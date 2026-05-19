Pişt perdeyê avakirina îmajekê (engareyekê); lêkolîneke stratejîk ya iddiaya çekdarî ya Waşingtonê li dijî Kurdan / Mihemed Hadîfer

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Donald Trump, Serokkomarê Amerîkayê, di dema şerê 38 rojî de, bi awayekî dubare û bi zimanekî bêkêrxwaz û cihêreng, kurdan bi dizîna çekan an veşartina wan tawanbar kir. Zêdeaxiftina dawî ya Serokkomarê Dewletên Yekbûyî derbarê "dizîna çekan" ji aliyê kurdan ve, ji wê bêtir ku ji rastiyeke warî (meydanî) ya veqetandî (îzole) hatiye, nîşanek ji "kedereke siyasî" (melankolîya siyasî) û hewesa axaftinê li cîhê giştî ye, ku tê de cihê serokkomariyê bûye kanalek ji bo dubarekirina diyalogên ku ji aliyê saziyên ewlehiyê ve hatine ferzkirin. Zimanê laş û awayê vegotina wî, bi eşkereyî ji "ji kaxizan xwendinê" vedibêje; nêzîkatiya ku di edebiyata zanistên ragihandinê de, mînaka berbiçav a "propagandaya berêvebirî" (propagandaya rêvebirî) ye ji bo pêşdebirina armancên taktîkî yên Qesra Spî. Li hemberî vê şêweyê siyasetê yê ku koka xwe ji dîroka 200 salî ya "kawboyî" yê ku li ser tundûtîjî û serdestiyê hatiye avakirin, dîroka pênc hezar salî ya kurdan bi cewhera feth, camêrî û qewîbûnê (sebr, berxwedan) hatiye nivîsandin; nakokiya ku ne tenê di warê exlaqê, lê di paradîgmên şaristanî de jî, sînorê di navbera "resenî" û "meşleheta amrazî" bi eşkereyî diyar dike. Ev şêweya tevgera "kawboyê zadeganê Qesra Spî", di rastiyê de hewlekeke bêhêvî ye ji bo kêmkirina miletekî bi kûk (raya) bi "leşkerên kirê (mêrdî) yên ku tenê bi pereyê şer dikin", da ku bi vî awayî têkçûnên stratejîk ên Waşingtonê li Rojavayê Asyayê, bên avêtin stûyê hevalbendên herêmî.
Gotinên Donald Trump ên ku taybetmendiyên nejêhatî û leşkerî yên kirê (mêrdî) li kurdan datîne, ji nêrîneke kêmker (redûksiyonîst) û nû-kolonyalîstê tê ku bi dîroka pênc hezar salî û bîra hevpar a vî gelî re bi tevahî li nakokiyê ye. Kêmkirina çalakiya leşkerî ya kurdan bo "şerkirina li hemberî pare", paşguhkirineke bi mebestî ya kevneşopiyeke dîrokî ya têkoşînên resen e; tê de şervanên kurd di qonaxên cihêreng de, ne tenê wek mêrdî (leşkerên kirê) tevgeriyane, lê hertim barê sereke yê berxwedanê li hemberî mêtingerî û stemê (zulmê) hilgirtine. Ji serhildana Şêx Mehmûd Hefîd li hemberî desthilata Brîtanyayê, bigire heya têkoşînên Şêx Seîdê Pîran li hemberî siyasetên asîmîlasyonê yên fermanberî (emerî), hemû şahidiya wê yekê dikin ku motîva (ajokera) kurdan di dîrokê de, ne hewesa darayî, lê parastina nasname û iradeya hevpar bûye. Ev rehbera (şecere) dîrokî ya têkoşînê, tewra di serdema reş a desthilatiya Hezbi Bes de jî, bi têkoşînên gerîlayî û struktûrî (avahîsazî) yên beriya sala 2003'an re, bi mesrefên giran ên mirovî û penaberiyên bi milyonan re bûye hev; serdemeke ku tê de têkoşîna kurdan li dijî dîktatoriya Sedam Hûseyn, ji her peymanek darayî wêdetir, bûye girêdaneke kûr bi îdeara "mafê çarenûsê" (mafê xweîdadetî) ve û di vê rêyê de, hem jin û hem mêrên kurd bi vegotineke qehremanî, berxwedana li hemberî siyasetên komkujiyê (jenosîd) veguherandine modelek ji bo lêkolînên berxwedanê.
Ev jêbirina têgihîştinê (qutbûna îdrarkê) hingê zelaltir dibe ku em li karîzma (serpêhatî) ya têkoşîna kurdan di deh salên dawî de li dijî DAIŞê (Dewleta Îslamî) binêrin; şerê kurdên Îraq û Sûriyeyê li dijî DAIŞê û bi taybetî destana (epos) Kobaniyê, wek şerekî "ontolojîk" (hebûnî) ji bo mayîna şaristanî û nirxên demokratîk li hemberî hovîtiya selefî, ji bo cîhanê hate nasandin. Di vê kampanyayê de, rola berbiçav a jinên şervan ên kurd ku bi îdeolojiya parastina sînorên mirovî (hedê mirovatî) ketine meydanê, bi eşkereyî pûçbûna îdîaya "mêrdîtiyê" (leşkeriya kirê) îsbat kir.
