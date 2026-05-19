Rêberê Şoreşê: Berdewamiya hêza Îranê têkiliyeke rasterast bi zêdebûna nifûsê re heye

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Hezretê Ayetullah Seyîd Mûçteba Xamene'î, Rêberê Mezin ê Şoreşa Îslamî, di bersiva nameya evîndarî û sersaxiyê ya komek ji çalakvanên gelî yên warê nifûsê de, bi munasebeta şehadeta Qaîdê Mezin ê Şoreşa Îslamî (Xwedê giyanê wî yê paqij bi rehma xwe şad bike), bi pirsgirêka zêdebûna nifûsê û têkiliya wê bi hêz û şaristaniya Îrana Îslamî re îşaret kirin û li ser hewildana rojane ya çalakvanên gelî yên warê nifûsê û belavkirina çanda zarokanînê (rolandina zarokan) tekez kirin.
Metna bersiva Rêberê Mezin ê Şoreşê ya ku bi munasebeta Roja Neteweyî ya Nifûsê hatiye weşandin, wiha ye:
Bi navê Xwedayê Dilovan û Dilovîn
Bi silav û spas ji bo evîndarî û berpirsyarînasîna çalakvanên dilsoz yên warê nifûsê;
Ji wan destkeftiyên bi qîmet ên Parastina Pîroz a Sêyem û nemeta mezin a rahatina bêhempa ya neteweyê ya ku li hemûyan aşkere bûye, derketina Îranê di asta hêzeke mezin û bibandor de ye. Bê guman berdewamiya vê rewşê û gihîştina pileya xwestî yê wê, têkiliyeke rasterast bi pirsgirêka nifûsê re peyda dike. Ji pirsgirêka pêwîstiya zêdebûna nifûsê, carinan ji ber çavdêriya pêwîstiya telafîkirina kêmasiyên ku ji hin siyasetên borî derketine, tê nêrîn; lê ji wê zêdetir, bi domandina bi xîret a siyaseta rast û bêguman a zêdebûna nifûsê, neteweya mezin a Îranê dê karibe, di pêşerojê de, rolên mezin û bazdanên stratejîk biceribîne, gavên dirêj li ber afirandina şaristaniya nû ya Îrana Îslamî rakeve. Ji ber vê yekê, hewildana rojane ya çalakvanên gelî yên warê nifûsê û belavkirina çanda zarokanînê dikare bandoreke berbiçav di dabînkirina vê pêşeroja ronî de hebe.
Ji aliyê din ve, ev bûyer (mijar) yek ji girîngtirîn xemên Rêberê Mezin ê Şehîdê me (Xwedê giyanê wî yê paqij bi rehma xwe şad bike) bûye ku di gelek civîn, têkilî û hevdîtinên giştî û taybet de li ser tekez kirine û hêj jî wekî yek ji girîngtirîn pirsgirêkên stratejîk ên pergalê tê hesibandin. Hêvî ye ku hewildanên dilsoz ên we hêviyan, di penaha dua ya qencî ya me (sere me) "Ecelahu teala ferecehuş şerîf" de, bigihîje encamên berdar bi destê Xwedê.
Seyîd Mûçteba Huseynî Xamene'î
29ê Ordîbeheştê / 1405 (19ê Gulanê 2026)
