya îslamî li warên cihêreng tevdigere, û dijminatiya xwe li dijî Îslamê, Qur'ana Kerîm, û Pêxemberê Xwedê û Xatemê Pêxemberan Muhemmed p.x.d. û li dijî malbata wî îlan dike, û binpêkirinên xwe yên hurmeta Mizgefta Eqsayê zêde dike, û armancgirtina xwe li dijî gelê Felestîn li Qudsê, perava Rojava, û Xeze zêde dike, û hemû Felestînê dagir dike, û berdewam li Libnanê dagirkeriyê dike, û Sûriyê ji xwe re muheqer dihesibîne, û li dorvegeriya me li ser gelek nû ya êrîşkarî, piştî têkçûna xwe ya di gelek berê de ya êrîşkarî li dijî Komara Îslamî ya Îranê, di bin sernavê: ›Guhertina Rojhilata Navîn, û Avakirina Îsraîla Mezin‹, digere.
Wî bi tundî got ku divê netewa me ya îslamî berpirsiyariya pîroz a olî hildo, di pêşîlêgirtina xerabiya Cihûyên siyonî û milên wan de, li hemberî zordestiya wan raweste, bi gendelî û xerabiya wan re şer bike, bi tawanbariya wan re rû bi rû bimîne, û planên wan yên şeytanî têk bibe. Ji bo netewa me ya îslamî şerefek e ku ew be ku vê rola mezin bicîh bîne, da ku wekî ku Xwedê Teala gotibe: {Hûn baştirîn neteweyê ne ku ji bo mirovan hatiye derxistin, emir bi qencî dikin û ji xerabiyê vedigerînin û bi Xwedê bawer dikin} [Alî Îmran 110]. Ji xeynî wê, ev hewceyek mirovî ye ji bo astengkirina xerabiyê ji gelên netewa me, pêşîlêgirtina koletiya wan, bihurandina rûmeta wan, parastina nasnameya wan, û parastina welatên wan.
Seyîd ji xetereyê hişyar kir ku xetereya herî mezin, devjêberdan, xemsarî, û cih hiştin ji dijminan re ji bo bicîhanîna planên xwe yên şeytanî yên êrîşkar, yên ku ew eşkere dikin, û asta dijminatiya xwe ji vê netewê re bi eşkereyî îfade dikin, û bi awayekî pratîkî ji bo armancgirtina wê, armancgirtina pîrozên wê, û pîroztirîn pîrozên wê – ku Qur'ana Kerîm e – tevdigerin. Wî got: "Heke netewe bi van hemûyan re netevdigeve; ev ji wan tiştên herî mezin e ku dijminan ji netewê re bi hêvî dike, ji xeynî ketina cezayê Xwedê."
Wî dîsa tekez kir ku gelê me yê hêja (Yemenê bawerî, aqilmendî û cîhadê), bi nasnameya xwe ya bawerî, li qada cîhadê berî niha û hê jî amade ye, û ala Îslamê hildigire, û di helwestên alîkariya Qur'anê, Pêxember û Îslamê de pêşeng e, çawa ku bav û kalên wî yên Ensar jî wisa bûn, û li hemberî van xetereyan û êrîşa kafir a Emerîkî-Îsraîlî li dijî Îslam û misilmanan qet tiralî nekir, lê berî niha û hê jî li ser helwesta rast bi hemû serfirazî, rûmet û berxwedanê sabît e, û bersivdana bangê rast û berpirsiyariya baweriyê ye, bi hemû hêzê amade ye; ji ber vê yekê, ew li hemberî van destdirêjiyên nûjen û kampanyayên siyonî yên bi her şêweyî berdewam, bêdeng namîne.
Di dawiya daxuyaniyê de, Seyyidê Rêber Ebdulmelik Bedredîn El-Hûsî bang li gelê me yê hêza kir ku tevlî xwepêşandan û rawestanan bibin ji bo alîkariya Qur'ana Kerîm, û tekezkirina helwesta sabît di alîkariya Mizgefta Eqsayê ya Pîroz, gelê Felestîn ê stemkar, û girtiyên wî yên ku li girtîgehên Cihûyan winda bûne, û piştgirî bi Libnan û mucahidên wê yên hêja re, û tekezkirina amadehiyê li hemberî her pêşveçûn an zêdekirina êrîşê ya ku Emerîka û Îsraîl li dijî herêma me û netewa me ya îslamî dikin. Divê komîteya çavdêriya lidarxistina xwepêşandan û rawestanan vê tevgera mezin a gelê me yê hêja, li gorî cih û demên pejirandî, birêxistin bike.
Seyîd El-Hûsî:Armancgirtina Qurana Pîroz şerekî sîstematîk ê Siyonîst e, û ji milet tê xwestin ku berî ku cezayê îlahî bi ser wan de were,cîhadê bikin
Seyîd Ebdulmelik El-Hûsî got: "Cihû bi riya tevgera xwe ya siyonî û dûvikên wan ên bêqîmet, tawanbar, û pêşewayên kufrê, Emerîka û Îsraîl, bi sûcên dubarekirî û birêkûpêk ên li dijî Qur'ana Kerîm, ev di çarçoveya kampanyayeke dijminane ya eşkere de li dijî Îslam û misilmanan e."