Tirsa sereke ya çavdêrên herêmê, "li pey hev dubarebûna" vê peyvan e ku di medyayên cîhanî de wêneyekî bêsebeb û şaş (xerab) ji civaka kurdan re dikişîne; wêneyekî ku paqijkirina wê ji hişê raya giştî ya cîhanî, dê pêvajoyeke tevlihev û westayî be. Di nav vê yekê de, şaşiyeke stratejîk a xeternak diqewime: wekhevdîtina (hemwext dîtin, aynî girtin) "gel" bi "rêberên partiyan" re. Nivîserên metnên Trump, bi mebestî an jî ji ber nezaniyê, di navbera laşê civakî yê kurdê ku di dîrokê de ji bo azadî û kerameta mirovî mesrefa xwe daye, û rêberên partiyên ku naha ketine lîstikên mayîna siyasî (rakirina siyasî), cudahiyê nadin. Vê "neduristiya siyasî" ya bi mebestî an jî ji bîrmayînê (têkçûn), bi bandor dibe sedema ku "civaka kurd" wek armanca dawî ya vê propagandayê, di bin barekî derûnî yê tawanbarîyên hêzeke cîhanî de bimîne, lê belê dûrahiya di navbera desthilata partiyan li Herêmê û iradeya giştî ya gelan, valahiyeke kûr û înkarnepazîr e.
Piştî derbaskirina vê çîna gotûgoyî (lîsansî) û ketina rastiyên warî (meydanî), divê qebûl bikin ku "şandina çekan" rastiyek heye, lê "xwezaya bûyerê" bi temamî ji vegotina Trump cûda ye. Agahiyên warî (meydanî) piştrast dikin ku pareke berçav a van çekan, ji aliyê torên têketinê (penetrasyon) yên hin rêberên partiyên kurd ve hatiye depokirin. Parçeyek ji van çekan, di çarçoveya hevsengiyên herêmî û bi koordînasyonên nefermî de hatine şandin nav Îranê; û beşa din, li gor gotinên hin fermandarên leşkerî yên Hewlêrê, di embarên veşartî de têne parastin da ku di "cihê mûnasib" de û li gor "fermanên veşartî" bên bikaranîn. Ev "depoya stratejîk", di rastiyê de kiryareke (akt) ji bo afirandina "sipareke berevanî" li hemberî gefên muhtemel û parastina hevsengiya hêzê di rewşekê de ku rêberên partiyan, xwe li ber êrîşên ewlehiyê dibînin.
Di wê de ku Waşingtonê bi afirandina cîhek ji "ciyabûna xuyayî" di navbera xwe û rêberên kurd de, hewl dide ku bi berdan (înduksiyon) ya jêbirîna stratejîk, ji pesta hevdu (pesta diyalektîk) ya li ser van rêberan kêm bike; stratejiyeke ku fersendê dide wan da ku di bin siya vê "siyaseta gewr (qayim)" de, armancên demdirêj ên Dewletên Yekbûyî bi nazikî û tevliheviya zêdetir li herêmê pêşde bibin.
Di dawiyê de, vê rewşa xemgîn, ji ber qeyrana kûr a meşrûiyetê li Herêma Kurdistanê ye; desthilateke ku zêdetirî du sal e di nebûna Parlamentoyê û saziyên dadî yên çavdêr de, hêj bi awayekî mîrektiyan (milûktayîfî) tê rêvebirin. Tunebûna nasnameya dadî û saziyên hilbijartî, destê rêberên partiyan kurt kiriye da ku nekaren li hemberî Bexdayê ji mafên xwe yên welatiyan parastinê bikin; û naha ev qelsiya avahîsazî (struktûrel), wan veguheriye "levera zextê" an "bizina qurban" a di destê siyasetmedarên Amerîkî de. Nivîsara hazir li ser vê xalê tekez dike: ya ku Trump wek "dizîna çekan" ji miletê kurd re tawanbar dike, di rastiyê de "şîfrekirîna zozana desthilatî ya Herêmê" ye; rêberên partiyan, li şûna ku xwe bispêrin "irada neteweyî" û "qanûnê", di nava propaganda hêzeke biyanî de asê mane û mesrefa şerefa (heysiyet) vê asêbûnê, li ser dîrok û nasnameya civaka kurd bar giran dike.
Pişt perdeyê avakirina îmajekê (engareyekê); lêkolîneke stratejîk ya iddiaya çekdarî ya Waşingtonê li dijî Kurdan / Mihemed Hadîfer
Karûbarê Îraq û Herêma Kurdistanê – Li dû dubarekirina îthamên Donald Trump, Serokkomarê Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê, li dijî hêzên kurd ên derbarê veşartina çekên leşkerî de, ev not (bîranîn) bi nêzîkatiyeke rexneyî û bi sûdwergirtina ji daneyên warî (meydanî) û dîrokî, vê îdîayê wek beşek ji stratejiyeke tevlihev a ragihandinî-ewlehiyî dinirxîne. Nivîsara hazir, ligel vekolîna nakokiya axaftina (gftûgoya) bêrûmetkar (tahqîrkar) a Waşingtonê bi paşxaneya dîrokî ya berxwedana kurdan re, destnîşan dike ku ev îthamkirin, bergirtinek (pûçekirin, qedeğekirin) ji bo birêvebirina tansiyonên herêmî û veşartina valahiyên avahîsazî (struktûrel) di pergala rêveberiya Herêmê de ne.
