P.K.K. dawiya projeya; Çima pêwîstiya Bagçelî bi Ocalan heye?

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x)— ABNA — Ji ber ku pêvajoya nû ya bidawîanîna pevçûna di navbera hikûmeta Tirkiyê û Partiya Karkerên Kurdistanê (PKK) de ketiye qonaxek operasyoneltir, pêşniyara dawî ya hikûmeta Bahçelî ya dayîna roleke fermî ji rêberê girtî yê PKKê Abdullah Öcalan re, aliyên nû yên stratejiya Enqerê ya ji bo birêvebirina hilweşandina PKKê eşkere kir, û nîşan da ku ew li şûna ku xwe bispêre "peymanek siyasî", li ser "rêvebirina kontrolkirî ya bidawîkirina rêxistineke çekdar" disekine.
Bahçelî, serokê Partiya Tevgera Neteweperest a Tirkiyê (MHP), pêşniyar kiriye ku Öcalan sernavê "koordînatorê pêvajoya aştî û entegrasyona siyasî" bigire, rolek ku dê bihêle ew ji girtîgeha Îmraliyê bi fermandar û şaxên herêmî yên PKKê li Iraq û Sûriyê re têkilî dayne. Lêbelê, ev rol tenê di çarçoveya hilweşandina avahiyên PKKê de hatiye sêwirandin û nayê vê wateyê ku Öcalan bi fermî wekî nûnerê siyasî yê Kurdan tê naskirin.
Analîz nîşan dide ku hikûmeta Tirkiyê gihîştiye wê encamê ku bêyî karanîna bandora kesane ya Öcalan, garantiyek tune ku avahiyên PKKê dê bi tevahî bi pêvajoya çekdanîn û hilweşandinê re tevbigerin. Öcalan tenê kesayetiya ku desthilata wî ji aliyê beşek mezin a PKKê ve tê qebûlkirin dimîne, ku ev yek bûye sedem ku hikûmeta Tirkiyeyê rola wî ne wekî "mesrefek siyasî" lê wekî "sermayeyek fonksiyonel" bibîne.
Di modela Enqerê de, PKK rêxistinek e ku hilweşandina xwe ragihandiye û divê niha bikeve qonaxa radestkirina çekan, qeydkirina alavan, vekişandina hêzan û hilweşandina avahiya xwe ya rêxistinî. Hikûmeta Tirkiyeyê hewl dide ku vê pêvajoyê wekî projeyek ewlehî û qanûnî di bin rêveberiya tevahî ya dewletê de pêşve bibe, ne pêvajoyek li ser bingeha danûstandinan di navbera du aliyên wekhev de. Di vê çarçoveyê de, rola Öcalan jî ew e ku pêkanîna vê pêvajoyê hêsan bike, ne wekî aktorek ku dikare şertên wê yên siyasî danûstandin bike.
Berevajî vê, Öcalan û kesên nêzîkî wî pêvajoya heyî bi awayekî cuda dibînin. Li gorî peyam û helwestên xwe yên weşandî, Öcalan hewl dide ku vê pêvajoyê wekî "veguherînek dîrokî ya tevgerek çekdar bi siyaseta qanûnî û demokratîk" pênase bike ku tê de tevgera Kurd hîn jî hin ajansa siyasî û mafê bandorkirina pêvajoya veguherîna xwe diparêze. Ji ber vê sedemê, helwest û sernavê fermî yê Öcalan ne tenê mijarek kesane ye, lê bi wateya siyasî ya tevahiya pêvajoyê ve girêdayî ye.
Ev cudahiya perspektîfê bandorên rasterast li ser pêşeroja siyaseta Kurdî li Tirkiyeyê dike. Her çend Partiya Demokrasî û Wekheviyê ya Gelan dê li parlemento û şaredariyên herêmên Kurdî berdewam bike û çalakiyên siyasî yên qanûnî yên Kurdî dê berdewam bikin jî, hikûmeta Tirkiyeyê nîşanek nîşan nade ku tevgera Kurdî wekî "partiyek siyasî ya pevçûnek dîrokî" qebûl bike. Bi gotineke din, Enqere beşdariya hilbijartinê ya Kurdan qebûl dike, lê naxwaze li ser mijarên wekî nenavendîkirin, avahiyên ewlehiyê, mafên kolektîf, an guhertinên destûrî bikeve danûstandinên siyasî.
