Fermandarê Qarargaha Navendî ya Xatem el-Enbiyâ (s):Şehîdên kadrên dermankirinê zanîn û kirin bi şehadetê ve girêdan

Li gorî Nûçegihaniya Ehlulbeytê (s.x) - ABNA - Serleşker Elî Ebdullahî, Fermandarê wargeha Navendî ya Xezretî Xatem el-Enbiyâ (s), bi weşandina peyamekê ji kedên kadirên tenduristiyê di dema şerê fetihê yê sêyemîn li dijî Amerîka û rejîma Siyonîst de, spasî kir.
Metna vê peyamê wiha ye:
Bi navê Xwedayê Dilovan û Dilovîn
Li gorî sozdayîna mezin a Xwedê di ayeta “Û kî bibîne, wekî hemû mirov dîtine” (Maaîde, ayet 32)
Di van kêliyan de, bi helkefta vejîna gelê Îranê yê delal, berî her tiştî bîranîna serok û îmamê me yê şehîd pîroz dikin û silav li wî fermandarê wêrek û zana dikin ku bi dîtineke ji dewrê wêdetir, riya xizmeta gel bi qurbana herî bilind ve girêda û em di riya berxwedanê de bi şiyara “Parastina însayetan” rê nîşan kir.
Her wiha bîranîna fermandarên pilebilind ên şehîd ên hêzên çekdar û şervanên fedakar ku bi dayîna jiyana xwe, îsara rave kirin û riya rêberî û rawestayî ji me re hêsan kirin, bi rêz û hezkirin bibîr tînin.
Di vê riya birûmet de, gelê qehreman ê Îranê û hêzên çekdar her tim ji hebûna dîrokî û bi rûmet a “Şehîdên Kadrên Tenduristiyê” sûd wergirtine. Qehremanên ku di nava birîndaran û xwînan de, dema ku bi xwe di bin metirsiyê de bûn, canê xwe feda kirin da ku nefesên birîndaran bidome. Ewên ku di nava “Şerê Remezanê” de zanîn û kirin bi şehadetê ve girêdan, niha li kêleka Îmam û fermandarên mezin ên şehîd, şahidiya rûmeta rawestayî ya we dikin û bi gelê mezin ê xwe pesin dikin.
Fersendê dibînin, hewldanên domdar û bi qîmet ên mamosteyan, doktoran, hemşîrekan, bijîşkên alîkar, riyakar û hemû karmendên din ên beşa tenduristiyê yên ku li zanîngehên zanistên bijîşkî, beşa tenduristî û dermana hêzên çekdar, beşa giştî ya ne-dewletî û taybet û dilxwazên endamê Besîca Civaka Bijîşkî dixebitin, yên ku di dema Şerê Remezanê de bi jêhatineke mînakî canê zêdetirî 34 hezar birîndaran vejand, bi dilgermî pîroz dikim û sipasiya xwe tînim ziman.
Hûn nîşan dan ku di qada şer de, pêkhateya hêzê ne tenê gule ye, lê belê destên bihêza we ne ku di tarîtirîn kêliyan de, ronahiya hêvî û jiyanê vedigûhestî birîndaran.
Hebûna we di nava agir de, nîşanadana rastîn a wê yekîtiyê ye ku zanînê di xizmeta baweriyê û parastina welat û armancên mezin ên gel de dihêle.
Navê we, qehremanên cihadê, di dîroka vê eniyê de wekî “Jiyanbexş” hatî tomarkirin ku di kêliyên herî dijwar de, li şûna paşvekişandinê, ber bi birîndaran ve çûn.
Bizanin ku her lêdana dilê birîndar û her nefesa vegeriyayî, şahidiya rastiya peywire û rûmeta xizmeta we ye.
Ji Xwedayê Teala ji bo hemûyan, tenduristî, rûmet û rawestan di bin baldarî û aramiya Hz. Bêherîya Xwedayê Mezin (a.c) û di bin serokatiya hikumî ya Serokê Bilind û Fermandarê Giştî yê Hêzên Çekdar, Hz. Ayetullah Seyîd Mûçteba Xaminêyî (Xweda siha wî ji sere ma kem neke) daxwaz dikim.
Fermandarê wargeha Navendî ya Xezretî Xatem el-Enbiyâ (s)
Serleşker Pasdar Elî Ebdullahî
