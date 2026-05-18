Rêberê Olî yê Îranê Ayetullah Elî Xamineyî rakirin nexweşxaneyê.

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Huseyîn Kermanpûr, rêveberê navenda têkiliyên giştî û agahdariyê ya Wezareta Tenduristiyê, roja Duşemê (Duşem, 28ê Gulanê) di civîneke têkiliyên giştî yên navendên rêveberiyê yên welêt de got. Ez di 9ê Sibatê de saet di 10ê sibê de diaxivim. Dema ku wan gazî me kir û ji me re gotin ku herêma derdora Pasteur hatiye bombebarankirin û şer bi fermî dest pê kiriye, em li Wezareta Tenduristiyê bûn.
Wî berdewam kir: "Hat gotin ku hem herêma derdora keşîş, hem nivîsgeha bijîşkê wî û endamên dewletê û hem jî mala Rêberê Bilind ê Şoreşê rastî êrîşê hatine."
Wezîrê Tenduristiyê Dr. Zaferqandî di wê gavê de telefon kir û pirsî ka wan birîndar anîne û min got heta niha neanîn."
Dr. Zaferqandî bi motorsîkletê ber bi Nexweşxaneya Sînayê ve çû. Ger hûn bîr bînin, wê rojê ji nişkê ve kolan tevlihev bûn. Ez nizanim çima, lê kolan dihatin girtin. Nêzîkî saet 12ê şevê bû dema ku wan got ku Birêz Xameneyî dê were anîn Nexweşxaneya Sînayê.
"Ev ji bo me nûçeyek baş bû ku Rêberê Şoreşê sax bû," wî got. Lê di heman demê de ev fikar da me ka em çawa mijarê ragihînin. Fikar ji bo têkiliyên giştî bû ka meriv çawa nûçeyê radigihîne. Lê gava ew gihîşt nexweşxaneyê, me hîn bû ku rêberê şoreşê, Axa Mûçteba, anîne nexweşxaneyê.
Gava ku me nûçe bihîst, me dest bi fikirînê kir ka em çawa ji raya giştî re li ser vê yekê bêjin. Ew li seranserê cîhanê çîrokek diafirandin. Ev ji bo me karekî pir dijwar bû.
Bi xêra Xwedê, tiştekî taybet bi serê rêberê şoreşê nehatibû
Wî wiha domand: "Odeya emeliyatê hatibû amadekirin; Hevalan bihîstiye û me gelek caran jî gotiye. Tedbîrên pêwîst hatine girtin. Bi xêra Xwedê, tiştekî taybet bi serê rêberê şoreşê nehatibû. Kesekî li cihê qezayek wisa bi gelemperî dê çend birînên wî/wê hebin. Ev birîn ne ji bo xirabkirina rûyê Rêberê Şoreşê an jî ji bo şehadet an jî qutkirina endamekî mîna Îmamê me yê şehîd hatibûn çêkirin. Ev qet ne wisa ye. Çend dirûn li birînan hatine danîn. Beşa ku biryar hatibû dayîn ku li cihê wê were dirûtin, li ser lingê wê
bû.
