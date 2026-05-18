Hilbijartinên parlamentoya Sûriyeyê di bin siya endezyariya siyasî de; para sînordar a Kurdan û zêdebûna protestoyan

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Rapora Kurd Press, dema ku Sûriye têketî qonaxeke nû ya avakirina bingeha siyasî piştî ketina hikûmeta Beşar Esed dibe, tê hêvîkirin ku hilbijartinên parlamenter ên ne-rastêxwar di demeke nêz de li herêmên dawî ku di destê hêzên Hêzên Demokratîk ên Sûriyê (SDF) de ne, bêne lidarxistin. Lêbelê, hûrguliyên têkildarî dabeşkirina kursiyan û peymanên paşperdeyî di nav çalakvanên siyasî de, ji niha ve pêlê rexne û xemgîniyê di nav partiyên Kurd ên Sûriyê de zêde dike.
Li gorî agahiyên belavbûyî, ji tevahî 15 kursiyên parêzgeha Hesekê:
- 10 kursî bi rêya hilbijartinan têne diyar kirin,
- 5 kursî jî rasterast ji aliyê Ehmed el‑Şer‘a (serokê komarê demkî yê Sûriyê) têne teqandin.
Di nav van 10 kursiyên hilbijartî de, tenê çar kursî ji bo Kurdan hatine hiştin:
- du kursî ji bo Partiya Yekîtiya Demokratîk (PYD), şaxa siyasî ya SDF,
- du kursî jî ji bo Encûmena Niştimanî ya Kurdan a Sûriyeyê (ENKS); koalîsyoneke partiyên Kurd ku piştgirîya Mesûd Barzanî, rêberê Herêma Kurdistanê ya Iraqê, li pişta wê ye.
Bersivek neyînî ji partiyên Kurd
Ev dabeşkirin bi rexnegîniya neyînî ya beşek ji rêxistinên siyasî yên Kurd re rû bi rû bûye. Deh partiyên Kurd ên Sûriyê, di daxuyaniyeke hevbeş de, hikûmeta demkî ya Sûriyê bi jêbirina qəsdî ya hêzên din ên Kurd tawanbar kirin û ragihandin ku sahama veqetandî ji bo Kurdan pir kêmtir e ji wê pêvaja rastîn a giraniya gelî û siyasî ya wan di Sûriyê de.
Endezyariya siyasî da ku piraniya Kurdan
nebêjin piraniyek siyasî
Lêkolîna dabeşkirina kursiyan nîşan dide ku avahiya hilbijartinan bi awayekî hatî sêwirandin da ku Kurdan, li herêmên ku piraniya gelê wan Kurd e jî, nikarin bigihîjin piraniya siyasî.
Li Hesekê—ku ew baştirîn navenda gelê Kurd ên Sûriyê tê hesibandin—sahama Kurdan tenê 40% ya kursiyan e. Ji gelek çavdêrên siyasî ve, ev yek beşek ji planek hesibandî ya hikûmeta navendî tê zanîn ku serdestiya herêmî ya serbixwe ya Kurd were asteng kirin.
Li Kobanî: endamê kursiyê li gorî mîzaneya qewmî
Li Kobanî jî—ku nava hilbijartinê li ser du kursî şer û peşbirk tê hiştin—tê hêvîkirin ku dabeşkirina kursiyan li gorî mîzaneya qewmî were kirin. Yani:
- yek kursî ji bo nûnereke Ereb,
- û kursiyek din ji bo nûnereke Kurd.
Ev tevgêr di şertê ku li nêzîkên Kobanî jî tê gotin ku Ereb li hin deveran piraniya dikin, û ev yek di hesabên hilbijartinê de tê girtin.
Li Efrîn: serketina tevahî ya namzedên Kurd
Di berevajî de, li Efrîn—ku hilbijartinê berê hatin kirin—serketina tevahî ya namzedên Kurd derket. Her sê kursî yên vê herêmê ketin destê Kurdan. Yek ji van nûneran jî endamê KDP‑S (Partiya Demokrat a Kurdistanê ya Sûriyeyê) ye; partiyek ku nêzîkî riyaka Barzanî tê hesibandin.
Lêbelê, gelek çalakvanên siyasî yên Kurd difikirin ku serkeftina li Efrîn pir nîşanî ye û nikare rastiya mîzaneya hêzê bi rengekî girîng biguhezîne.
Domandina heman krîza avahiya siyasî
Ev tevger di heman demê de pêk tê de ku analîst berê jî hişyar kiribûn: pirsgirêka hilbijartinan a Sûriyê tenê bi şeffafbûn an awayê rêvebirinê ve girêdayî nabe; belkî root di avahiya siyasî ya nû ya welat de ye.
Li gorî berhevkirina heyî ya agahîyên ku hene, girûpên Kurd—çêdî SDF re nêzîk bin an jî serbixwe—di herî baş de dikarin ji 210 kursiyên parlamentoya Sûriyê tenê 15 heta 17 kursî bigirin; dibe ku ev jêhatî tenê rûpela %7 ya tevahî kursiyan be.
Parêzgeha Sûwêdaya jî—navenda sereke ya gelê Dûrzî—tenê sê kursî di parlamentê de heye; ew jî bi qasî %1.5 ya tevahî kursiyan dike.
Di vî avahî de, Kurdan û Dûrzîyan bi rastî dibin hindikbûnek kêm‑bandor di parlamentê de; û ev jî di rewşê de ye ku parlament niha jî desthilatên sînordar li hember serokatiya serokatiya komarê heye û roleke diyarker li biryarên girîng ên welat namîne.
Nêrîna Kurdan û Dûrzîyan
Kurdan ên Sûriyê dibêjin ku beşdarî di strukturê heyî de, bi rastî wateya wa-girêdana beşek ji hêza rastîn û meydanî ye, di şûna ku beşdariyê di Dîmashqê tenê hatekî kêm‑bandor û nîşanî be.
Dûrzîyên Sûwêdayê jî hezankirinên wisa hene: ew tê xemgîn in ku beşdarbûn di pêvajoya siyasî ya niha de tenê meşrûkirina avahiya nû pêk bîne ku roleke hêsanî ya hîşmendî wergirîne.
Pêşniyara guhertina modelê hêvgerî
Di şertê heyî de, gelek analîst pêşniyar dikin ku sîstemek du meclîsî were çêkirin da ku kêm bibeşkêşî û pevçûnên qewmî û herêmî di Sûriyê de.
Di vê modelê de:
- yek meclîs li gorî gel û hilbijartinan serî ava dibe,
- û meclîsek din—wekî senat—çêdibe ku di wê de herêm û hindikahiyên qewmî û olî sahmeyek giredayî (parastinî) hebe.
Parastkarên vê planê dibêjin ku tenê bi van garantiyan dikare Kurdan, Dûrzîyan û komên din ên herêmî were teşwîq kirin ku bi rastî beşdar bibin di avahiya siyasî ya Sûriyê.
Di berevajî de, ji aliyê gelek pisporan ve tê gotin ku, hilbijartinên parlamenter ên nû ne tenê dê krîza siyasî ya Sûriyê çareser nekir, lê dibe ku şikestin û dûrîyên niha di navbera Dîmashqê û hêzên herêmî de zêdetir bike.
Çavkaniya nivîsê: Neshnal Kantest
