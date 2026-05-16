Çima pêxember bi şerîetên nû hatin?

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Gava em dîroka olan dixwînin û bi şandina pêxemberên cuda bi şerîetên ji hev cuda re rû bi rû dimînin, dibe ku ev pirs were hişê me ku sedema zêdebûna van şerîetan çi ye? Ma qey hemû ji yek eslê xwedayî ne?
Ma ne baştir bû ku li şûna nûkirin û zêdebûna şerîetan, yek şerîet bi awayekî hêdî hêdî û gav bi gav temam bibûya?
Yekitiya şerîetan di bingeh û giştiyan de
Berî her tiştî, têbîniya vê xalê pêwîst xuya dike ku dibe ku di vê gotûbêjê de bi taybetî, gotina «nûkirina şerîetan» rast nebe û li şûna wê baştir û rasttir e ku em ji termê «nûkirina risaletê» bikar bînin. Ji ber ku pêxemberên ku xwediyê şerîetê bûn, di bingeh û giştiyan de bi şerîetên berê re yek bûn; ji ber ku hemû pêxember ji aliyê yek Xwedê ve hatine şandin û erkê hemûyan yek bû. Wan tenê li gorî dema ku hatin şandin, hukmên ku di şerîetê berê de ketibûn guhertinê, an ji bîrê hatibûn kirin, an jî hê bi tevahî nehatibûn vegotin, vegotin.
Li ser vê bingehê û wekî ku di xwe pirsê de jî hatiye xwestin, her şerîetekî temamkerê şerîetê berê ye, lê ne ew şerîetê guherî yan xera yê ku di destê mirovên wê demê de bû, lê pêxemberên paşî temamkerê wê şerîetê rast bûn ku di destê pêxemberên berê de bû.
Di rastiyê de, hemû pêxember ji bo gihîştina armancekê gav davêjin û eger cûdahiyek hebe, ew bi rêbaz û karûbarên ferî û hûrgiliyan ve girêdayî ye; ji ber vê yekê Xwedê di Qur'anê de dibêje: «شَرَعَ لَکُمْ مِنَ الدِّینِ ما وَصَّی بِهِ نُوحاً وَ الَّذی أَوْحَیْنا إِلَیْکَ وَ ما وَصَّیْنا بِهِ إِبْراهیمَ وَ مُوسی وَ عیسی» (1)؛ (Xwedê ji bo we olê bi cih kir – ewê ku Nûh tewsiye pê kiribû – û tiştê ku em bi we ve niqandine û em bi Îbrahîm, Mûsa û Îsa tewsiye kirine, heman e).
Girîngtirîn sedemên nûkirina risaletê û daxistina pirtûka nû
Piştî ku rewşa şerîetên ezmanî li hemberî hev ronî bû, dibe ku di derbarê vê yekê de jî pirs hebin ku çima pêxemberên xwedayî her yek pirtûkeke ezmanî ya nû hebû û bi gotinekê bi risaleta nû hatin şandin. Di bersivê de em dibêjin ku ji bo vê mijarê gelek sedem hene û em du ji girîngtirîn xalan destnîşan dikin:
a. Guhertin û tehrîfa pirtûk û hînkirinên pêxemberên berê:
Yek ji girîngtirîn sedemên nûkirina risaletê û derketina pêxemberên nû, guhertin û tehrîfa ku di hînkirin û pirtûkên pîroz ên pêxemberan de diqewimîn bû û ji ber vê yekê ew pirtûk û hînkirin, jêhatiya xwe ya ji bo rêberiya gelan winda dikirin. Gelek caran pêxember vejînerê kevneşopiyên ji bîrkirî û rastkerê hînkirinên guherî yên berê xwe bûn.
Ji xeynî pêxemberên ku xwediyê pirtûk, şerîet û qanûnê nebûn û peyrewê pêxemberekî xwediyê pirtûk û şerîetê bûn – wekî hemû pêxemberên piştî Îbrahîm heta dema Mûsa û hemû pêxemberên piştî Mûsa heta Îsa – pêxemberên xwediyê qanûn û şerîetê jî bi piranî qanûn û rêzikên pêxemberê berê pejirandin. Di rastiyê de, derketina peyderpey ya pêxemberan ne tenê encama guhertin û pêşketina şert û mercên jiyanê û hewcedariya mirovî bi peyameke nû û rênîşaneyeke nû bû, lê bêtir encama wêrankirin, guhertin û tehrîfa pirtûk û hînkirinên ezmanî bû. (2)
Ev pêvajoya nûkirina şandina pêxemberên xwedayî berdewam bû, heta ku mirovahî wê astê pêşketina teknolojî û civakî da ku karîbû [bi bikaranîna amûrên ku di destê wî de ne, wekî pîşesaziya çapê û nivîsandinê û parastina ayet û ehadîsên ku di tefsîrên wan de hatine vegotin, û hwd.] xwe bibe parêzvanê mîrasên zanistî û olî û bi xwe dest bi weşan, belavkirin, hînkirin û tefsîrê bike.
