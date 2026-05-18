Li gorî gotina berpirsyarekî bilind ê Iraqî, tevgerên leşkerî yên Îsraîlê li çola Iraqê bi piştevaniya eşkere ya Amerîkayê hatiye kirin

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Berpirsyarekî berê yê Iraqî eşkere kir ku tevgerên leşkerî yên rejîma siyonîst li çola Iraqê, di bin siya piştevaniya Amerîkayê de hatiye kirin û Amerîka Bexdayê li hember bûyerên li welêt di rewşeke nebasiyê de hiştiye.
“Mi’en el-Cebûrî”, şêwirmendê berê yê Wezareta Parastinê ya Iraqê, di hevpeyvînekê de ji rojnamevanan re got: Eşkerekirina tiştê ku di medyayê de wekî “Bingeha duyem a Îsraîlê” li nav Iraqê tê gotin, bûyereke hejandinê nebû, lê dirêjahiya nûçeyên derbarê bingeha yekem bû û li gorî şert û mercên herêmê, ev mijar ne ecêb e.
El-Cebûrî got: Iraq di salên borî de qadeke vekirî bû ji bo gelek operasyonên leşkerî û cihê manevrayê ji hêzên herêmî û navneteweyî, di nav de Amerîka û Îsraîlê, peyda kiriye.
Şêwirmendê berê yê Wezareta Parastinê ya Iraqê, li ser hebûna bingehan li Iraqê jî got: Her çalakiyeke ji vî rengî – heke rastiya wê were pejirandin – di bin siya eşkere ya Amerîkayê de hatiye kirin, alav û operasyon bi çarçoveyeke amerîkî an jî bi hevrêziya rayedarên bilind ên hikûmeta Iraqê hatine birêvebirin, û ev yek ji bo saziyên cuda şopandina hûrguliyên wê dike.
Ev berpirsyarê Iraqî tekez kir: Peymanên hevbendiya navneteweyî dibe ku destûr bidin kirina operasyonan bi amadebûna neteweyên cuda, lê destûr nadin ku Tel Avîv bi awayekî rasterast û eşkere li nav Iraqê bingehan ava bike.
Wî got: Ev piştevaniya Amerîkayê di veşartina xwezaya hin tevgerên leşkerî de roleke bibandor lîst û bû sedema ku aliyê Iraqî bê rêberî kirin û baweriya wê bide ku ev çalakiyên Amerîkayê ne di çarçoveya operasyonên li dijî aliyên din yên herêmî de.
Li gorî rapora “Mesa Press” , El-Cebûrî di berdewamiya axaftina xwe de got: Guherînên wiha, bi taybetî li gorî hestiyariyên hevsengiyên siyasî û leşkerî yên li welêt, hikûmeta Iraqê li hember raya giştî û saziyên ewlehî û dîplomatîk di rewşeke dijwar de hiştiye.
Şêwirmendê berê yê Wezareta Parastinê ya Iraqê wiha berdewam kir: Hikûmetên berê yên Iraqê ji bo domandina aramiya xwe ya siyasî, nedixwestin bi WASHINGTONê re bikevin nav pevçûnê û ev yek jî bû sedema ku ew bi her agahiyek derbarê tevgerên leşkerî yên tevlihev li nav welêt bi tedbîr tevbigerin.
Wî her wiha, guman xwe li ser agahdarî û hûrguliyên hikûmeta Iraqê li ser van tevgeran an jî helîkopterên rejîma siyonîst li axa Iraqê anî ziman û got ku dibe ku kêmbûna alavên teknîkî û agahiyan bûye sedema ku Bexda agahdariya bêkêmasî li ser bûyerên li Iraqê nebe.
Beriya niha, piştî eşkerekirina rojnameya Wall Street Journal , medyayên rejîma siyonîst û Amerîkayê ragihandibûn ku ev rejîm di çarçoveya operasyonên xwe yên leşkerî yên li dijî Îranê de, bingeheke leşkerî ya demkî li çola Iraqê ava kiriye.
Di heman demê de, rojnameya New York Times a Duşemê di raporekê de bi gotina rayedarên Iraqî û herêmî nivîsand, piştî ku ji aliyê şivanekî 29 salî ve bingeheke leşkerî ya rejîma siyonîst li axa Iraqê hate eşkerekirin, qanûndanerên Iraqî di civîneke rahênanê ya veşartî de li Parlamentoya Iraqê gotibûn ku Îsraîl herî kêm bingeheke din jî li axa vî welatê cîranê Îranê ava kiriye.
