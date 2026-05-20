Îsraîl girtina konsolosxaneya xwe li Stenbolê di nirxandinê de ye

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA — Dezgeheke medyayî ya Îbranî ragihand ku Wezareta Derve ya Îsraîlê îhtîmala girtina konsulxaneya Îsraîlê li Stenbolê, Tirkiyeyê, dinirxîne.
Rojnameya Îbranî Yedioth Aharonot ragihand ku Wezareta Derve ya Îsraîlê îhtîmala girtina konsulxaneya Îsraîlê li Stenbolê û parastina balyozxaneyê li paytext Enqerê dinirxîne.
Li gorî raporê, konsulxane û balyozxaneya Îsraîlê li Tirkiyeyê dê ji 7ê Cotmeha 2023an pê ve bêyî karmendên dîplomatîk bixebitin. Dîplomatên Îsraîlî niha li Bulgaristanê ne, lê karmendên herêmî ji malên xwe dûr dixebitin.
Di raporê de hat destnîşankirin ku di Wezareta Derve ya Îsraîlê de di derbarê vê tedbîrê de cûdahiyek di nêrînan de heye, ji ber ku hin rayedar girtina konsulxaneyê wekî biryarek xelet dibînin ku di pêşerojê de zehmetiyên bêçareser hene, hinên din jî bawer dikin ku berdewamiya xebata konsulxaneyê bêyî karmendan dê barekî darayî yê bêmaf ferz bike.
Ev gava potansiyel di nav civaka Cihûyan a Stenbolê de jî, ku tê texmînkirin ku nêzîkî 15,000 e, fikaran derxistiye holê, ku dibêjin girtina dikare wekî paşguhkirina hebûn û hewcedariyên wan were dîtin.
Wezareta Derve ya Îsraîlê tekez kir ku hîn biryareke dawî li ser konsulxaneyê nehatiye dayîn.
Wezîrekî kabîneya Netanyahu di gotarekê de got ku divê Tirkiye wekî dewletek dijminê rejîmê were hesibandin, û gef xwar ku ger şer dest pê bike dê Enqere bedeleke giran bide.
"Miki Zohar", wezîrê çandê yê Îsraîlê, gef xwar ku ger şer dest pê bike dê Tirkiye bedeleke giran bide.
Zohar ji bo Tirkiyeyê xêzek kişand û got ku divê rêberên Îsraîlê nêzîkatiya xwe ya danûstandinên bi Enqereyê re biguherînin û wê wekî dewletek dijmin bihesibînin.
Wezîrê Îsraîlê got ku Îsraîl dizane çawa xwe biparêze û dikare derbeyan li kesên ku dixwazin zirarê bidin rejîmê bide.
