Xarîbabadî: Teslîmbûn ji bo me maneya wê tune / an em bi ser dikevin an jî şehîd bibin

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x)— ABNA —Kazim Xarîbabadî, Cîgirê Wezîrê Karên Derve yê Komara Îslamî ya Îranê, di peyamekê de li ser tora civakî ya X (Twittera berê), bersiva îdîayên nakokî yên Amerîkayê li ser şerê li dijî Îranê da.
Xarîbabadî di vê peyamê de nivîsî: «Amerîka dibêje êrîşa li dijî Îranê demkî rawestandiye da ku firsendê bide müzakerê; lê di heman demê de ji amadebûna xwe ji bo êrîşeke berfireh di her kêlîkê de dipeyive. Ev tê wateya ku "geyf" (tehdît) wekî "firsenda aştiyê" bi nav dikin!»
Amadehiya yekgirtî ya Îranê ji bo rûbirûbûna dagirkeriyê
Cîgirê Wezîrê Derve yê Îranê tekez kir: «Îran, bi yekgirtî û qethî, amade ye ji bo rûbirûbûna her cure dagirkeriya leşkerî. Ji bo me teslîmbûn wateyeke wê tune; an em bi ser dikevin an jî şehîd dibin.»
Xarîbabadî di dawiyê de bi îşareta axaftina Şehîd Receb Beygî nivîsî: «Her çawa ku Şehîd Receb Beygî got: Em neteweyeke mezin in, di dîrokê de yê ku "nasir" (alîkar) bin, tomar bikin; ji nav hemû rengan, sor hilbijartiye û ji nav hemû mirinan, şehadet hilbijartiye.»