Li gorî analîstan, pêşketinên li bakurê Sûriyeyê jî beşek ji vê stratejiya mezin in. Piştî hilweşîna hikûmeta Beşar Esed û guhertina hevsengiya hêzê li Sûriyeyê, Hêzên Demokratîk ên Sûriyeyê piraniya deverên ku kontrol dikirin winda kirin û di dawiyê de bi hikûmeta nû ya li Şamê re bi serokatiya Ehmed El-Şara peymanek îmze kirin, ku li gorî wê avahiyên leşkerî û îdarî yên van hêzan dê di nav hikûmeta Sûriyeyê de werin entegrekirin.
Li ser rûyê erdê, ev pêvajo wekî "veguherînek siyasî" tê pêşkêş kirin, lê di pratîkê de hikûmeta Şamê bêyî statuyek siyasî ya taybetî an xweseriyek fermî ji bo herêmên Kurdî yên bakurê rojhilatê Sûriyeyê, kontrola derbasgehên sînor, zeviyên petrolê, balafirgehan û avahiyên ewlehiyê digire destê xwe. Analîst bawer dikin ku Tirkiye jî di nav sînorên xwe de tam heman şêwazê dişopîne; ango, pozîsyona leşkerî û siyasî ya serbixwe ya Kurdan ji holê radike û li şûna wê entegrasyonê di nav avahiya hikûmeta navendî de datîne.
Di vê çarçoveyê de, serdana dawî ya serokê îstîxbarata Tirkiyê Îbrahîm Kalin bo Şamê û axaftinên wî yên li ser pêkanîna peymana di navbera Şam û Hêzên Demokratîk ên Sûriyeyê de wekî nîşanek ji hewldanên Enqerê yên ji bo hevrêzkirina her du dosyayên Sûriyê û PKKê tê dîtin. Tirkiye naxwaze ku her du aliyên sînor bibin penagehek an modelek alternatîf ji bo yê din.
Di nav Tirkiyeyê de komek sazî û mekanîzmayan jî şikil digirin, ku nîşan dide ku hikûmet ketiye qonaxa pêkanîna vê pêvajoyê. Bahçelî rola rewakirina neteweperest dilîze, Öcalan berpirsiyarê şandina peyaman û misogerkirina pabendbûna saziya PKKê ye, Partiya Edalet û Geşepêdanê mekanîzmaya yasayî û rêveberî peyda dike, û komîsyona parlementoyê çarçoveya yasayî ya pêvajoyê pêk tîne. Di heman demê de, raporên li ser amadekirina qanûnek li ser vegera endamên PKKê û destnîşankirina demek diyarkirî ji bo radestkirina çekan hatine weşandin.
Lêbelê, xetereyên vê modelê hîn jî hene. Bahçelî bi xwe hişyarî da li ser xetera komên parçebûyî yên li dijî çekberdanê, bi îşareta ezmûna pêvajoya aştiyê ya Îrlanda Bakur. Ezmûna avakirina "Artêşa Komarî ya Îrlandî ya rastîn" piştî peymana aştiyê hişyariyek cidî ye ji bo Enqerê. Pêvajoyek ku pir zêde xwe dispêre desthilatdariya yek kesî, demek sînorkirî û pêkanîna ji jor ber bi jêr ve dikare rê li ber derketina komên muxalefeta radîkal veke.
Li gel van fikaran, analîst bawer dikin ku rêça giştî ya pêvajoya heyî bi piranî hatiye destnîşankirin. Nîqaşa sereke êdî ne li ser prensîba bidawîkirina pevçûnê ye, lê li ser wê yekê ye ku kî dê pêkanîna wê kontrol bike, di bin çi mercan de û di kîjan demê de. Bersiva hikûmeta Tirkiyeyê ji bo her sê pirsan zelal e: kontrola tevahî ya dewletê, pêkanîna pêvajoyê li gorî şertên Enqerê, û bi lez dawî li doza PKKê bînin. Berevajî vê, gelo civak û tevgerên Kurd vê pêvajoyê wekî "veguherînek dîrokî" an "teslîmbûnek birêvebirî" dibînin, îhtîmal e ku di salên pêş de mijarek nîqaşê bimîne.
