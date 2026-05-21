Hişyariya lezgîn / cidî ya dezgehên leşkerî-ewlehî yên Komara Îslamî ya Îranê ji pêkhateyên xapandin ên komên terorîst ên cudaxwaz û dijî şoreşa Kurd

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Akam News/Taybetî: Berpirsekî asayîşê di hevpeyvîneke taybet de li gel Akam Newsê hişyarî da gurûpên cudaxwaz û terorîstên DIŞIê û şîret li malbatên kesên hatine xapandin kir ku zarokên xwe ji kamp û baregehên grûpên cudaxwaz û terorîstên DIŞIê derbixin û bi zûtirîn dem vegerînin welat.
Ji ber ku li gor zêdebûna vê dawiyê ya liv û tevgerên leşkerî yên gurûpên terorîstî yên cudaxwaz û dijî şoreşa Kurd, berevajiyê rêkevtina ewlehiyê, ji niha û pê de, di egera her xeletiyek hesabî de, Komara Îslamî ya Îranê rehmê bi ti kes ji xapandinên ku di nav girûpan de hene, nake, û berpirsyariya xwîna rijyayî wê li ser serê komên Kurd be.
Komara Îslamî ya Îranê hişyariyê dide gurûpên terorîstî yên cudaxwaz û dijî şoreşa Kurd ku hemû tevgerên wan bi awayên curbicur di bin çavdêriya dezgehên ewlehiyê de ne û li gor hişyariyên çend salên borî, Komara Îslamî ya Îranê mafê xwe diparêze ku li her dem û li her cihekê ku bixwaze li dijî girûpên navborî û pêkhateyên wan tevbigere û tu rehmetê li wan neke.
Ji hêmanên xapandî re firsend tê dayîn ku zû teslîm bibin.
...............
Dawiya Peyam/
Your Comment