Di rewşeke wisa de Xwedê Xatemê Pêxemberan bi Qur'anê ku ji her alî ve temam e, şand û bi xwe jî – wekî ku di ayetekê de bi vî rengî eşkere kiriye: «إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَ إِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ» (3); (Bi rastî em bi xwe vê Qur'anê daxistine û bi xwe jî parêzvanê wê ne) – pêşî li guhertina wê girt. Di rewşeke wisa de, mijara nûkirina şerîetan rawestiya.
b. Pêşketina jiyan û şert û mercên jiyînê yên mirovan:
Yek ji sedemên din yên girîng ên nûkirina risaletan, guhertin û pêşketina şert û mercên jiyana mirovan û hewcedariya mirovî bi peyameke nû û rênîşaneyeke nû ye. Mirov di serdema destpêkê de, jiyaneke pir hêsan hebû û qet hewcedariya wî bi hukmên tevlihev li babeta cuda, wekî dadwerî û danûstandin, û hwd. nebû, û bi derbasbûna demê re, bi pêkhatina civakên mezin û belavbûna nakokiyan, mirov hewcedariya bi kombûnekî nû ji hukman ji bo rêberî û bidawîanîna nakokiyan dît.
Ji ber vê yekê di ayeta 213 ya Sûreta Beqereyê de dixwînin: «کانَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِیِّینَ مُبَشِّرِینَ وَ مُنْذِرِینَ وَ أَنْزَلَ مَعَهُمُ الْکِتابَ بِالْحَقِّ لِیَحْکُمَ بَیْنَ النَّاسِ فِیمَا اخْتَلَفُوا فِیهِ»; (Mirov [di destpêkê de] yek dest bûn, [û di nav wan de tu dijberî tune bû. Bi têderketina civakan û çîn û tebeqan, nakokî û dijberî di nav wan de derket, di vê demê de] Xwedê pêxemberan şandin, wekî mizgînvan û hişyarker, û bi wan re pirtûka ezmanî bi rastiyê daxist, da ku di nav mirovan de, di tiştê ku lihevnehatin tê de, dadweriyê bikin...).
Gava jiyana mirov û civaka wî hêsan bû, fîtratên saxlem bûn û sedemên hewes û reftar û nakokî û pêşbazî di nav wan de hindik bû. Mirov Xwedê li gorî fermana fîtratê diperistin û erkên xwe yên hêsan li ber wî bicîh dianîn. Ev qonaxa yekem a jiyana mirovan e, ku bi gumanî serdemê di navbera Adem û Nûh de bû.
Dû re jiyana mirovan şêweyê civakî pêk anî û divê ew wisa jî bûya; ji ber ku mirov ji bo pêşketinê hatiye afirandin û pêşketina wî tenê di dilê civakê de tê peydakirin (û ev qonaxa duyem a jiyana mirovan bû).
Lê belê li dema derketina civakê, nakokî û dijberî derketin holê, çi ji aliyê bawerî û îtîqadê ve û çi ji aliyê kiryar û diyarkirina maf û erken her kesî û her komê di civakê de. Li vir mirovî tîbûna qanûn û hînkirinên pêxemberan û rêberiyên wan bû, da ku li nakokiyên wî li aliyên cuda bi dawî bîne (ev qonaxa sêyem bû). (Li vir Xwedê pêxemberan şandin, wekî mizgînvan û hişyarker); «فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِیِّینَ مُبَشِّرِینَ وَ مُنْذِرِینَ». (4), (5)
Bi pêşketinê re (di qonaxên paşîn de) Xwedê pêxemberên zêde bi pirtûkên ezmanî re şandin, da ku mirov li ser bingehê rêberiyên wan hukm bikin û bikevin nav nakokiyê, lê hin kes bi tefsîrên nerast ên hînkirinên pêxemberan û pirtûkên ezmanî û sepanên wan li ser xwestekên xwe yên kesane, dîsa ala nakokiyê rakirin [û bi îhtîmalek mezin dest bi guhertina pirtûkên ezmanî kirin]. (6)
Di rewşeke wisa de, pêwîst e ku ew tiştê ji bo bextiyariya mirovî hewce ye, gav bi gav û li gorî asta pêşketina mirovan, ji aliyê pêxemberan ve were pêşkêşkirin, heta ku mirov bigihîje asta pêşketina ramanî û çandî, da ku karibe bi bikaranîna domdar a bingeh û hînkirinên ku pêxemberê xatem bi berfirehî di destê wî de daye, riyê berdewam bike, bêyî ku hewcedariya wî bi şerîetekî nû hebe.
