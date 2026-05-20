Sepah:Şerê herêmî bi êrîşên dubarekirî dê ji herêmê wêdetir bibe

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Sipaha Pasdarên Şoreşa Îslamî di daxuyaniyekê de tekez kir: "Ger êrîşa li dijî Îranê dubare bibe, şerê herêmî yê ku soz dabû wê vê carê ji herêmê wêdetir bibe, û derbên me yên şikestî wê we li deverên ku hûn nikarin xeyal bikin, bibin axa reş."
Daxuyaniya Sipaha Pasdarên Şoreşa Îslamî wiha ye:
Bi navê Xwedayê Bilind, yê Herî Bi Hêz
وَإِن نَّکَثُوا أَیْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِی دِینِکُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْکُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَیْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ یَنتَهُونَ
Û eger ew peymana xwe piştî peymana xwe bişkînin û bi zimanê xwe li dijî ola we biaxivin, wê hingê bi rêberên bêbaweriyê re şer bikin, ji ber ku ew ê têk biçin. Tu mecbûrî peymanên wan tune, bila ew [ji îftira û şikandina peymanan] rawestin.
(ayeta 12an a Sûreya Tewbe)
Dijminê Amerîkî yê Siyonîst ku ji şikestinên stratejîk ên mezin û dubare yên Şoreşa Îslamî ders negirtiye û careke din devê xwe vekiriye ku gefê bixwe, her çend wan bi hemî şiyanên her du artêşan, ku artêşên herî biha yên cîhanê ne, êrîşî me kirin jî, lê me hemî şiyanên Şoreşa Îslamî li dijî wan bikar neanîn, lê niha heke êrîşa li dijî Îranê dubare bibe, şerê herêmî yê ku soz dabû vê carê dê ji herêmê wêdetir dirêj bibe û lêdanên me yên şikestî dê we li deverên ku hûn xeyal nakin, bixin nav axa reş.
Em mirovên şer in û hûn ê hêza me li qada şer bibînin û ne di daxuyaniyên vala û rûpelên virtual de.
و ما النصر الا من عند الله العزیز الحکیم
Serkeftin tenê ji Xwedê, yê ku Teala û Hîkmetdar e, tê.
Sipahê Pasdarên Şoreşa Îslamî
30/Ordî Beheşt/1405- 20-Gulan/2026
