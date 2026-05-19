Daxuyaniya Komîta Cîhanî ya Ehlê Beytê (S) bi boneya hatina meha Zilhiccê û demsala hecê

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Bi boneya hatina meha Zil Hicce û demsala Heccê ya Îbrahîmî ev daxuyanî da:
Bi navê Xwedayê Dilovan û Dilovîn Welatê Hecê careke din ji bo heciyên bawermend derfetek hêja peyda kiriye ku di atmosfera ziyafeta îlahî û pêkanîna erkê olî yê Hecê de, li kêleka Mala Pîroz a Xwedê, Mala Yekxwedayî û Welatê Wehyê, peyva yekxwedayîyê ragihînin.
Ev derfet demek e ji bo yekxwedayîya peyvan û ronakbîrîya miletan, ragihandina bêgunehiya xudperestî û xudperestan, û eşkerekirina komployên dijminên Îslam û Misilmanan. Kongreya Heccê û civîna mezin a Misilmanan nîşaneya pabendbûna bi parastina yekîtiya Îslamî û dûrketina ji cudahîyên olî, etnîkî û siyasî ye. Ev yekîtî pêwîst e da ku dijmin û kesên xerabkar nikaribin rewşa heyî sûd werbigirin û bi afirandina dabeşbûn û nakokiyê, zemînê ji bo serdestiya xudperestîyê li ser welatên herêmê amade bikin.
Dîtina sûcên hovane yên rejîma Siyonîst li dijî gelê bêparastin ê Xezzeyê û Lubnanê, êrîşên hovane yên Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê û xudperestiya cîhanî li dijî Îrana Îslamî, kuştina rêberê jîr û şehîdê Şoreşa Îslamî, Îmam Xameneyî, "Rûmet ji Xwedê re be, yê herî dilovan," û kesayetên zanistî, siyasî, leşkerî yên navdar, û heta sivîlan, tevî sûcê wan di komkujiya xwendekarên jin û mêr ên dibistana "Şejra Tayîba" li bajarê Mînabê, û bi hezaran sûcên din ên dijî-mirovî yên wan li herêmê, nemaze li Komara Îslamî ya Îranê, di nav pêdiviyên Kongreya Mezin a Hecê de ne.
Eşkerekirina van sûcan ji bo hemî heciyên Qesra Pîroz pir girîng e. Heciyên Du Mizgeftên Pîroz divê daxwaz bikin ku hikûmetên wan ji bo rûbirûbûna sûcên rejîma Siyonîst û Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê tedbîran bigirin. Divê ev hikûmet bi kêmanî rêyên alîkariya rejîma Siyonîst asteng bikin û sûcdaran ji berdewamiya reftara xwe ya hovane li Xezzeyê û Filistînê, Lubnanê, Iraqê û Îranê rawestînin. Hêvîdar im ku haciyên birûmet û rêzdar Hecê bikin sembola xulamtiyê, bîranîn û dilnizmiyê, sembola rûmeta mirovan, sembola aştiya exlaqî û jiyana aştiyane di navbera bira û xwişkan de, û sembola nefretkirin û helwestek bihêz li dijî dijminan. Di demsala Hecê ya îsal de, piştî êrîşa rejîma Amerîkî ya serbilind û rejîma Siyonîst a zarokkuj û êrîşkar li ser Komara Îslamî ya Îranê û destpêkirina sêyemîn şerê ferzkirî, ku bi parastina wêrek a hêzên çekdar ên Komara Îslamî ya Îranê û berxwedan û berxwedana qehremanî ya miletê hêja yê Îranê re rû bi rû ma, Meclîsa Cîhanî ya Ehlul Beytê (silavên Xwedê li ser wan bin) erkê xwe dibîne ku mesele û xalên stratejîk ji xwişk û birayên Heciyan re bibîr bîne.
Li gorî gotinên rêberê şehîd û bilind ê Şoreşa Îslamî (Xwedê jê razî be): "Îsal, mijara bêgunehiyê ji ya berê bêtir derdikeve pêş. Karesatên Xezzeyê, ku di dîroka me ya hemdem de bêhempa ne, û xudperestiya rejîma bêrehm, ku xuyangek zilm û hovîtiyê ye, û bê guman, di paşketina Siyonîzmê de ye, ji bo tu kes, partî, dewlet an mezheba Misilman cih ji bo nirxandin an aramkirinê nehiştiye. Devjêberdana îsal divê ji demsala û dema Hecê wêdetir, li welat û bajarên ku Misilman lê dijîn li çaraliyê cîhanê berdewam bike, û ji heciyan wêdetir bigihîje hemû mirovan." Ji ber vê yekê, di çarçoveya pêşketinên siyasî, ewlehî û leşkerî yên li herêmê û gefên xudperest û zordar ên rejîma hegemonîk a Dewletên Yekbûyî û hevalbendên wê li dijî Îslam, Misilmanan û Komara Îslamî ya Îranê de, parastina yekîtîya Misilmanan û devjêberdana rejîma Siyonîst, Dewletên Yekbûyî û piştgirên wê di Heca îsal de erkek olî û mirovî ya girîngtir e ji ya salên berê. Her wiha, divê berxwedana pola ya Komara Îslamî ya Îranê û şervanên Îslamê li Lubnan, Filistîn, Iraq û Yemenê, ku cîhan kiriye heyran û rêz li wan bigire, bi tevahî were piştgirîkirin. Daxwaza rawestandina her danûstandinekê ji welatên Îslamî û normalîzekirina têkiliyên bi rejîma Siyonîst re û bicîhanîna polîtîkayên Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê li herêmê, û piştgirîkirina berxwedana li dijî dagirkerî û êrîşkariyê, armancên din ên dijî-kolonyalîst ên Umeta Îslamî ne. Em ji Xwedayê Teala dixwazin ku hecên birûmet Hecek qebûlkirî û hewldanek spasdar bide, û serkeftin û alîkariya îlahî bide Umeta Îslamî.
...........
Dawiya Peyamê
Etîket :Daxuyaniya Civata Cîhanî ya Ehlul Beyt (S.X) Zil Hicce
Your Comment