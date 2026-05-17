Lêkolînerê Lubnanî bi ABNA re:Îsraîl serdestiya hewaî di rûbirûbûna bi Hizbullah re winda kir /Danûstandinên Îslamabadê giranîya Libnanê berbiçav kir

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlulbeytê (s.x)–ABNA–Di demên dawî de, serokên rejîma Siyonîstî Itiraf kirine ku nikarin bi awayekî bandor li hemberî kapasîteyên leşkerî yên Hizbullahê, bi taybetî di warê şopandin û ragirtina balafirên bêmirov (drone) de, bisekinin. Li ser vê yekê, kabîneya ewlehiyê ya rejîmê civînek lidarxistiye da ku rêbazên rûbirûbûna êrîşên drone yên Hizbullahê û çareserkirina pirsgirêkên ku ji ber vê yekê derdikevin, lêkolîn bike.
Ev kapasîteyên Hizbullahê yên ji bo armanckirina cihên dijminê Siyonîstî, bi taybetî li bakurê axa dagirkirî, bûne karteke taybet û qertên serkeftinê di doza danûstandinên îdîakirî de di navbera dewleta Lubnanê û rejîma Siyonîstî de, ku bi navbeynkariya Amerîka tê kirin.
Di vê derbarê de, general Omer Me’rebûnî, pisporê karûbarên stratejîk û leşkerî ji Lubnanê, derbarê etirafkirina Îsraîlê ya neşiyana berxwedana li hemberî kapasîteyên drone yên Hizbullahê û bandora wê li ser hevsengiyên siyasî û leşkerî yên ragirtinê, ji ajansa Abna re axivî û got: “Ev itirafa Siyonîstan a lawaziyê, ji ber hilweşîna konsepta ‘serweriya teqez a esmanî’ û têkçûna sîstemên berevaniyê yên wekî ‘Qubeya Hesinîn’ li hemberî droneyên ku li kûrahiyên kêm difirin û xwedî qada radariyeke biçûk in, derketiye. Ev yek bûye sedema zirarên mezin ên teknîkî û hilweşîna aborî ya mezin a dijmin.”
Me’rebûnî wiha lê zêde kir: “Ev hêza Hizbullahê bi ferzkirina hevsengeke ragirtinê di kûrahiyê de, guhertineke bingehîn pêk aniye û bakurê Filistîna dagirkirî kiriye herêmeke bi hilweşîna leşkerî û aborî. Wekî din, şiyana droneyan a êrîşkirina li ser sîstemên berevanî û radariyê yên bi xwe, eniya navxweyî (xaka Îsraîlê) dixe ber bombûmana mûşekan.”
Nivîskar û analîstê karûbarên leşkerî yê Libnanê got: “Di warê bandora vê mijarê li ser danûstandinên siyasî de, divê bê gotin ku ji ber ku siyasî, berteka qada şer e, neşiyana dagîrkeran a dîtina çareseriya leşkerî ji bo droneyan, wan bê hêza danûstandinê hiştine û neçarî kêmkirina daxwazên xwe kirine. Ev yek hevsengeke ragirtinê ya pêşerojê diafirîne ku her lihevkirineke siyasî girêdide bi hevsengiya hêza nû ya ku ji aliyê berxwedanê ve hatiye ferzkirin.”
Ev pisporê stratejîk destnîşan kir: “Rejîma Siyonîstî, ji ber sedemên zêde yên avahî û teknîkî, her çiqasî bi alîkariya rasterast a teknîkî û agahî ya Amerîka jî be, nikare çareseriyeke bingehîn an jî temam ji bo rakirina van gefan bibîne. Ev sedem ev in:”
1.Xwetîciha yên çavkaniyên pêşketî yên Hizbullahê: Ev partî xwedî droneyên întîharî yên fîberî yên optîkî (FPV) ye. Ev cure drone bi rêya telkîzeke fîberî ya optîkî ya pir nazik ve bi têlefon an jî bingeha kontrolê ve girêdayî ye û vê yekê dike ku ew li hemberî sîstemên pêşîgirtina şerê elektronîk (EW) ya Amerîkî bi temamî bêbandor be, ji ber ku ew xwe nade ser pêlên radyoyî an jî GPS.
2.Sînorkirinên çareseriyên teknîkî (herweha çareseriyên lazer): Tevî piştgiriya bilez a Amerîka bi sîstemên jîr û cebilxaneyên pêşketî, û herweha çareseriya lazerî ya bi navê ‘Tîrêja Hesinîn’, ev çareserî hîn jî li gorî cihê bûyerê ne û ji 10 kîlometreyan kêmtir dûrî dipêvin. Herwiha, ew ji mercên hewayî yên wekî toz, mij û ewr bandor dibin. Wekî din, ew nikarin hêzên livok û tevger di herêmeke berfireh û tevlihev a wekî başûrê Libnanê de biparêzin.
3.Qelşana aborî û taktikî (Şerê hilweşînê): Ji bo şopandina teknîkî, hewcedarî bi çavkaniyên darayî yên mezin û demeke bersivdayînê ya di çarçoveya çend saniyan de heye, lê belê hilberîna van droneyan girêdayî kargehên hilberînê yên guhêzbar û domdar e ku lêçûna wan kêm e. Ev neyeksî ev yekê asteng dike ku dagîrker bigihîjin dorpêçeke esmanî ya stûr û eniya navxweyî û hêzên qadê di bin hilweşîneke domdar de dihêle ku ji aliyê teknîkî ve neyê çareserkirin.
