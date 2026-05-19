Hamas: Desteserkirina bi dehan avahiyên niştecihbûnê li derdora Mizgevta Eqsayê, projeyeke (planeke )yekgirtî ye ji bo Cihûkirina Qudsê

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Ragihandiye, Tevgera Berxwedana Îslamî ya Filistînê “Hamas” îro Duşemê bi daxuyaniyekê bersiv da biryara rejîma Siyonîst a dest danîna bi deh avahiyên niştecîh li derdora Mizgevta Eqsayê li nav qubeşa kevn a Quds a dagirkirî, û ew weke gaveke xeternak û di çarçoveya armanckirina rasterast a hebûna Filistîniyan li vî bajarî danî.
Tevgera Hamasê her wiha tekez kir: Ev gav beşek ji projeyeke yekgirtî ye ji boustellenîkirina Bajarê Qudsê, desteserkirina milkên Filistîniyan û guhertina rastiya demografîk a vî bajarî.
Di daxuyaniyê de wiha hatiye gotin: Ev biryarênustellenîkirinê bi armanca derxistina bi zorê ya niştecihên Qudsê û guhertina nasnameya vî bajarî û Mizgevta Eqsayê, herwiha valakirina qubeşa kevn a Qudsê ji niştecihên wê yên resen têne girtin.
Hamas hişyarî da: Siyaseta desteserkirin û koçberkirinê dê tu carî nikaribe îradeya gelê Filistînê bişkîne an jî Qudsê ji nasnameya wê ya Filistînî, Erebî û Îslamî veqetîne, lê belê dê berxwedan û berxwedana niştecihên Qudsê xurtir bike.
Tevgerê her wiha daxwaz ji bihêzkirina piştgiriya ji bo gelê Qudsê, zêdekirina hemû awayên pêşîgirtina li projeyên avakirina cihwarên dagirkeriyê û zêdekirina hebûn û berxwedana li qubeşa kevn a bajêr û derdora Mizgevta Eqsayê kir.
Hamasê her wiha bang li ummeta Ereb û Îslamî û saziyên navneteweyî û mafên mirovan kir ku ji bo rawestandina tawanan û komkujiyan, avakirina cihwarên dagirkeriyê,ustellenîkirinê û derxistina bi zorê li dijî gelê Filistînê, bi lez mudaxeleyê bikin û zextê li rejîma dagirker bikin.
