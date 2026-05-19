Çavkaniyek leşkerî: Êrîşa dawî ya bi dronê li ser Îmaratê ji aliyê Îsraîlê bûye

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Du roj berê (27ê Erdîbeheştê, 17ê Gulanê) Wezareta Parastinê ya Îmaratên Yekbûyî yên Erebî di daxuyaniyekê de ragihand ku «pergalên berevaniya hewayî ya vî welatî sê îhayên (dron) ku ji aliyê sînorên rojavayî ketine nav axa Emaretan, teqîb kirine».
Vê wezaretê ya Emaretî her wiha nivîsiye ku «2 îha bi serkeftin hatine teqîbkirin û wêrankirin, lê îhaya sêyem li bûbereke elektrîkê ya li derveyî sinorê hundirîn ê santrala nukleerî ya Berake li herêma Zehfe kir.»
Wezareta Parastinê ya Emaretan ji bo cara yekem di çend hefteyên borî de, nenivîsî ku ev îha ji aliyê Îranê ve ketine nav welat; her çend daxuyaniyên wan ên berê jî ji aliyê hêzên çekdar ên Îranê ve nehatine pejirandin.
Lê dîsa jî, çavkaniyeke leşkerî ya agahdar ji Tesnîmê re got ku ev êrîşa îhayî ya li Emaretan ji aliyê Îsraîliyan ve hatiye kirin û rejîma Sîonîst hewl dide ku Emaretê tehrîk bike ji bo rolên neyînî yên zêdetir li herêmê, li dijî Îranê û welatên din ên cîhana îslamî.
Ev çavkaniya agahdar bîranî: «Emaretan di van sê mehên borî de xerabiyên cihêreng kirine, lê Îranê kiryarên ku li dijî vê mîrgehê hatine kirin, eşkere kiriye. Lê hin ji van êrîşan ên li Emaretan ji aliyê rejîma Sîyonîst ve hatine kirin.»
Wî tekez kir: «Pêdivî ye Emaret ji ya berê zêdetir fam kiribe ku dostaniya bi rejîma zarokkuş Îsraîlê re, ne ewlekarî û ne jî aborî tîne ba wê, lêbelê ewlekarî, aborî û qedrê wê welatî bi temamî xera dike. Ji ber vê yekê divê Emaret ev encam derxistiye ku pêdivî ye di siyaseta xwe de careke din binêre.»
Ev çavkaniya leşkerî tîp kir: «Îran bi tu welatekî herêmê re neyarî tune; lêbelê bawer dike ku welatên herêmê divê ewlehiya vê herêma stratejîk a cîhanê peyda bikin û ji çavkaniyên xwe yên dewlemend ji bo refaha gelê xwe bikar bînin.»
Dawiya peyam /
Your Comment