Ev tam dişibe wê ku mirov li qonaxên cuda yên perwerdeyê, di her qonaxekê de hewcedariya wî bi mamosteyekî nû heye, da ku di qonaxên cuda re derbas bibe, lê dema ku bigihîje asta doktorayê û bibe iştihada xwedî raya li zanistekê yan zanistên cuda, li vir êdî perwerdeya xwe li bal mamosteyekî nû berdewam nake, lê bi xwe dispêre wan tiştê ji bal mamosteyên berê û bi taybetî mamosteyê dawî, pê de diçe lêkolîn û vekolînê û rêya xwe ya pêşketinê berdewam dike. Bi gotineke din, hewcedarî û pirsgirêkên rêyê bi wan bingehên giştî yên ku ji mamosteyê dawî di destê wî de ne çareser dike. Ji ber vê yekê [heta gihîştina vê qonaxê, pêwîst e mirov vê rêya pêşketinê bimeşîne, lê piştî derbaskirina vê rêyê] pêwîst nîne ku bi derbasbûna demê re her tim ol û ayîneke nû li ser rûyê erdê derkeve (başî bala xwe bidinê).
Bi gotineke din, pêxemberên berê ji bo ku mirov karibe di vê rêya bilind û nizim a ku ber bi pêşketinê ve diçe pêşve here, her yekî beşek ji nexşeya vê riyê di destê wan de daye, heta ku ev jêhatîbûn bi dest xist ku nexşeya giştî û berfireh a tevahiya riyê, bi rêya pêxemberê dawî, ji aliyê Xwedayê mezin ve, di destê wî de bê danîn. (7)
Parastina şerîetê û pirsgirêka îmametê
Baldana li cihê rêbertiya pêxemberên xwedayî, me digihîne vê xalê ku çareserkirina hemû pirsgirêk û meseleyên nû hewcedarî rêbertiya mirovên agahdar ên bi bingehên hînkirinên pêxemberê xatem heye û ev mijar hewcedariya hebûna îmamekî masûm û huccetên xwedayî di her demî de pêk tîne; wekî ku di rîwayetan de jî ev xala hatiye destnîşankirin. Ji wan rîwayetan: ji Îmam Baqir (s.xw) û Îmam Sadiq (s.xw) hatiye rivayet ku wan gotiye: «کُلّ امامٍ هادِیُ کُلِّ قَوْمٍ فی زَمانِهِ» û di gotineke din de: «کُلُّ امامٍ هادٍ لِلْقَرْنِ الَّذی هُوَ فیه» (8); (Her îmamekî masûm, rêber e ji bo dema xwe) an jî (rêberê wan komên ku di dema wî de dijîn e). (9)
Ji ber vê yekê tê fêmkirin ku nûbûna domdar û parastina muzexaneyên rêberî yên şerîetê li hemberî xerabûnê, heta di dema xatemiyetê de jî, ji çi girîngiyeke bilind e.
Çima pêxemberên mezin ên Xwedê her yek bi şerîetekî nû hatine şandin? Ma ne baştir bû ku li şûna nûkirina şerîetan, şerîetê berê temam bibûya? Dibe ku gotina «nûkirina şerîetan» li vir rast nebe û li şûna wê, bikaranîna hevoka «nûkirina peyamnêrî» guncavtir be; ji ber ku hemû pêxember ji aliyê yek Xwedê ve hatine şandin û her şerîetekî temamkerê şerîetê berê ye, û eger cûdahiyek hebe, ew bi rêbaz û karûbarên ferî û hûrgiliyan ve girêdayî ye.
