Êrîşa Rêxistina Îstixbarata Pasdaran li ser endamên dijmin li sê parêzgehên welat

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Têkiliyên giştî yên Sipahê Pasdarên Şoreşê Îslamî ragihandin: Li dewama kiryarên Rêxistina Îstixbarata Îranê li parêzgehên Qezwîn, Kirman, Çarmehal û Bextiyarî, hejmarek ji hêmanên ser bi eksena Amerîkî-Siyonîstî ku bi mebesta çêkirina bêewlehiyê yan têkdana sîstema aborî ya vî welatî, hatin girtin û desteserkirin.
Rêxistina Îstixbarata parêzgeha Qezwînê bi tedbîrên aloz 2 sîxurên girêdayî Rejîma Siyonîst nas kirin û girtin. Her wiha li gorî raporên gel û peywendiyên bi rêveberiya giştî ya îstixbarata parêzgeha Qezwînê re, tora belavkirina çekên şer hatiye têkbirin û hejmarek ji çek û cebilxaneyên girêdayî wê hatine dîtin û desteserkirin. Herwiha di operasyoneke din de hezar û 400 ton madeyên xam ên petrokîmyayî ku di yek ji yekeyên pîşesazî de hatibûn komkirin û bi mebesta têkdana bazarê hatibûn dîtin, hatin dîtin û desteserkirin.
Rêxistina Îstixbaratî ya Sipahê Pasdarên Parêzgeha Kirmanê di çarçoveya operasyonên lêdanê de 8 berpirsên sereke yên kiryarên terorîstî yên li vê parêzgehê nas kirin û girtin. Ji kiryarên cinayetkar ên van pêkhateyan, em dikarin teqekirina li ser tirimbêla parêzvanên ewlehiyê, êrişa ser ajanên Feraceyê, şewitandina parêzgeha Sircanê, sîxuriya ji bo Rejîma Siyonîst û peywendiya bi firqeya Zale re bi nav bikin.
Rêxistina Îstixbaratî ya Parêzgeha Çarmehal û Bextiyarî 22 hêmanên di çarçoveya çend şebekeyên ser bi grûpên dijî şoreşê ve nas kirin û xistin bin êrîşan. Van hêmanan, dema ku bi serokên biyanî re - bi taybetî tevgera terorîst a monarşîst - re têkilî danî, dixwestin çekan peyda bikin, neewlehiyê û çalakiyên sabotajê pêk bînin, ku beriya her çalakiyê dihatin naskirin û girtin.
Hêjayî gotinê ye ku hêzên Pasdaran daxwaz ji xelkê Fehîmê kir ku di zûtirîn dem de raportên xwe yên ewlehiyê bi jimareyên 110, 113 û 114 ragihînin.
Dawiya peyamê/+
Your Comment