Hejmara şehîdên Xezzeyê gihişt 72 hezar û 769 kesan

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Wezareta Tenduristiyê ya Xezzeyê ragihand ku di 24 demjimêrên borî de li herêmê 6 kes şehîd bûne û 40 kes jî birîndar bûne.
Ji dema ku agirbest di 11ê Cotmeha 2025an de (19ê Sibata 1404an) hatiye ragihandin, li Şerîda Xezzeyê 877 kes şehîd bûne û 2.602 kes jî birîndar bûne.
Her wiha, di vê heyamê de, cenazeyên 776 şehîdan di bin kavilan de hatine dîtin.
Bi van şehîdan re, hejmara giştî ya şehîdan li Xezzeyê ji 7ê Cotmeha 2023an (15ê Sibata 1402an) ve gihîştiye 72.769an û hejmara birîndaran jî gihîştiye 172.704an.
Di çend rojên borî de, rejîma Siyonîst, di binpêkirina berdewam a agirbestê û zêdebûna operasyonên leşkerî li Şerîda Xezzeyê de, deverên niştecihbûnê û tesîsên sivîl hedef girtiye.
Rejîma Siyonîst, bi piştgiriya Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê, di 7ê Cotmeha 2023an de (15ê Meha 1402an) li dijî niştecihên Xezzeyê şerekî wêranker da destpêkirin, lê ew negihîşt armancên xwe yên jiholêrakirina tevgera Hamasê û vegerandina girtiyên Siyonîst bi rêya şer û neçar ma ku bi vê tevgerê re agirbestê qebûl bike.
Ji dema ku agirbest hate danîn ve, rejîma Siyonîst red kir ku hin bendên wê bicîh bîne û êrîşên xwe yên li dijî Xezzeyê berdewam kir.
