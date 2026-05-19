Ayetullah Seyfî Mazenderanî got: Rejîma Al Xelîfe bi destgîrkirina alimên şoreşger ên Behreyînê, ji nû ve tawanekî din kiriye

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Li pey destgîrkirina çend ji zanayên (Alim)şoreşger ên Behreyînê ji aliyê rejîma Al Xelîfe ve, Ayetullah Elî Ekber Seyfî Mazenderanî, yek ji mamosteyên Hawzeya Îlmî ya Qumê, bi derxistina daxuyaniyekê vê kiryarê şermezar kir û li hemberî hikûmdarên Behreyînê ji encamên vî tawanê hişyarî da.
Metna peyama tam a Hezretê Ayetullah Seyfî Mazenderanî wiha ye:
Bi navê Xwedayê ku zordaran dişkîne, hêza destdirêjên li hev dixe
Got Xwedayê bilind:
«إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمینَ مُنْتَقِمُون». (السجدة: ۲۲)
«Bi rastî em tûre ji tawanbaran» (Secde, 22)
«وَ لا تَرْکَنُوا إِلَی الَّذینَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّکُمُ النَّارُ» (هود: ۱۱۳
«Û xwe nekin hevalê yên ku zordarî kirine, da ku agir we negire.» (Hûd, 113)
Careke din, hikûmdarên rejîma Sîonîst ên Amerîkayî yên Behreyînê di tawanekî nû de, hin zanayên şoreşger bi tawana bicihanîna erka xwe ya şer li dijî serokên kufr û zalimên zordestiya cîhanê (istîkbarê) destgîr kirin û avêtin zindanê. Bi rastî tawana wan çi bû?
Ma ji şer li dijî serokên zalimên kufr û zordestiyê (istîkbarê) pêk nehat; ev jî hembêzkirina fermanê Xwedê ye ku got: «فَقاتِلُوا أَئِمَّةَ الْکُفْرِ». (التوبة: ۱۲)«Vêca bi serokên kufir re şer bikin.» (Tewbe, 12)
Ma ji neyarîya bi neyarên bawermendan re – ango cihû û çirkeyan – kirinekî din kiribûn? ku Xwedê bilind got: «لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَداوَةً لِلَّذینَ آمَنُوا الْیَهُودَ وَ الَّذینَ أَشْرَکُوا». (المائدة: ۸۲)«Tu wê bibînî ku dijwartirîn mirov di neyarîya li dijî yên bawerî anîne de cihû û çirkeyan in.» (Maide, 82)
Û ma ji parastina birayên misilman û gelê mazlûm ê Xeze û Libnanê pêk neanîn? ev karekî Xwedê-pesend e ku xwezaya pîroz a heq got: : «إِنَّ اللَّهَ یُدافِعُ عَنِ الَّذینَ آمَنُوا». (الحج: ۳۸) «Bi rastî Xwedê ji yên bawerî anîne diparêze.» (Hec, 38) û got: «وَ سَیَعْلَمُ الَّذینَ ظَلَمُوا أَیَّ مُنْقَلَبٍ یَنْقَلِبُون». (الشعراء: ۲۲۷«Û yên ku zordarî kirine dê bizanibin ku vegerekî wisa diçin?» (Şuera, 227)
«من سمع مسلماً ینادی یا للمسلمین فلم یجبه فلیس بمسلم»؟Ma Pêxemberê Xwedê (s.x.a) nefermû: «Kî dengê misilmanekî ku bang dike "ey misilmanan min bibihîzin" bêhîst û lê vegerand, ew misilman nîne»?
Ey hikûmdar û mîrên Behreyînê! Ma hûn misilman in? Vêca çima ji bo bicihanîna fermanên serokên kufr û ji bo parastina zalimên kafir ên sîonîst û Amerîkayê, zanayên misilman girtî dikin?
Ger ji ezabê Xwedê natirsin, ji roja ku mûşekên wêranker ên Îranê qesirên zordariya we li ser we wek banî biweşînin, bitirsin. Ma ji lêdanên evendî yên van mûşekan hîna (fêrbûn) nehatiye girtin?
Berî ku mûşekên giran û wêranker ên Sêcîl û Silêmanî û Xurremşehr ji Îranê werin ba we, zanayên girtî û mucahîdên di bendê de azad bikin û destê biratîyê bi dilsozî ber bi mêrên Xwedê û bawermendan û têkoşerên li ser rêya heq ve dirêj bikin.
Hêvî dikim ku ji vê şîretê ya samîmî bûn hîna girtiye.
Silav li ser yê ku rêberîya riya rast kir.
Îran, Quma pîroz, Hawzeya Îlmî
Elî Ekber Seyfî Mazenderanî