General Me’rebûnî derbarê danûstandinên siyasî yên di doza Lubnanê de û helwesta Hizbullahê li hemberî wan de destnîşan kir: “Erê, Hizbullah piştgiriya danûstandinên siyasî dike, lê ji dîtineke taybet ku desthilatê bi hêza leşkerî ve girêdide. Pêşî divê bê gotin ku Hizbullah her tim piştgiriya xwe ji hikûmeta Libnanê re bi navê serokê meclîsê û hikûmetê di pêvajoya danûstandinan de ragihandiye, lê belê sînor dabeş kiriye û tu tawîzek ku binpêkirina desthilata bejahî, deryayî an jî esmanî bike, dê neyê dayîn.”
Wî wiha got: “Ya duyemîn jî, hevsengiya ‘Qada şer ji desthilatê diparêze’, ya herî girîng di vê mijarê de ye. Ev partî bawer dike ku dîplomasî û danûstandin nikarin desthilata rastîn li hemberî rejîma Siyonîstî pêk bînin, heya ku ne li ser bingeha hêza leşkerî (wekî moşek û droneyên berxwedanê) bin. Ji dîtina wan, qada şer ew tişt e ku rê li ber ferzkirina şert û mercên dijmin digire.”
Ev pisporê stratejîk tekez kir: “Hizbullah di qonaxa din de israr li ser ne gengaziya dorpêçkirina şertan ji aliyê dijmin ve dike. Ev partî piştgiriya danûstandinên ku dibin sedema rawestandina êrîşan û vekişîna temamî dike, lê belê bi tundî her bendeke ku destûrê bide dagîrkeran ku azadiya tevgerê an jî binpêkirina ewlehiyê di bin navê rêkeftinên teftîşê de bistînin, red dike. Ev dîtin, desthilatê wekî kontrola temam fêm dike ku ew bi tenê di destê hikûmeta Libnanê û dezgehên wê de ye.”
Derbarê hebûna doza Libnanê di danûstandinên Îslamabadê de (dibe ku merema wî danûstandinên herêmî an jî navneteweyî be) wiha got: “Ev yek nîşana pêwendiya hevbeş a qadên çalak di şer de û nasîna giraniya Hizbullahê ye. Israra Tehranê ya ji bo girtina doza Libnanê wekî qadeke piştgiriyê di dilê danûstandinan û agirbestê de - tevî hewildanên Amerîka û Siyonîstan ji bo veqetandina wê - isbat dike ku Libnan bûye hêmaneke diyarker di ewlehiya herêmê de, ne tenê qadeke ku tê lêdan. Ev hebûn, giraniya berxwedanê nîşan dide ku rojevê xwe di qada navneteweyî de ferz kiriye.”
Meerebûnî her wiha got: Waşîngton bi riya muzakirên Îslamabadê hewil dide ku zextê li ser lawazkirina şiyanên berxwedanê yên wekî balefirên bêfirokevan û mûşekên teqez li jêr sîbera rêkkeftinên ewlehiyê yên ku bi kêrî Rejîma Siyonîst tê, bike. Ji ber vê yekê, tenê hebûna Lubnanê di doza Îslamabadê de serweriya otomotîk a welat garantî nake; Belê, ev yek bi rijdbûna helwêsta Îranê ve girêdayî ye, ku îsrar li ser paşguhkirina hêzên hevpeymanan dike.
..........................
Dawiya Peyam/
Etîket: Lubnan- Drone- Îran –Rejîma- Siyonîst –Îsraîl- Danûstandin- Îslamabad
Lêkolînerê Lubnanî bi ABNA re:Îsraîl serdestiya hewaî di rûbirûbûna bi Hizbullah re winda kir /Danûstandinên Îslamabadê giranîya Libnanê berbiçav kir
General Omer El-Marabuni, pisporê karûbarên stratejî û leşkerî ji Lubnanê, li ser îtîrafkirina Îsraîlê bi nekarîna xwe ya rûbirûbûna hêza firokeyên bêfirokevan ên Hizbullahê û bandora wê li ser hevkêşeyên siyasî û pêşgiriya leşkerî got: Bi ferzkirina hevkêşeya rêgirtinê di kûrahiya xwe de, hêza Hizbullahê veguherî herêmeke leşkerî ya herî paşîn û aboriyê. erosion.
Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlulbeytê (s.x)–ABNA–Di demên dawî de, serokên rejîma Siyonîstî Itiraf kirine ku nikarin bi awayekî bandor li hemberî kapasîteyên leşkerî yên Hizbullahê, bi taybetî di warê şopandin û ragirtina balafirên bêmirov (drone) de, bisekinin. Li ser vê yekê, kabîneya ewlehiyê ya rejîmê civînek lidarxistiye da ku rêbazên rûbirûbûna êrîşên drone yên Hizbullahê û çareserkirina pirsgirêkên ku ji ber vê yekê derdikevin, lêkolîn bike.
Your Comment