Şerê li dijî Îranê, şikên (perçebûnên) kûr li Meclisa Hevkariya Kendava Farsê eşkere kir

19 May 2026 - 20:46
Rapor destnîşan dikin ku hin welatên Kendava Farsê di dema şerê li dijî Îranê de, bi awayekî tedrîcî rola rasterast di nakokiya herêmî de li hemberî Îranê lîstine. Di vê navberê de, Mîrategiyên Erebî yên Yekbûyî (Emaret) ber bi hevrêziya operasyonel a kûr bi rejîma Sîonîst û Amerîkayê ve çûye, lê Erebistana Siûdî li kêleka kirina êrîşên tixûbdar, riya dîplomasiyê bi Tehranê re jî berdewam kiriye.

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA — Rapor nîşan didin ku hin welatên Kendava Farisî di dema şerê li dijî Îranê de hêdî hêdî rolek rasterast di rûbirûbûna herêmî ya bi Îranê re lîstine.

Lêbelê, rola Îmaratên Erebî yên Yekbûyî ji welatên din ên Kendava Farisî cuda xuya dike. Beşdariya Ebû Zabî danûstandina agahiyan, hevrêziya di girtina mûşekan de û hevkariya bi Îsraîlê re di hilbijartina hedefên Îranî de vedihewîne. Îmaratên Erebî yên Yekbûyî ber bi hevrêziya operasyonî ya kûr bi Îsraîl û Washingtonê ve çûye.

Lêbelê, rola Erebistana Siûdî ya ku tê ragihandin mantiqek cûda hebû. Riyadê di destpêkê de êrîşên veşartî pêk anî, lê piştî êrîşên tolhildanê yên Îranê, ew ber bi kêmkirina rageşiyê ve çû û, berevajî Îmaratên Erebî yên Yekbûyî, di operasyonên kûrtir de xwe bi Îsraîlê re negirêda. Erebistana Siûdî ji bilî êrîşên sînorkirî, rêya dîplomasiyê bi Tehranê re jî domand.

Nîqaşa kûr di Konseya Hevkariya Kendavê de

Kiryarên Îmaratên Erebî yên Yekbûyî û Erebistana Siûdî nîşan nadin ku blokek leşkerî ya yekane ya Kendava Farisî li dijî Îranê hatiye avakirin. Şer dabeşbûnên kûr di nav Konseya Hevkariya Kendavê de li ser Îranê, têkiliyên bi Îsraîlê re û yekparçeyiya ewlehiya herêmî eşkere kiriye.

